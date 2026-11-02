Bức tranh ngành chứng khoán quý III/2026: Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng bằng lần, không ít công ty báo lỗ

Chứng khoán An Bình: Lợi nhuận 9 tháng gấp 4,7 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty CP Chứng khoán An Bình (UPCoM: ABW) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động, tài chính và thu nhập khác đạt gần 508,9 tỷ đồng, tăng 261% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 411,8 tỷ đồng, so với gần 21 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng gần 20 lần.

Kết thúc quý III, lợi nhuận trước thuế ABW đạt 376,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đã thực hiện là 302,4 tỷ đồng và lợi nhuận chưa thực hiện đạt 74,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của ABW đạt hơn 941 tỷ đồng, tăng gần 176% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 602,1 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 496,1 tỷ đồng, cao gấp 4,7 lần cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán HD: Doanh thu môi giới tăng gần 10 lần

Chứng khoán HD (HDS) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo tài chính, doanh thu hoạt động quý III đạt hơn 1.130 tỷ đồng, tăng 186,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 615 tỷ đồng, cùng cao hơn ba lần so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt hơn 3.018 tỷ đồng, tăng 157,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.803 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đã cao gấp khoảng 1,7 lần mức thực hiện cả năm 2025 là 1.314 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Xét về cơ cấu doanh thu, lãi từ tài sản tài chính FVTPL đạt hơn 1.332 tỷ đồng, tăng 104,8%, tiếp tục là nguồn thu lớn nhất. Trong khi đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt gần 981,9 tỷ đồng trong 9 tháng, so với 99,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương đương tăng gần 9,8 lần.

Doanh thu và lợi nhuận 9 tháng của các công ty chứng khoán. (Thơ Hoàng tổng hợp)

Chứng khoán LPBank: Doanh thu 9 tháng gấp 4,4 lần

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 261,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 176,3 tỷ đồng, tăng 43,1%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 141,2 tỷ đồng, tăng 43,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của LPS đạt 4.273 tỷ đồng, gấp gần 4,4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 716 tỷ đồng, cao gấp 2,07 lần mức 345,1 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

SHS tăng trưởng nhờ đầu tư tài chính và cho vay

Quý III/2026, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 565,5 tỷ đồng, tăng 43,5%. Nguồn thu từ các khoản cho vay ký quỹ và phải thu đạt 341,1 tỷ đồng, tăng 33,3%. Trong bối cảnh giá trị giao dịch trên ba sàn giảm mạnh, doanh thu môi giới chứng khoán của SHS vẫn đạt 71,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 250,8 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhạn dạt 203 tỷ đồng, giảm 60%.

Lũy kế 9 tháng, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 816 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 590 tỷ đồng, giảm 57% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt gần 478 tỷ đồng, giảm 57%.

SSI: Lợi nhuận quý III giảm 23%

Trái ngược với nhóm tăng trưởng mạnh, Công ty CP Chứng khoán SSI ghi nhận doanh thu hoạt động hợp nhất quý III/2026 đạt 3.168 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.125 tỷ đồng, giảm 23%.

Nguyên nhân chính đến từ sự suy giảm của hoạt động tự doanh và môi giới. Lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm 33%, còn 1.378 tỷ đồng, trong khi doanh thu môi giới giảm 62%, xuống gần 349 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mảng cho vay tiếp tục đóng góp nguồn thu đáng kể. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 1.115 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư HTM tăng từ 98 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng; lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt gần 76 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.511 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.634 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty hoàn thành khoảng 77% kế hoạch lợi nhuận năm.

VPBankS: Tự doanh kéo lợi nhuận giảm mạnh

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt 3.575 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 670 tỷ đồng, giảm khoảng 65% so với mức 1.892 tỷ đồng của quý III/2025.

Áp lực chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh. Trong kỳ, lãi từ tài sản tài chính FVTPL đạt 1.779 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, trong khi lỗ từ các tài sản này lên tới 1.638 tỷ đồng, gần gấp bốn lần. Doanh thu môi giới chứng khoán cũng giảm từ 185 tỷ đồng xuống hơn 80 tỷ đồng. Doanh thu tư vấn tài chính đạt 258 tỷ đồng, giảm 62%.

Ở chiều tích cực, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng gần gấp đôi, đạt gần 1.100 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ tại cuối tháng 9/2026 đạt mức kỷ lục 39.869 tỷ đồng, tăng gần 1.700 tỷ đồng so với cuối quý II và gần 5.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng, VPBankS đạt lợi nhuận trước thuế 3.516 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.838 tỷ đồng, tăng 9%. So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng trong năm 2026, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 54% kế hoạch.

VPS: Thanh khoản thị trường thấp ảnh hưởng kết quả quý III

Trong quý III/2026, Công ty CP Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.076 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.119 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,3%, 19,8% và 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng từ thanh khoản thị trường suy giảm. Giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn trong quý đạt khoảng 18.600 tỷ đồng/phiên, giảm 58% so với quý III/2025.

