Bức tranh trái chiều tại Địa ốc Dầu khí: Doanh thu bùng nổ, lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty CP Địa ốc Dầu khí (mã chứng khoán: PVL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 16,52 tỷ đồng, gấp gần 114 lần mức 145 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi gần 639 triệu đồng sang lỗ 4,84 tỷ đồng, chủ yếu do giá vốn và các khoản chi phí tăng mạnh.

Cụ thể, giá vốn hàng bán trong quý đạt 16,41 tỷ đồng, chiếm hơn 99% doanh thu thuần. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ còn gần 110 triệu đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 0,7%. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 4,45 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng lên 1,24 tỷ đồng, phần lớn đến từ khoản lỗ hoạt động đầu tư 1,197 tỷ đồng.

Doanh thu tăng gần 95 lần sau 9 tháng, Địa ốc Dầu khí vẫn lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Kết quả, Địa ốc Dầu khí lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 5,58 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác gần 741 triệu đồng giúp doanh nghiệp thu hẹp mức lỗ trước thuế xuống còn 4,84 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 22,26 tỷ đồng, gấp gần 95 lần cùng kỳ. Dù vậy, giá vốn lên tới 21,71 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt khoảng 551 triệu đồng, tương ứng biên lợi nhuận 2,5%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 2,7 lần lên 7,23 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính đạt 1,31 tỷ đồng, cao gấp khoảng 45 lần cùng kỳ.

Địa ốc Dầu khí ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 7,99 tỷ đồng trong 9 tháng, so với mức lỗ 2,77 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù lợi nhuận khác đạt 2,71 tỷ đồng, doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế 5,28 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 2,19 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Địa ốc Dầu khí đạt 188,25 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm. Trong khi vốn điều lệ duy trì ở mức 500 tỷ đồng, lỗ lũy kế đã tăng lên 373,28 tỷ đồng, tương đương 74,7% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu còn 139,4 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là các khoản dự phòng tiếp tục chiếm quy mô lớn. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt gần 57,87 tỷ đồng, tăng 3,48 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn có giá gốc 10,79 tỷ đồng đã được trích lập dự phòng toàn bộ, khiến giá trị thuần còn lại bằng 0.

Đối với các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, Địa ốc Dầu khí ghi nhận giá gốc 36,71 tỷ đồng và dự phòng tổn thất 24,01 tỷ đồng, tương đương 65,4% giá trị đầu tư ban đầu. Tổng số dư dự phòng của ba khoản mục nói trên lên tới 92,67 tỷ đồng, tương đương 49,2% tổng tài sản cuối quý III. Đây là số dư dự phòng tại thời điểm báo cáo, không phải khoản lỗ mới phát sinh riêng trong quý, nhưng cho thấy những rủi ro cần theo dõi về khả năng thu hồi công nợ và giá trị đầu tư.

Về công nợ, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 3,41 tỷ đồng đầu năm lên 13,52 tỷ đồng cuối tháng 9. Đáng chú ý, khoản phải thu Công ty CP Edric tăng từ 503 triệu đồng lên gần 10,61 tỷ đồng, gấp 21,1 lần. Theo công bố của Địa ốc Dầu khí, ông Trịnh Quốc Khánh, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Edric. Ngoài khoản phải thu, Địa ốc Dầu khí còn ghi nhận khoản vay 200 triệu đồng từ Edric tại thời điểm cuối quý III.

Ở tài sản dài hạn, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đạt 42,28 tỷ đồng, trong đó dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn hóa Thể thao CV4 chiếm gần 41,96 tỷ đồng. Giá trị ghi sổ của dự án không thay đổi so với đầu năm. Trong khi đó, giá trị còn lại của bất động sản đầu tư giảm từ 39,43 tỷ đồng xuống 26,57 tỷ đồng, chủ yếu do điều chỉnh giảm nguyên giá quyền sử dụng đất và khấu hao trong kỳ.

Dòng tiền kinh doanh của Địa ốc Dầu khí vẫn âm 329 triệu đồng trong 9 tháng đầu năm, dù cải thiện so với mức âm 2,49 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 1,58 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, trong khi nợ phải trả ở mức 48,85 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Đáng chú ý, chi phí phải trả ngắn hạn vẫn lên tới 20,68 tỷ đồng, chiếm khoảng 42,3% tổng nợ phải trả.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng ngày 27/10/1990 cổ phiếu PVL của Địa ốc Dầu khí đang được dịch ở mức 2.300 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt 115 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất đạt 30.200 cổ phiếu/phiên. PVL hiện bị hạn chế giao dịch do bị hủy niêm yết bắt buộc liên quan đến việc tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022.