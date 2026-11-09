Bức Tường sau hơn 30 năm hoạt động

Sau hơn 30 năm hoạt động, ban nhạc Bức Tường vừa giới thiệu album phòng thu thứ 8 mang tên TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi. Sản phẩm gồm 10 ca khúc mới, đánh dấu chặng đường sáng tạo tiếp theo của nhóm, đồng thời gửi gắm suy ngẫm về cách mỗi người đối diện với chính mình, vượt qua giới hạn và giữ lại những giá trị quan trọng giữa dòng chảy thời gian.

Cùng với việc ra mắt album, Bức Tường chuẩn bị tổ chức TIX3 LIVE TOUR với 2 đêm diễn tại Hà Nội vào 12/12 và TP.HCM ngày 26/12.

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm, Trần Tuấn Hùng - thủ lĩnh Bức Tường - thừa nhận sau nhiều năm hoạt động, ban nhạc không thể đứng yên trước dòng chảy của thời gian. Âm nhạc của Bức Tường, từ album Con đường không tên năm 2020 đến hiện tại, đã có nhiều thay đổi so với những sản phẩm trước đây. Sự thay đổi ấy thể hiện trong hình thức âm nhạc, cách thể hiện cũng như những thông điệp ban nhạc muốn truyền tải qua từng tác phẩm.

Bức Tường phát hành album mới sau hơn 30 năm hoạt động. Ảnh: NVCC.

Ban nhạc muốn giữ lại những làn điệu, màu sắc và giá trị văn hóa đã tạo nên bản sắc riêng. Có thể xem đó như “DNA” hay dấu ấn nhận diện của một cá nhân, một tổ chức hay một ban nhạc.

“Khi mang âm nhạc đến với khán giả ở nhiều nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, chúng tôi muốn giới thiệu những nét đặc trưng của âm nhạc Việt Nam. Việc đưa các làn điệu dân ca, tiếng sáo trúc, tiếng đàn nguyệt cùng những chất liệu văn hóa truyền thống vào các sáng tác cũng chính là cách Bức Tường thể hiện bản sắc của mình”, Trần Tuấn Hùng nói.

Anh tiếp tục: "Đó là những giá trị chúng tôi muốn gìn giữ. Chúng tôi tin mỗi người đều có những giá trị riêng mà mình trân trọng và muốn lưu giữ. Với Bức Tường, đó là tình yêu âm nhạc, sự trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh cuộc sống. Tất nhiên, chúng tôi vẫn luôn thay đổi. Chẳng hạn, Việt Lâm trước đây có mái tóc đen, hôm nay đã nhuộm tóc vàng. Đó là sự thay đổi về hình thức bên ngoài để tạo nên cảm giác mới mẻ, phù hợp hơn với khán giả trẻ, đặc biệt là Gen Z".

Trong album, Bức Tường lần đầu hợp tác với ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng ở ca khúc chủ đề Thời gian trôi, trừ riêng tôi. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc những màu sắc âm nhạc khác nhau tạo điểm nhấn cho sản phẩm mới của ban nhạc.

10 ca khúc được sắp xếp theo một mạch nội dung xuyên suốt, mô phỏng những chặng đường trong cuộc đời mỗi người. Album mở đầu bằng ký ức tuổi trẻ và tình bạn qua Tháng 3, rồi khép lại hành trình bằng thông điệp về bản lĩnh và sự tự nhận thức thông qua ca khúc chủ đề Thời gian trôi, trừ riêng tôi.

Thành lập ngày 26/3/1995, Bức Tường là một trong những ban nhạc rock có hành trình hoạt động bền bỉ tại Việt Nam. Trong hơn 3 thập kỷ, nhóm phát hành nhiều album như Tâm hồn của đá, Vô hình, Nam châm, Ngày khác, Đất Việt, Con đường không tên và Cân bằng…

Sau khi nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập qua đời năm 2016, Bức Tường vẫn tiếp tục hoạt động và tìm kiếm những hướng đi mới. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo tồn di sản âm nhạc đã tạo dựng, các thành viên tiếp tục sáng tạo, đối thoại với đời sống đương đại và kết nối với những thế hệ khán giả mới.