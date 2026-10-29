Bức tranh tài sản hơn 107.000 tỷ đồng của Thế Giới Di Động có gì đáng chú ý?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng tài sản của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE: MWG) đạt 107.392 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 28% so với thời điểm cuối năm 2025.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho là một trong những khoản mục lớn nhất, đạt 35.054 tỷ đồng, tăng 7.787 tỷ đồng so với mức 27.267 tỷ đồng hồi đầu năm.

Giá trị hàng tồn kho ghi nhận trước dự phòng giảm giá là 35.830 tỷ đồng. Trong khi đó, dự phòng giảm giá hàng tồn kho đạt 776 tỷ đồng, tăng so với mức 609 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Bên cạnh hàng tồn kho, đầu tư tài chính ngắn hạn cũng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Tại ngày 30/9, khoản mục này đạt 53.315 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Toàn bộ giá trị được ghi nhận là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Thế Giới Di Động đạt 147.826 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: MWG).

Lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 6.456 tỷ đồng, tăng 29% so với mức 5.000 tỷ đồng cuối năm 2025.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 2.173 tỷ đồng lên 3.800 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 367 tỷ đồng, còn phải thu ngắn hạn khác lên tới 3.321 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.778 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn cũng tăng từ 6.744 tỷ đồng lên 7.800 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.794 tỷ đồng, tăng 21%.

Khoản mục này gồm 530 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh và 3.264 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn. So với đầu năm, giá trị đầu tư vào công ty liên doanh tăng 159 tỷ đồng, còn các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn tăng 499 tỷ đồng.

Tài sản cố định đạt 2.676 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại 2.622 tỷ đồng, còn tài sản cố định vô hình là 54 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 90 tỷ đồng xuống còn 45 tỷ đồng. Ngược lại, tài sản dài hạn khác tăng từ 514 tỷ đồng lên 793 tỷ đồng, chủ yếu do tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng từ 451 tỷ đồng lên 772 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thế Giới Di Động đạt 54.997 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 54.558 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay ngắn hạn đạt 27.774 tỷ đồng, giảm so với mức 29.931 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Một khoản mục khác đáng chú ý là phải trả cổ tức đạt 1.461 tỷ đồng, trong khi không ghi nhận khoản này tại thời điểm cuối năm 2025.

Vốn chủ sở hữu đạt 52.395 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 32.611 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026 Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần 52.613 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 27%, lên 41.192 tỷ đồng, qua đó đưa lợi nhuận gộp lên 11.421 tỷ đồng, tăng 53%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng từ 4.571 tỷ đồng lên 6.887 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 1.119 tỷ đồng xuống 992 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.521 tỷ đồng, tăng 97% so với mức 1.784 tỷ đồng của quý III/2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.094 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 147.826 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.633 tỷ đồng, tăng 93%; trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 9.111 tỷ đồng.

Năm nay, MWG đặt mục tiêu doanh thu 185.000 đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng, tăng 30%. Như vậy, sau 9 tháng doanh nghiệp đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Giải trình về biến động lợi nhuận, Thế Giới Di Động cho biết kết quả kinh doanh 9 tháng tăng trưởng chủ yếu nhờ doanh thu thuần tăng 30%, qua đó mở rộng quy mô lợi nhuận gộp. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mô hình vận hành tinh gọn và kiểm soát chi phí tại các chuỗi bán lẻ, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động trên toàn hệ thống.