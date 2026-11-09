Bức Tường đưa chất liệu dân ca vào rock trong album mới sau hơn 30 năm hoạt động

Những cuộc gặp gỡ khác biệt trong âm nhạc

Tối 8/11, Bức Tường giới thiệu album TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi tại Hà Nội. Gồm 10 ca khúc mới, album đánh dấu chặng đường sáng tạo tiếp theo của ban nhạc, đồng thời cho thấy nỗ lực mở rộng không gian âm nhạc bằng những thử nghiệm với các màu sắc khác nhau.

Bức Tường đưa tinh thần rock trở lại với "TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi"

Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Bức Tường kết hợp với ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng trong ca khúc chủ đề Thời gian trôi, trừ riêng tôi. Bên cạnh đó, album còn có sự tham gia của NSƯT Hoàng Anh với tiếng sáo trúc và nghệ sĩ bộ gõ Trần Xuân Hòa trong ca khúc Trên đỉnh gió – bản phóng tác từ dân ca Inh lả ơi.

Ở ca khúc chủ đề, sự kết hợp giữa rock và những màu sắc âm nhạc khác tạo nên hướng tiếp cận mới cho sáng tác của ban nhạc. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận phần phối khí, xây dựng các lớp âm thanh nền cho tác phẩm. Theo chia sẻ từ Bức Tường, anh vốn có tình yêu với rock, từng tham gia phối khí cho các sản phẩm thuộc dòng nhạc này và sẵn sàng thử nghiệm những hướng đi mới.

Trong khi đó, việc lựa chọn Thùy Chi xuất phát từ chất liệu dân ca Bèo dạt mây trôi - nguồn cảm hứng của ca khúc. Ban nhạc muốn tìm một giọng hát trong trẻo, mềm mại, có khả năng gợi lên không gian làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dù không phải ca sĩ rock, Thùy Chi được đánh giá phù hợp với tinh thần và cảm xúc mà tác phẩm hướng tới.

Với Trên đỉnh gió, tiếng sáo trúc của NSƯT Hoàng Anh cùng phần bộ gõ của Trần Xuân Hòa góp mặt trong bản phóng tác từ dân ca Inh lả ơi. Việc đưa chất liệu truyền thống vào một sáng tác mang tinh thần rock cho thấy cách Bức Tường tìm kiếm sự giao thoa giữa âm nhạc hiện đại và những giá trị văn hóa quen thuộc.

Ngoài các nghệ sĩ trên, album còn có sự tham gia của Lưu Quang Minh, DuongK, Kent Trần và Hoàng Anh DoubleK. Phần lớn các ca khúc vẫn mang dấu ấn sáng tác của các thành viên Bức Tường, nhưng ban nhạc dành không gian cho những cộng tác viên thuộc các lĩnh vực âm nhạc khác nhau.

Không đứng yên trước thời gian

Tên gọi TIX3 bắt nguồn từ chữ EXIT - ký hiệu chỉ lối ra quen thuộc tại các tòa nhà, công trình. Theo nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, khi nhìn từ phía đối diện qua một tấm kính, chữ EXIT trở thành TIX3. Sự đảo chiều này được lựa chọn làm hình ảnh biểu tượng cho tinh thần của album: thay vì chỉ tìm kiếm lối ra từ thế giới bên ngoài, con người đôi khi cần quay vào bên trong để khám phá và hiểu chính mình.

Mười ca khúc trong album được kết nối thành một hành trình cảm xúc, từ ký ức tuổi trẻ, tình bạn, tình yêu đến những cám dỗ, va vấp và khủng hoảng. Các tác phẩm gồm Tháng 3, Trên đỉnh gió, Tan theo cơn mưa, Vòng xoay, Thứ 3, Ngày không kết thúc, Đi về phía mùa hè, Mãi mãi, Sinh ra là để yêu và Thời gian trôi, trừ riêng tôi.

Trong đó, ca khúc chủ đề khái quát thông điệp về mối quan hệ giữa con người và thời gian. Cuộc sống luôn vận động, mỗi người phải đối diện với những thay đổi, nhưng việc hiểu bản thân và giữ gìn những giá trị quan trọng có thể trở thành điểm tựa trước biến động.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng cho biết Bức Tường có thêm nguồn năng lượng mới với sự tham gia của bassist Tăng Xuân Kiên và vocalist Nguyễn Việt Lâm. Anh cũng cho rằng cánh cửa khó bước qua nhất đôi khi chính là cánh cửa dẫn vào bên trong mỗi người. Ban nhạc hy vọng âm nhạc của mình có thể đồng hành cùng khán giả trên hành trình ấy.

Thành lập ngày 26/3/1995, Bức Tường là một trong những ban nhạc rock có thời gian hoạt động bền bỉ tại Việt Nam. Sau sự ra đi của nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập năm 2016, ban nhạc tiếp tục hoạt động và tìm kiếm những hướng đi mới. Với TIX3, các thành viên vẫn theo đuổi tinh thần rock đã tạo nên dấu ấn riêng, đồng thời thử nghiệm những sắc thái âm nhạc khác.

Song song với việc giới thiệu album, Bức Tường công bố TIX3 Live Tour 2026 với hai đêm diễn. Chương trình dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) ngày 12/12 và Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP Hồ Chí Minh) ngày 26/12. Các đêm diễn sẽ kết hợp những ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả cùng các sáng tác mới trong album thứ 8.