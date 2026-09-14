Bức xúc vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm, anh vợ đánh em rể tử vong

Theo điều tra ban đầu, Dương Văn Danh làm nghề ngư phủ, thu nhập chủ yếu dùng để phụ giúp gia đình và hỗ trợ cho vợ chồng anh P.V.C. (SN 1982, em rể Danh, cùng trú tại xã Tân Hội ) nuôi các con nhỏ của C.. Xuất phát từ việc giúp đỡ gia đình của Danh nên vợ chồng P.V.C. rất quý mến Danh. Tuy nhiên, C. thường say xỉn, kiếm cớ đánh Danh, những lần như vậy đã được người thân kịp thời khuyên can.

Đối tượng Dương Văn Danh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Vào khoảng 9 giờ, ngày 11/9/2026, Danh đến nhà hàng xóm uống rượu, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Danh về nhà nấu cơm cho các con của C.. Sau khi ăn cơm xong, Danh biết C. đang uống rượu ở nhà người quen cùng xóm nên Danh đến kêu C. về và xảy ra cự cãi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Danh bỏ về nhà thì C. về tới và tiếp tục chửi, đánh Danh. C. lấy mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, vào người Danh. Do bực tức Danh xông vào đánh nhau với C., Danh nhặt khúc gỗ đánh vào đầu làm C. gục xuống tại chỗ.

Đến tối cùng ngày C. vào nhà nằm ngủ. Sáng ngày 12/9, gia đình phát hiện C. tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân do chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.