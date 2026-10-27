Bức tranh thu nhập hộ gia đình của thanh niên tại châu Âu

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng những dữ liệu thống kê về thu nhập có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tế cuộc sống của thanh niên tại khu vực này.

Ảnh minh họa: Hữu Chiến/TTXVN

Theo dữ liệu của cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) năm 2025, thu nhập khả dụng (tổng thu nhập sau thuế và các khoản khấu trừ, bao gồm cả trợ cấp xã hội) trung bình của các hộ gia đình có thanh niên từ 18-24 tuổi tại Liên minh châu Âu (EU) là 21.482 euro.

Tại Pháp, con số này đạt 23.850 euro, đứng thứ 11 trong số 34 quốc gia châu Âu được khảo sát. Thụy Sĩ ghi nhận mức thu nhập cao nhất với 52.206 euro, tiếp theo là Luxembourg và Áo. Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức dẫn đầu với 26.330 euro. Ở chiều ngược lại, Bắc Macedonia có mức thu nhập thấp nhất, đạt 4.640 euro.

Tuy nhiên, Ban thư ký Diễn đàn Thanh niên châu Âu đánh giá thu nhập chỉ là một phần của vấn đề. Thực tế cho thấy một nghịch lý: thanh niên ở một số quốc gia dường như có nền tảng tài chính tốt hơn trên giấy tờ do họ sống phụ thuộc vào gia đình lâu hơn. Đằng sau những con số này là một thế hệ không đủ khả năng tài chính để dọn ra ở riêng, thuê hoặc mua nhà để xây dựng cuộc sống độc lập.

Khi so sánh với toàn dân, thanh niên tại 28 trên 34 quốc gia đang sống trong các hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp hơn. Tại EU, thu nhập của nhóm này bằng 93,6% mức trung bình toàn quốc, trong khi tại Pháp là 90,1%.

Đáng chú ý, Phần Lan có khoảng cách lớn nhất khi thu nhập hộ gia đình của thanh niên chỉ bằng 74,9% mức trung bình quốc gia, theo sau là Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển. Bà Anne Brunner, Giám đốc nghiên cứu tại Cơ quan Quan sát Bất bình đẳng (Pháp), giải thích rằng chính sách công tại các nước Bắc Âu tích cực khuyến khích sự tự lập, do đó thanh niên thường rời nhà sớm hơn. Thu nhập của họ được tính toán dựa trên nguồn lực cá nhân thay vì gộp chung với cha mẹ, dẫn đến việc nới rộng khoảng cách với dân số chung. Do đó, tỷ lệ thấp tại các quốc gia này không đồng nghĩa với mức độ khó khăn tài chính lớn hơn.

Xét theo tiêu chuẩn sức mua tương đương (PPS), mức thu nhập của thanh niên cao nhất tại Áo, theo sau là Luxembourg và Thụy Sĩ. Pháp xếp thứ 13, nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình của EU.

Từ những thực tế trên, Diễn đàn Thanh niên châu Âu kêu gọi các nhà hoạch định chính sách không chỉ nhìn vào thu nhập mà cần xem xét "tiền lương xã hội", bao gồm nhà ở giá cả phải chăng, dịch vụ công, giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội. Tổ chức này nhấn mạnh một cuộc sống đảm bảo không chỉ phụ thuộc vào tiền lương hay tài sản gia đình, mà đòi hỏi các dịch vụ công vững mạnh để hỗ trợ chi trả cho những nhu cầu thiết yếu.