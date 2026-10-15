Bực tức vì vợ uống bia về muộn, thanh niên đốt phá tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Y.C.B. (SN 2005, trú buôn Krông Jing B, xã M’Drắk) để điều tra về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nam thanh niên đốt phá tài sản bị khởi tố

Theo kết quả điều tra ban đầu, Y.C.B. và chị H.Y.B. (SN 2007, trú buôn Krông Jing C, xã M’Drắk) đã tổ chức lễ cưới theo phong tục của người Ê Đê nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Do bực tức vì chị H.Y.B. uống bia và về nhà muộn, Y.C.B. đã dùng dao chặt, đập phá nhiều vật dụng trong nhà. Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục lấy xăng rưới lên quần áo rồi dùng bật lửa đốt, khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, thiêu rụi.

Sau khi gây ra vụ việc, Y.C.B. rời khỏi hiện trường. Kết quả giám định xác định tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 11 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã M’Drắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh thiệt hại và làm rõ hành vi của người liên quan.

Sau vụ việc, Y.C.B. tỏ ra ăn năn, hối lỗi và chủ động khắc phục hậu quả. Gia đình chị H.Y.B. cũng có nguyện vọng không xử lý hình sự đối với thanh niên này.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự, tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” không thuộc trường hợp chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại.

Vì vậy, dù người gây thiệt hại đã khắc phục hậu quả và gia đình bị hại xin không xử lý, cơ quan điều tra vẫn tiến hành các thủ tục tố tụng khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đốt phá tài sản vì mâu thuẫn gia đình: Cảnh báo pháp lý Việc dùng xăng đốt tài sản tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, đe dọa tính mạng, sức khỏe người xung quanh. Dù xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, hành vi hủy hoại tài sản vẫn có thể bị xử lý hình sự. Qua vụ việc, Công an xã M’Drắk khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, không sử dụng bạo lực hoặc chất dễ cháy để giải quyết mâu thuẫn. Khi cần thiết, người dân nên tìm sự hỗ trợ từ chính quyền, lực lượng Công an để tránh hậu quả đáng tiếc.