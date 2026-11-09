Bức Tường kết hợp với Hồ Hoài Anh, Bùi Công Nam mời Diệu Nhi trong sản phẩm mới

Album TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi gồm 10 ca khúc mới, đánh dấu chặng đường âm nhạc tiếp theo của ban nhạc, gửi gắm thông điệp về hành trình mỗi người đối diện với bản thân, vượt qua những giới hạn và gìn giữ những giá trị giữa dòng chảy không ngừng của thời gian.

Bức Tường tại sự kiện giới thiệu album mới.

Điểm khởi nguồn cho ý tưởng của album TIX3 là hình ảnh chữ EXIT - ký hiệu quen thuộc chỉ lối ra tại những cánh cửa. Tuy nhiên, khi nhìn từ phía đối diện qua một tấm kính, EXIT trở thành TIX3. Sự đảo chiều này không đơn thuần là một cách chơi chữ mà mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần xuyên suốt của album: thay vì tiếp tục tìm kiếm lối ra thế giới bên ngoài, đôi khi con người cần quay trở vào bên trong để khám phá và hiểu chính mình.

Từ ý tưởng ấy, TIX3 được xây dựng như một hành trình khám phá bản thân, nơi âm nhạc trở thành phương tiện để mỗi người lắng nghe, chiêm nghiệm và tìm kiếm những câu trả lời cho riêng mình. Thông điệp của album không hướng đến sự bất biến hay phủ nhận những đổi thay mà nhấn mạnh nỗ lực giữ gìn những giá trị cốt lõi cũng như tìm kiếm những câu trả lời để đối diện với biến cố trong cuộc đời.

Album TIX3 gồm 10 ca khúc: Tháng 3, Trên đỉnh gió, Tan theo cơn mưa, Vòng xoay, Thứ 3, Ngày không kết thúc, Đi về phía mùa hè, Mãi mãi, Sinh ra là để yêu và Thời gian trôi, trừ riêng tôi. 10 ca khúc không tồn tại như những câu chuyện độc lập mà được kết nối thành một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt.

Bức Tường lần đầu kết hợp với Hồ Hoài Anh, Thùy Chi

Lần đầu Bức Tường kết hợp với ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Trong album này, lần đầu Bức Tường kết hợp với ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng trong ca khúc chủ đề Thời gian trôi, trừ riêng tôi, thể hiện một góc nhìn về mối quan hệ giữa con người và thời gian.

Điều gì khiến ban nhạc lựa chọn Thùy Chi, Hồ Hoài Anh - những người dường như không có nhiều liên quan đến rock – tham gia vào album lần này? Trả lời câu hỏi này, đại diện Bức Tường nói: "Với Hồ Hoài Anh, đây là một nghệ sĩ từng tham gia phối khí cho các sản phẩm âm nhạc rock, đồng thời cũng là người có tình yêu với rock và rất cởi mở trong việc thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới. Sự tham gia của anh trong phần phối khí, xây dựng lớp âm thanh nền cho ca khúc Thời gian trôi, trừ riêng tôi đã tạo nên một dấu ấn rất đặc biệt, mang đến màu sắc phong phú cho tác phẩm.

Còn với Thùy Chi, lý do chúng tôi lựa chọn cô xuất phát từ chính tinh thần của ca khúc. Bài hát được khơi nguồn cảm hứng từ chất liệu dân ca Bèo dạt mây trôi. Vì vậy, chúng tôi muốn tìm kiếm một giọng hát có màu sắc trong trẻo, gợi lên hình ảnh những buổi trưa thanh bình nơi làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Và giọng hát Thùy Chi là sự lựa chọn rất phù hợp.

Có thể cô không phải là một giọng ca rock nhưng chất giọng ấy lại hòa quyện với tinh thần và thông điệp mà ca khúc muốn truyền tải. Chúng tôi thực sự cảm thấy may mắn khi nhận được sự đồng hành và hợp tác của những nghệ sĩ tài năng, tuyệt vời như vậy. Chính sự khác biệt trong màu sắc âm nhạc của mỗi người đã góp phần tạo nên những trải nghiệm mới mẻ cho album lần này".

Bên cạnh Hồ Hoài Anh và Thuỳ Chi, album còn có sự tham gia của các nghệ sĩ NSƯT Hoàng Anh (sáo trúc), nghệ sĩ percussion Trần Xuân Hoà trong ca khúc Trên đỉnh gió (một bản phóng tác dân ca Inh Lả ơi). Sự xuất hiện của những gương mặt tên tuổi: Lưu Quang Minh, DuongK, Kent Trần, Hoàng Anh DoubleK… cũng mang tới những không gian âm nhạc mới mẻ của Bức Tường trong album này.

Bức Tường sẵn sàng bùng nổ với 2 liveshow tại Hà Nội và TPHCM

Các thành viên hiện tại của ban nhạc.

