Bức tranh tài chính của 'đế chế' giày ECCO trước khi đóng cửa nhà máy ở Bình Dương

Thương hiệu giày ECCO có mặt tại nhiều trung tâm thương mại. Ảnh: ECCO.

Công ty ECCO Việt Nam giải thể

ECCO Sko A/S - chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH ECCO Việt Nam - đã quyết định giải thể doanh nghiệp và dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam từ 14h ngày 2/11.

Theo tìm hiểu, ECCO là thương hiệu giày có nguồn gốc từ Đan Mạch, thành lập năm 1963. Tại Việt Nam, Công ty TNHH ECCO Việt Nam – pháp nhân tại Việt Nam đã đầu tư nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay thuộc TP.HCM.

Nhà máy có diện tích 12 ha, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 30 triệu USD, do Obayashi Việt Nam thiết kế và thi công.

Dự án chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4/2020 và sử dụng hơn 1.400 lao động. Đây là nhà máy thứ 6 của ECCO trên toàn cầu, chuyên sản xuất giày.

Theo đăng ký, nhà máy có công suất sản xuất 8,1 triệu sản phẩm giày và cấu kiện giày mỗi năm, gồm mặt trên, đế, lót trong, đế giữa và đế ngoài.

Ngoài sản phẩm giày dép, doanh nghiệp còn đăng ký sản xuất 2 triệu bàn chải giày và phụ kiện từ da lông thú, cùng 2 triệu sản phẩm bàn chải giày và phụ kiện từ da tổng hợp mỗi năm.

Nhà máy ECCO Việt Nam tại Bình Dương (cũ). Ảnh: Obayashi Việt Nam.

Tập đoàn ECCO thua lỗ 2 năm gần đây

Theo Tập đoàn ECCO tại Đan Mạch, Việt Nam là một trong 7 quốc gia đặt trụ sở nhà máy chuyên sản xuất giày cho tập đoàn (cùng với Trung Quốc, Indonesia, Thailand, Slovakia, Singapore, Bồ Đào Nha).

Nguồn: Báo cáo tài chính ECCO Group.

Số liệu gần nhất do ECCO Việt Nam công bố cho thấy năm 2024, nhà máy đạt sản lượng hơn 1,9 triệu sản phẩm, đóng góp 42,2 triệu USD doanh thu.

Còn thống kê báo cáo tài chính của ECCO Group trong 5 năm gần nhất cho thấy, kết quả kinh doanh toàn tập đoàn có dấu hiệu sa sút trong hai năm gần nhất.

Cụ thể, doanh thu của tập đoàn hồi phục từ năm 2020 sau giai đoạn COVID-19 và đỉnh điểm đạt gần 1,58 tỷ euro vào năm 2022. Lợi nhuận năm đó tương ứng 48,7 triệu euro, tăng vọt so với giai đoạn trước.

Nguồn: Báo cáo tài chính ECCO.

Tình hình này duy trì đến năm 2023 nhưng sang 2024, kết quả bắt đầu thay đổi. Mặc dù doanh thu năm 2024 – 2025 vẫn duy trì sát mốc 1,5 tỷ euro nhưng tập đoàn bất ngờ báo lỗ lần lượt 37,6 triệu euro và 24 triệu euro.

Như vậy, chỉ trong hai năm 2024 và 2025, ECCO đã lỗ tổng cộng hơn 61 triệu euro.

Nguồn: Báo cáo tài chính ECCO.

Phân tích bức tranh tài sản nguồn vốn của ECCO Group cho thấy, quy mô tổng tài sản giảm 8% so với cùng kỳ, về 1,37 tỷ euro. Trong đó hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn với gần 40%, tức 547,2 triệu euro. Một số tài liệu cho thấy ECCO đã thừa nhận tình trạng dư thừa công suất ở các nhà máy trên thế giới.

Trong khi đó, các khoản phải thu tăng nhẹ lên 182 triệu euro, riêng từ khách hàng chiếm 98 triệu euro.

Tại cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của ECCO group ở mức 808 triệu euro, chiếm 59% tổng nguồn vốn. Trong đó, riêng dư nợ vay ngân hàng tổng cộng tới 505 triệu euro. Điều này cho thấy áp lực nợ vay là một trong các nhân tố khiến lợi nhuận của công ty lao dốc, thậm chí thua lỗ trong những năm 2024 và 2025.