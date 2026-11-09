Bức tranh ung thư ở Việt Nam qua những con số
Theo công bố mới nhất từ GLOBOCAN 2024, thế giới ghi nhận hơn 20,6 triệu ca ung thư mới, trong khi Việt Nam chứng kiến biến động đáng chú ý ở các bệnh lý hàng đầu.
Znews | Sức khỏe
Bức tranh ung thư ở Việt Nam
qua những con số
Theo công bố mới nhất từ GLOBOCAN, thế giới ghi nhận hơn 20,6 triệu ca ung thư mới, trong khi Việt Nam chứng kiến biến động đáng chú ý ở các bệnh lý hàng đầu.
Xem số liệu
Thế giới
Ca mắc mới
20.636.441
Ca tử vong
9.762.507
Hiện mắc trong 5 năm
54.244.091
Việt Nam
Ca mắc mới
177.404
Ca tử vong
111.015
Hiện mắc trong 5 năm
404.153
Bức tranh ung thư trên thế giới
Hơn 20,6 triệu ca mắc mới ung thư được ghi nhận trên toàn thế giới, kèm 9,76 triệu ca tử vong, trên quy mô dân số ước tính 8,12 tỷ người. 54,24 triệu người hiện sống chung với ung thư trong vòng 5 năm qua.
Dân số
8,12
tỷ
8.116.361.037 người
Nam 4,08 tỷ
Nữ 4,03 tỷ
Ca mắc mới
20,64
triệu
20.636.441 ca
Nam 10,61 triệu
Nữ 10,02 triệu
Ca tử vong
9,76
triệu
9.762.507 ca
Nam 5,48 triệu
Nữ 4,28 triệu
Hiện mắc trong 5 năm
54,24
triệu
54.244.091 người
Top 5 ung thư nhiều nhất thế giới
Mắc mới
Tử vong
1. Phổi
2.637.005 ca (12,8%)
2. Vú
2.434.087 ca (11,8%)
3. Đại trực tràng
2.041.007 ca (9,9%)
4. Tiền liệt tuyến
1.546.112 ca (7,5%)
5. Dạ dày
980.286 ca (4,8%)
Các loại khác
10.997.944 ca (53,3%)
1. Phổi
1.861.839 ca (19,1%)
2. Đại trực tràng
917.895 ca (9,4%)
3. Gan
732.489 ca (7,5%)
4. Vú
693.660 ca (7,1%)
5. Dạ dày
641.554 ca (6,6%)
Các loại khác
4.915.070 ca (50,3%)
Chọn để xem chi tiết
Nguy cơ mắc ung thư trước 75 tuổi
19,8
%
Nam 21,4%
Nữ 18,5%
194,9
ca mắc mới trên 100.000 dân, chuẩn hóa theo tuổi (Nam 209,6, nữ 185,8)
Nguy cơ tử vong trước 75 tuổi
9,2
%
Nam 11,0%
Nữ 7,6%
87,8
ca tử vong trên 100.000 dân, chuẩn hóa theo tuổi (Nam 106,2, nữ 72,8)
Ung thư hàng đầu ở nam giới
Phổi
15,4%
Tiền liệt tuyến
14,6%
Đại trực tràng
10,7%
Dạ dày
6,0%
Gan
5,5%
Ung thư hàng đầu ở nữ giới
Vú
24,3%
Phổi
10,0%
Đại trực tràng
9,0%
Tuyến giáp
7,1%
Cổ tử cung
6,0%
Tình hình ung thư tại Việt Nam
177.404 ca mắc mới và 111.015 ca tử vong do ung thư được ghi nhận tại Việt Nam, trên quy mô dân số 100,99 triệu người. Tính trong cùng kỳ, cứ 100 ca mắc mới có khoảng 63 ca tử vong, còn trên thế giới là khoảng 47 ca.
Dân số
100,99
triệu
100.987.690 người, 1,24% dân số thế giới
Nam 49,46 triệu
Nữ 51,52 triệu
Ca mắc mới
177.404
Bằng 0,86% số ca thế giới
Nam 85.748
Nữ 91.656
Ca tử vong
111.015
Bằng 1,14% số ca thế giới
Nam 63.167
Nữ 47.848
Hiện mắc trong 5 năm
404.153
Bằng 0,75% số ca thế giới
Nam 164.696
Nữ 239.457
Việt Nam và thế giới
Nguy cơ mắc ung thư trước 75 tuổi
Thế giới
19,8%
Việt Nam
15,4%
Nguy cơ tử vong trước 75 tuổi
Thế giới
9,2%
Việt Nam
10,2%
142,4
ca mắc mới trên 100.000 dân tại Việt Nam, chuẩn hóa theo tuổi. Thế giới: 194,9
88,5
ca tử vong trên 100.000 dân tại Việt Nam, chuẩn hóa theo tuổi. Thế giới: 87,8
Cùng 5 loại ung thư, thứ hạng đảo chiều giữa mắc mới và tử vong
Mắc mới
Tử vong
1. Vú
25.711 ca (14,5%)
2. Phổi
23.085 ca (13,0%)
3. Đại trực tràng
22.584 ca (12,7%)
4. Gan
14.591 ca (8,2%)
5. Dạ dày
12.373 ca (7,0%)
1. Phổi
21.340 ca (19,2%)
2. Gan
13.664 ca (12,3%)
3. Đại trực tràng
10.990 ca (9,9%)
4. Vú
10.609 ca (9,6%)
5. Dạ dày
10.280 ca (9,3%)
Số ca tử vong trên 100 ca mắc mới
Gan
93,6
Phổi
92,4
Dạ dày
83,1
Đại trực tràng
48,7
Vú
41,3
Nữ mắc nhiều hơn, nam tử vong nhiều hơn
Ca mắc mới
Nam
85.748
Nữ
91.656
Ca tử vong
Nam
63.167
Nữ
47.848
Hiện mắc trong 5 năm
Nam
164.696
Nữ
239.457
Ung thư hàng đầu ở nam giới Việt Nam
Phổi
18,8%
Đại trực tràng
14,7%
Gan
13,0%
Dạ dày
9,2%
Thực quản
7,4%
Nguy cơ mắc trước 75 tuổi 17,0%, tử vong 13,0%. Chuẩn hóa theo tuổi: 154,8 ca mắc mới và 113,7 ca tử vong trên 100.000 dân.
Ung thư hàng đầu ở nữ giới Việt Nam
Vú
28,1%
Tuyến giáp
11,0%
Đại trực tràng
10,9%
Cổ tử cung
9,0%
Phổi
7,6%
Nguy cơ mắc trước 75 tuổi 14,2%, tử vong 7,9%. Chuẩn hóa theo tuổi: 136,6 ca mắc mới và 69,4 ca tử vong trên 100.000 dân.
Gần 4/10 ca ung thư có thể phòng tránh
Tiêm vaccine viêm gan B và HPV
Khoảng 10% ca ung thư mới trên thế giới do nhiễm trùng. WHO khuyến cáo trẻ sơ sinh tiêm mũi viêm gan B đầu tiên trong 24 giờ sau sinh. Vaccine HPV ưu tiên bé gái 9-14 tuổi: nữ dưới 21 tuổi tiêm 1-2 liều, từ 21 tuổi tiêm 2 liều.
Nói không với thuốc lá
Thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư phòng tránh được hàng đầu, liên quan 15% ca ung thư mới trên thế giới, gây ra khoảng 80% ca ung thư phổi.
Không có mức rượu bia nào an toàn
Rượu bia gây ít nhất 7 loại ung thư, được IARC xếp vào nhóm 1, nhóm chắc chắn gây ung thư, cùng nhóm với thuốc lá và amiăng.
Ăn nhiều rau quả, hạn chế thịt chế biến sẵn
Mỗi ngày ăn ít nhất 400 g rau và trái cây, dưới 5 g muối. Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông thuộc nhóm 1 gây ung thư. Thịt đỏ thuộc nhóm 2A, tức có nguy cơ gây ung thư.
Tránh khói bụi, hóa chất và tia UV
Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính gây ung thư phổi, sau thuốc lá. Nên hạn chế đun nấu bằng than, củi trong nhà và bảo hộ khi làm việc với hóa chất độc hại như amiăng. Che chắn khi ra nắng.
Điều trị vi khuẩn HP
Phần lớn ca ung thư dạ dày có liên quan đến vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Theo IARC, điều trị diệt HP giúp giảm 36% số ca ung thư dạ dày mới.
Tầm soát ung thư cổ tử cung
Phụ nữ nên xét nghiệm HPV DNA từ 30 tuổi, lặp lại mỗi 5-10 năm. Phụ nữ nhiễm HIV nên bắt đầu từ 25 tuổi, lặp lại mỗi 3-5 năm.
Phát hiện sớm ung thư vú
Ở nơi đủ điều kiện, phụ nữ 50-69 tuổi nên chụp nhũ ảnh định kỳ 2 năm một lần. Ở nơi nguồn lực hạn chế, ưu tiên nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và khám vú lâm sàng.
Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC thuộc WHO), số liệu GLOBOCAN 2024 (IARC/WHO, công bố tháng 7/2026) và GLOBOCAN 2022.
Nguồn Znews: https://znews.vn/buc-tranh-ung-thu-o-viet-nam-qua-nhung-con-so-post1694109.html