Sau hơn 3 thập niên với hàng trăm liveshow trong và ngoài nước, Bức Tường sẽ tiếp tục ghi dấu ấn bằng TIX3 Live Tour 2026, gồm 2 đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 12. Không chỉ là dịp để khán giả gặp lại những ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ người nghe, TIX3 Tour 2026 còn giới thiệu những sáng tác mới trong album Vol.8, đánh dấu chặng đường sáng tạo tiếp theo của ban nhạc.

Với hai điểm hẹn tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội (12/12) và Nhà thi đấu Rạch Miễu, TPHCM (26/12), TIX3 Tour hướng đến trải nghiệm âm nhạc kết hợp giữa ký ức và hiện tại, giữa những giai điệu quen thuộc đã trở thành dấu ấn của Bức Tường với những thanh âm mới mẻ trong các sáng tác gần đây, là lời khẳng định cho hành trình mà ban nhạc luôn theo đuổi: không ngừng sáng tạo, làm mới mình nhưng vẫn giữ vững bản sắc.

MV "Tháng 3":

Bùi Công Nam hóa chàng trai lụy tình

Bùi Công Nam mới phát hành MV Ngoài dự tính. Khác hình ảnh chàng nhạc sĩ hiền lành, hay pha trò trên truyền hình, anh xuất hiện với mái tóc tẩy sáng cắt ngắn, khuyên tai, dây chuyền, nhẫn kim loại và những vết bầm trên mặt.

Ngoài dự tính là ca khúc nhạc pop mang âm hưởng đồng quê, phối khí mộc mạc. Lời hát bắt đầu từ những thói quen nhỏ như pha cà phê thêm đá, mua đồ ăn bỏ hành lá, cho thấy người đang yêu dần thay đổi nếp sinh hoạt vì sở thích của người kia.

MV "Ngoài dự tính" của Bùi Công Nam:

Chia sẻ với VietNamNet, Bùi Công Nam cho biết hiện đang dần chuyển hướng, tập trung nhiều hơn vào vai trò ca sĩ. Khi sáng tác, anh không còn đặt nặng chuyện ca khúc hợp với giọng ca nào mà chú trọng câu chuyện mình muốn kể. Nếu trước đây anh thường chọn cách thể hiện ngây ngô, hài hước thì nay muốn các câu chuyện có thêm chiều sâu, cảm xúc và góc nhìn.

Diệu Nhi từng có nhiều màn tung hứng với Bùi Công Nam trong Mùi vị những chuyến đi. Nam ca sĩ cũng là tác giả Bài này không để đi diễn, ca khúc Anh Tú hát tặng Diệu Nhi trong đám cưới. Tuy nhiên, chia sẻ với VietNamNet, Bùi Công Nam tiết lộ quý đàn chị vì luôn chủ động quảng bá, ủng hộ mỗi khi các nghệ sĩ thân thiết có sản phẩm mới. Khi ngỏ lời mời đóng MV, anh khá đắn đo vì không chắc vai diễn hợp với cô và lịch trình có sắp xếp được nhưng Diệu Nhi nhận lời ngay.

Hà An Huy và Diệu Nhi.

Với Hà An Huy, Bùi Công Nam khen đàn em hát hay, có cá tính nghệ thuật riêng, bề ngoài trầm nhưng thực chất rất vui tính. Cả hai từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai ở những mùa khác nhau.

Nhóm nhạc nam NEW:V lộ diện

NEW:V, nhóm nhạc nam gồm Elvan, Hiro, ND, ZayT và Aden, sinh năm 2002-2004 vừa chính thức ra mắt. Theo công ty quản lý, “NEW” thể hiện tinh thần đổi mới, “V” tượng trưng cho sự đa dạng cá tính của từng thành viên.

Từ trái qua phải: ND, Elvan, Aden, JayT, Hiro

Trưởng nhóm Elvan (Lê Văn Tuấn Anh) tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có nền tảng múa và khiêu vũ thể thao, từng đoạt danh hiệu Nam vương Học viện Múa Việt Nam. Giọng ca chính Hiro (Phạm Hùng) có 9 năm nhảy múa, 4 năm tự học hòa âm phối khí và cùng ND (Nguyễn Nhật Duy), cựu vũ công tại Hà Nội, trực tiếp sáng tác cho nhóm. ZayT (Doãn Thịnh) bỏ dở ngành kinh tế để theo sân khấu, còn em út Aden (Nguyễn Thành Đức) có giọng hát ballad ấm, biết chơi nhạc cụ và beatbox (tạo âm thanh nhạc cụ bằng miệng).

Nhóm theo đuổi hình ảnh trò chơi điện tử hoài cổ đầu những năm 2000, lấy cảm hứng từ thao tác bỏ xu bắt đầu ván chơi. Bộ ảnh ra mắt mang phong cách học đường thập niên 2000 với trang phục đường phố phom rộng. Trưởng nhóm Elvan cho biết khoảnh khắc chính thức trở thành thành viên sau kỳ sát hạch cuối khiến anh vỡ òa. EP đầu tay Looading của NEW:V đang ở khâu hoàn thiện, lịch phát hành sẽ được công bố trong những ngày tới.

Ảnh, video: NVCC

Huyền My