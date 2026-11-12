Bức tranh vĩ mô 2027: Nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng mới

Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (VIF 2027), do VietnamBiz và Việt Nam Mới phối hợp tổ chức ngày 12/11 tại Hà Nội, với các nội dung thảo luận về nguồn lực tăng trưởng, phân bổ tài sản và triển vọng thị trường vốn.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Trịnh Quỳnh Giao, CEO Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) nhận định, đánh giá kinh tế Việt Nam đang ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực. Cụ thể, GDP quý III/2026 tăng gần 10%, hoạt động công nghiệp và đầu tư công tiếp tục mở rộng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đều tăng mạnh. Những kết quả này cho thấy đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xác định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, Việt Nam. Ảnh: VIF

Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, Việt Nam đã bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Trong khi kinh tế thế giới năm 2026 dự kiến tăng khoảng 3%, dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay có thể đạt 9,5 - 9,7%, sau mức tăng 8% của năm 2025. Việc đạt mức tăng trưởng hai con số ngay trong năm đầu tiên của giai đoạn mới khá khó khăn, trong bối cảnh các động lực tăng trưởng mới vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và vận hành trong suốt một năm qua.

Về các động lực tăng trưởng, Việt Nam cần xem xét đồng thời phía cung cầu và những động lực mới. Ở phía cung, nông nghiệp cần tăng trưởng khoảng 4 - 4,5%, còn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ phải tăng trên 10%. Trong 9 tháng năm 2026, nông nghiệp đã tăng 4,2%, công nghiệp; xây dựng tăng 10,2%, nhưng dịch vụ mới chỉ đạt khoảng 9,3 - 9,4%. Điều này cho thấy khu vực dịch vụ chưa thực sự phát huy hết tiềm năng. Như vậy, có thể thấy ba động lực chủ yếu ở phía cung đang đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Ở phía cầu, đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng. Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư trên cả nước tăng khoảng 15%, trong đó khu vực nhà nước tăng 17,5%, FDI tăng 14,5% và khu vực tư nhân tăng 14%. Mức tăng tổng vốn đầu tư đã cơ bản đạt ngưỡng cần thiết để hướng tới tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, tiêu dùng vẫn cần được thúc đẩy mạnh hơn. Dù đóng góp khoảng 60 - 62% vào tăng trưởng GDP, tiêu dùng cuối cùng trong 9 tháng mới tăng 8,3 - 8,4%, thấp hơn mức 9 - 9,5% cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Bên cạnh đó, năng lực doanh nghiệp nội địa còn hạn chế. Khu vực FDI hiện chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu và 73% kim ngạch nhập khẩu, có xu hướng xuất siêu, còn doanh nghiệp trong nước thường xuyên nhập siêu. Do vậy, Việt Nam cần phát triển đồng đều kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Ảnh: VIF

Theo Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, những yếu tố mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết vùng và cải cách thể chế kinh tế đang được đẩy mạnh triển khai, song cần thêm thời gian để phát huy hiệu quả. Trong bối cảnh hiện nay, các động lực này được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế trong những năm tới, qua đó tạo cơ sở để Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 10% trong năm 2027.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với bốn nhóm rủi ro lớn, gồm áp lực lạm phát gia tăng, khó khăn về thanh khoản của hệ thống tài chính, thị trường bất động sản chưa phục hồi rõ nét và những yếu tố bất định từ bên ngoài. Theo dự báo của TS Cấn Văn Lực, lạm phát năm 2026 có thể ở mức 4,5 - 4,7% và năm 2027 khoảng 4,5%.

Về phía ngân hàng, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cho rằng hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh chưa đồng đều giữa các khu vực. Đầu tư công, doanh nghiệp lớn và khu vực FDI vẫn là các động lực chủ yếu, trong khi doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa chưa ghi nhận sự khởi sắc rõ nét.

Để xác định một chu kỳ tăng trưởng mới, cần xem xét năm yếu tố như doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh; lợi nhuận và dòng tiền cải thiện; năng suất lao động tăng; thu nhập hộ gia đình được nâng lên; hệ thống tài chính và kinh tế vĩ mô duy trì ổn định để bảo đảm tăng trưởng kéo dài.

Phó Tổng Giám đốc TPBank cho biết, khoảng 70% dư nợ tín dụng hiện phục vụ thương mại và dịch vụ, hơn 20% dành cho đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, phần còn lại phục vụ tiêu dùng. Việc đẩy mạnh quản lý thuế, kiểm soát dòng tiền và sử dụng hóa đơn điện tử cũng giúp ngân hàng có thêm cơ sở đánh giá và cung cấp vốn cho doanh nghiệp.

Các chuyên gia thảo luận tại tại diễn đàn. Ảnh: VIF

Ông Nguyễn Việt Anh nhận định năm 2026 là năm tạo tiền đề, năm 2027 sẽ là thời điểm kiểm chứng liệu nền kinh tế có thực sự bước vào chu kỳ tăng trưởng mới hay không. Khi các chủ thể trong nền kinh tế dần thích ứng với những thay đổi, dòng tiền, hàng hóa và thông tin sẽ được lưu chuyển thông suốt hơn. Mức độ lan tỏa của tăng trưởng khi đó sẽ thể hiện qua năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và niềm tin đầu tư.

Bên cạnh triển vọng kinh tế, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 đề cập vai trò của thị trường trái phiếu, vốn dài hạn, khả năng thu hút vốn quốc tế và xu hướng phân bổ tài sản của người Việt giữa tiền gửi, vàng, bất động sản, chứng khoán và các kênh đầu tư khác. Đáng chú ý, phiên đối thoại về cách thế giới định giá lại thị trường vốn Việt Nam đặt ra tình huống giả định một quỹ đầu tư quốc tế muốn phân bổ 300 - 500 triệu USD vào thị trường trong nước. Từ đó, chương trình xem xét những điều kiện để nhà đầu tư giải ngân, tăng quy mô và thoái vốn, từ hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán, bù trừ đến công cụ phòng vệ rủi ro và chất lượng doanh nghiệp niêm yết.

Diễn đàn còn đề cập hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), sản phẩm đầu tư mới và dịch vụ quản lý tài sản. Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Chương trình thường niên Xây dựng bộ chỉ số Dịch vụ bán lẻ chứng khoán Việt Nam, hướng tới đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân./.