Bức tranh thị trường tài chính 9 tháng: Tín dụng vượt 20 triệu tỷ, huy động vốn cổ phiếu tăng hơn 62%

Tính đến ngày 22/9, VN-Index đạt 1.816,93 điểm, tăng 1,8% so với cuối năm trước; vốn hóa thị trường đạt 10.532,34 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, huy động vốn qua chào bán cổ phiếu đạt 130.680 tỷ đồng, tăng 62,28% so với cùng kỳ, trong khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 347.500 tỷ đồng, giảm 4,26%.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, doanh thu phí ước đạt 175.824 tỷ đồng, tăng 3,31%. Trong khi đó, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 20,47 triệu tỷ đồng tính đến ngày 17/9.