Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Ngọc Bảo Châu - Lớp 4A4 – Trường Tiểu học Long Biên tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi "Bức tranh yêu thương" của em Nguyễn Ngọc Bảo Châu - học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) trên Diễn dàn Trẻ Em Việt Nam.

Hôm ấy, bố đưa em đến trường. Vừa bước qua cổng, em nhìn thấy một người phụ nữ đang dắt theo một bạn nhỏ trạc tuổi em. Bạn đi rất chậm, từng bước khó khăn, bàn tay nhỏ níu chặt lấy tà áo mẹ. Em chỉ kịp khoanh tay chào cô rồi vội vàng vào lớp. Khi ấy, em không ngờ rằng người bạn nhỏ mình vừa gặp sẽ trở thành một người bạn đặc biệt với em trong những ngày tháng cắp sách đến trường.

Cô giáo đã đến. Em khoanh tay chào cô rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. Cửa lớp hé mở, cô và các bạn nhỏ em vừa gặp ở cổng trường xuất hiện. Cô giáo bước nhanh ra phía cửa, nở nụ cười thật tươi chào đón hai mẹ con bạn. Cô cầm tay bạn dắt vào lớp học, mẹ bạn cũng xách chiếc cặp nhỏ vào theo.

"Cả lớp đứng!", theo tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng, chúng em đứng dậy khoanh tay chào cô và bạn. Cô mỉm cười và nói:

– Hôm nay chúng ta sẽ đón nhận một người bạn mới - Nguyễn Bình Minh, bạn hơn chúng mình một tuổi. Cô mong rằng Bình Minh sẽ được các con giúp đỡ và quan tâm mỗi ngày, hãy chào đón bạn bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào!

Ai cũng ngậm ngùi nhận ra rằng bạn có một hình thể ốm yếu, cái đầu bạn hơi nghênh về bên trái, đôi chân bạn bước đi khó khăn, đứng bên cô bạn cũng phải níu chặt bàn tay cô.

Bình Minh cười thật tươi. Em đặc biệt ấn tượng với đôi mắt rất sáng và nụ cười hiền hậu của bạn. Em giơ tay và xin phép cô cho em nhường chỗ cho bạn. Cô mỉm cười và một tràng pháo tay vang lên.

Cô giáo chưa kịp đồng ý thì bạn Minh Hoàng bên cạnh em đứng dậy:

– Em thưa cô, em xin xuống dưới để đổi chỗ cho bạn Bình Minh, em có đề nghị bạn Bảo Châu - là lớp phó học tập - sẽ ngồi lại cạnh bạn Bình Minh để giúp đỡ bạn mỗi ngày, chúng em sẽ cùng hỗ trợ bạn ạ!

Lại một tràng pháo tay nữa vang lên, làm cho không khí lớp học trở nên ấm áp lạ thường. Đôi mắt mẹ Bình Minh ngân lệ. Cô chào tạm biệt và ra về. Cô giáo dắt tay Bình Minh ngồi vào chỗ của Minh Hoàng, em sắp xếp sách vở giúp bạn. Bài học mới được bắt đầu.

Bàn tay yếu ớt của bạn ghi bài rất khó khăn và chậm chạp. Cô giáo chỉ yêu cầu bạn ghi tên bài mỗi tiết học trong một quyển vở. Giờ ra chơi, khi cất vở vào cặp bạn em phát hiện bạn có một hộp màu rất to, cùng những trang giấy vẽ đã in hình sẵn với nhiều chủ đề khác nhau. Em hỏi bạn:

– Cậu rất thích tô màu những bức tranh này đúng không?

Bạn gật gật cái đầu, khó khăn nói từng tiếng:

– Tớ... chỉ thích... tô màu. Tớ... sẽ... tặng... những... người... tớ yêu mến! Bạn thích... bức tranh... nào...?

Em thấy vui! Vậy là em được bạn yêu mến?

Buổi trưa em xin phép cô được cùng bạn tô màu. Nhìn bạn rất khó khăn khi cầm bút, em thương bạn vô cùng. Bạn tặng em bức tranh đầu tiên.

Buổi học kết thúc, khi các bạn về hết, chỉ còn em và Bình Minh, thấy mẹ Bình Minh bước vào lớp học, trên tay cầm một chiếc chổi và cây lau nhà. Em cất tiếng chào cô và bước vào lớp hỏi:

– Sao cô lại mang chổi đến lớp ạ?

Cô vui vẻ trả lời:

– Từ nay cô sẽ làm việc ở trường Tiểu học Long Biên, cô sẽ có thời gian ở bên cạnh bạn Bình Minh và góp phần công sức nhỏ bé của mình giúp ngôi trường của các cháu ngày nào cũng sạch đẹp.

Qua những lời tâm sự của cô, em biết gia đình cô rất khó khăn. Chú đi làm, cô ở nhà lo công việc gia đình, chăm sóc Bình Minh,... và chính cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Nhài của em đã xin cho cô công việc này.

Bình Minh vẫn chăm chú tô màu, rồi bạn tặng mẹ một bức tranh. Cô ôm Bình Minh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của bạn. Niềm vui hạnh phúc ngập tràn.

Bình Minh quay trở lại và bạn tiếp tục tô... Một bức tranh nữa đã chuẩn bị hoàn thành. Bạn cất giọng vui vẻ khá rành mạch:

– Mai... mình... tặng... cô...bức tranh này!

Một tuần học trôi qua, từ khi có thêm Bình Minh các bạn trong lớp em hình như ai cũng trở nên ngoan hơn. Chúng em thi nhau học tập tốt, biết hỗ trợ Bình Minh ôn bài, ăn cơm trưa, vẽ tranh. Bình Minh cũng tiến bộ mỗi ngày.

Trong buổi sinh hoạt lớp, em và Bình Minh được cô cùng các bạn tuyên dương khen ngợi. Chúng em vui sướng và tự hào biết bao.

Bây giờ em hiểu, trường học hạnh phúc không chỉ có những bài học hay và những nụ cười. Nó còn là nơi mỗi người biết mở lòng, nắm lấy một bàn tay cần giúp đỡ và trao yêu thương để người khác có thêm niềm tin.

Em sẽ luôn nhớ người bạn đặc biệt và những bức tranh đầy tình yêu thương của bạn, cố gắng học tập, sống tử tế để sau này mang đến niềm vui, sự tự tin và cơ hội tốt cho những người còn khó khăn.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" 1. Gửi bài lên diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi tham gia cuộc thi: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 2. Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả chấm giải: https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc