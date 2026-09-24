Bức tường 2.000 năm tuổi có thể hé lộ bí ẩn về nơi Paris ra đời

Khu vực khai quật khảo cổ tại Hôtel-Dieu và bức tường có thể là thành lũy của oppidum Lutetia. Ảnh: Bộ Văn hóa Pháp

Việc phát hiện một đoạn tường có niên đại thời Gallo-La Mã được Bộ Văn hóa Pháp đánh giá là “bước đột phá lớn”, có thể giúp xác định vị trí khu định cư đầu tiên của Paris.

Một đoạn tường cổ dài khoảng 20m, có niên đại từ thời Gallo-La Mã, được phát hiện trong mùa hè năm nay bên dưới một tòa nhà trên Île de la Cité, gần Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm Paris.

Công trình bằng đá và gỗ này được cho là phần còn lại của thành lũy Lutetia, tên gọi cổ của Paris, do bộ tộc Gallic Parisii xây dựng. Người Parisii sinh sống dọc sông Seine vào thời kỳ đồ sắt.

Từ lâu, Île de la Cité được xem là trung tâm của Lutetia. Tuy nhiên, một giả thuyết khác được một số nghiên cứu khảo cổ học ủng hộ cho rằng trung tâm của khu định cư này thực chất nằm tại Nanterre, vùng ngoại ô phía Tây Paris.

“Chúng ta có thể đang đứng trước một trong những di tích quan trọng nhất từng được phát hiện để hiểu về Lutetia của người Gallic”, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard cho biết trong một tuyên bố ngày 23.9.

Bà nhấn mạnh các nhà khoa học vẫn cần xác định chức năng và niên đại chính xác của công trình, nhưng cho rằng sự hội tụ của các bằng chứng ở thời điểm hiện tại “đặc biệt đáng chú ý”.

Lutetia lần đầu được nhắc đến trong quyển thứ bảy của tác phẩm Chiến tranh xứ Gaul của Julius Caesar. Theo mô tả của Caesar, khu định cư này nằm trên một hòn đảo giữa sông Seine. Tuy nhiên, cách mô tả này khá mơ hồ, dẫn đến nhiều giả thuyết khác nhau về vị trí của Lutetia.

Đoạn tường được phát hiện trong quá trình khai quật bên dưới bệnh viện Hôtel-Dieu và có dấu vết bị cháy. Chi tiết này có thể tương đồng với ghi chép của Caesar về việc người Gaul đốt khu định cư của mình trước trận chiến Lutetia với quân La Mã.

Theo Bộ Văn hóa Pháp, kết quả định tuổi bằng phương pháp carbon phóng xạ đối với các vật liệu bị cháy cho thấy công trình có niên đại trong khoảng từ năm 200 trước Công nguyên đến năm 10 trước Công nguyên. Khoảng thời gian này bao gồm cả Trận chiến Lutetia diễn ra vào năm 52 trước Công nguyên.

Île de la Cité là một hòn đảo trên sông Seine, từng được xem là trung tâm của khu định cư La Mã Lutetia.