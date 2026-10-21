Bức tranh tài chính LPBank sau 9 tháng năm 2026 có gì đáng chú ý?

Lợi nhuận quý 3 tăng 29%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, LPBank đạt 4.447,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.561,5 tỷ đồng, tăng 28,9%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 10.420,9 tỷ đồng, tăng 8,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.361,4 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Thu nhập lãi thuần đạt 11.689,2 tỷ đồng, tăng 3,9%. Đáng chú ý, lãi thuần từ dịch vụ đạt gần 5.976,9 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 889,4 tỷ đồng, tăng hơn 3,4 lần. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi 103,4 tỷ đồng, so với khoản lỗ 6,35 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 45,1%, còn 437,1 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm từ 60,5 tỷ đồng xuống 49,5 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 26,3%, lên 5.337,5 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 3.420,3 tỷ đồng, gấp hơn 3,1 lần mức 1.086,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Riêng quý III, khoản dự phòng này đạt 1.868,3 tỷ đồng, so với 425,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Trước khi trích lập dự phòng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13.841,2 tỷ đồng, tăng 29,4%.

LPBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 8.361 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026

Tổng tài sản vượt 694.000 tỷ đồng

Cuối tháng 9/2026, tổng tài sản LPBank đạt 694.183,1 tỷ đồng, tăng 14,6%, tương đương 88.598,6 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Cho vay khách hàng sau khi trừ dự phòng đạt 475.910,5 tỷ đồng, tăng khoảng 23%, tiếp tục là khoản mục tài sản lớn nhất. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 129.281,4 tỷ đồng, tăng 11,1%; chứng khoán đầu tư đạt 57.805,5 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Một số khoản mục biến động đáng chú ý gồm tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh từ 35.403,8 tỷ đồng xuống 627,1 tỷ đồng, trong khi tài sản Có khác tăng từ 8.007,2 tỷ đồng lên 23.417,9 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu tăng từ 1.301,6 tỷ đồng lên 13.149,7 tỷ đồng; lãi và phí phải thu đạt 6.315,3 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 421.830,6 tỷ đồng, tăng 24,9%, tương đương 84.247,2 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 54,7%, lên 99.145,3 tỷ đồng.

Ngược lại, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giảm từ 127.848,3 tỷ đồng xuống 106.196,4 tỷ đồng; các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giảm từ 17.703,8 tỷ đồng xuống 6.667,3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đạt 647.591,1 tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Vốn chủ sở hữu đạt 46.592 tỷ đồng, giảm 1,3%. Trong đó, vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 29.872,8 tỷ đồng, còn lợi nhuận chưa phân phối giảm từ 9.509,1 tỷ đồng xuống 8.908,7 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng 36,5%

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng trước khi trừ dự phòng của LPBank đạt 481.569,8 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tổng nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 và 5 đạt 9.009,2 tỷ đồng, tăng 2.410,9 tỷ đồng, tương đương 36,5%.

Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,68% cuối năm 2025 lên 1,87% vào cuối tháng 9/2026.

Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 953 tỷ đồng lên 2.748,6 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng từ 1.389,8 tỷ đồng lên 2.610,6 tỷ đồng. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn giảm từ 4.255,4 tỷ đồng xuống 3.650 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 72,4%, từ 3.836,8 tỷ đồng lên 6.614,3 tỷ đồng.

Như vậy, tốc độ tăng nợ xấu của LPBank cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng dư nợ cho vay trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, tổng giá trị các khoản mục thuộc phạm vi phân loại rủi ro tín dụng theo thuyết minh báo cáo đạt 608.467,5 tỷ đồng, tăng so với mức 522.959,8 tỷ đồng cuối năm 2025.

Khoản nợ khó đòi đã xử lý cũng tăng từ 10.647,9 tỷ đồng lên 14.055,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 32%.

Dòng tiền biến động mạnh

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LPBank âm 26.395,8 tỷ đồng, trái ngược mức dương 4.299 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trước khi tính biến động tài sản và nợ hoạt động, dòng tiền thuần vẫn đạt 11.244,7 tỷ đồng, tăng 6,2%. Tuy nhiên, ngân hàng đã chi khoảng 89.823,3 tỷ đồng cho hoạt động cho vay khách hàng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 84.247,2 tỷ đồng và nguồn thu từ phát hành giấy tờ có giá tăng 31.031,7 tỷ đồng. Việc tăng cho vay, cùng với các khoản chi ròng khác, khiến dòng tiền kinh doanh chuyển sang âm.

Ở các hoạt động khác, dòng tiền đầu tư dương 524,9 tỷ đồng, so với mức âm 541,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; dòng tiền tài chính âm 4.945,3 tỷ đồng, chủ yếu do ngân hàng chi trả cổ tức 8.961,8 tỷ đồng.

Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 30.816,2 tỷ đồng, khiến tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 152.289,2 tỷ đồng đầu năm xuống 121.473 tỷ đồng cuối tháng 9.

Như vậy, LPBank vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm, nhờ đóng góp từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối. Tuy nhiên, nợ xấu tăng nhanh hơn dư nợ, nợ cần chú ý gia tăng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh là những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của ngân hàng.