Dù lợi nhuận giảm, biên lợi nhuận trước thuế trên doanh thu hoạt động của VPS vẫn đạt 53,9%, cao hơn mức 51,5% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 6.949 tỷ đồng, tăng 17,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 4.044 tỷ đồng, tăng 26,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.233 tỷ đồng, tăng 26,1%. Công ty hoàn thành 60,4% kế hoạch doanh thu và 70,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Vietcap: Cho vay tăng trưởng, tự doanh và môi giới suy giảm

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCI) cho thấy sự phân hóa giữa các mảng hoạt động. Doanh thu hoạt động đạt 1.305 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 427 tỷ đồng, giảm 17,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 367 tỷ đồng, giảm 12,6%.

Cho vay ký quỹ tiếp tục là nguồn thu lớn nhất, với doanh thu 472 tỷ đồng, tăng 50,5% và chiếm 36,2% tổng doanh thu hoạt động. Hoạt động ngân hàng đầu tư cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi doanh thu tư vấn và bảo lãnh phát hành đạt 131 tỷ đồng, mang về 96 tỷ đồng lãi gộp. Ngược lại, doanh thu tự doanh giảm 32,5%, xuống 501 tỷ đồng. Doanh thu môi giới và lưu ký giảm 49,2%, xuống 192 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 3.887 tỷ đồng, tăng 12,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.101 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

HSC: Môi giới giảm sâu, chi phí vốn gia tăng

Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 371 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 297 tỷ đồng, cũng giảm 32,5%.

Trong kỳ, doanh thu môi giới chứng khoán giảm khoảng 355 tỷ đồng, tương đương 70%, chủ yếu do giá trị giao dịch trên thị trường giảm 58%. Trong khi đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chỉ giảm khoảng 119 tỷ đồng, tương đương 45%, khiến mức tiết giảm chi phí không theo kịp đà giảm doanh thu. Cho vay ký quỹ tiếp tục là nguồn thu quan trọng của HSC. Doanh thu từ hoạt động này đạt khoảng 758 tỷ đồng trong quý III, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của HSC đạt gần 1.075 tỷ đồng, tăng khoảng 4,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 861 tỷ đồng, tăng nhẹ.

APG: Lỗ sau thuế 105 tỷ đồng sau 9 tháng

Công ty CP Chứng khoán APG ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt 69 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ lãi tài sản tài chính FVTPL giảm 93%, còn 2 tỷ đồng, cùng doanh thu môi giới giảm 81%, xuống 425 triệu đồng.

Doanh thu suy giảm cùng diễn biến kém tích cực của các mảng kinh doanh khiến APG lỗ trước thuế và sau thuế cùng 108 tỷ đồng trong quý III, trái ngược với mức lãi lần lượt 20 tỷ đồng và 19 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 214 tỷ đồng, giảm 22%. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 105 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 21 tỷ đồng.

Chứng khoán Rồng Việt: Tự doanh lao dốc, lợi nhuận đảo chiều

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã VDS) ghi nhận doanh thu hoạt động hợp nhất quý III/2026 đạt hơn 192 tỷ đồng, giả m gần 57% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 259 tỷ đồng trong quý III/2025 xuống còn 1,27 tỷ đồng trong quý III/2026. Doanh thu môi giới chứng khoán cũng giảm 52,5%.

Một số mảng hoạt động vẫn duy trì tăng trưởng. Lãi từ các khoản đầu tư HTM đạt 22 tỷ đồng, tăng khoảng 91%, trong khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 124 tỷ đồng, tăng 14%. Tuy nhiên, các nguồn thu này không đủ bù đắp sự suy giảm của hoạt động tự doanh.

Kết thúc quý III, VDSC lỗ trước thuế hơn 134 tỷ đồng, so với mức lãi gần 326 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 264,2 tỷ đồng sang lỗ hơn 112 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 651 tỷ đồng, giảm khoảng 20%. Công ty lỗ trước thuế 127,2 tỷ đồng và lỗ sau thuế 108 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi lần lượt 331 tỷ đồng và 272 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán Bảo Minh: Quý III lỗ hơn 51 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 97,86 tỷ đồng, giảm 28,7% so với mức 137,16 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Công ty lỗ trước thuế 64,2 tỷ đồng, trong khi quý III/2025 lãi 44,58 tỷ đồng. Sau khi ghi nhận lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp thuần khoảng 12,4 tỷ đồng, khoản lỗ sau thuế còn 51,79 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi 35,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, BMSC vẫn có lãi sau thuế 58,79 tỷ đồng, nhưng giảm 32,2% so với mức 86,69 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động đạt 334,66 tỷ đồng, giảm 8,6%.

APS: Doanh thu giảm 83%, lỗ gần 43 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 chỉ đạt gần 10 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước.

Các nguồn thu chủ chốt đều suy giảm. Lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm 87%, còn 5 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 66%, xuống 3,7 tỷ đồng; doanh thu môi giới giảm 77%, còn 1,3 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, APS báo lỗ ròng gần 43 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 19 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo số liệu được cung cấp, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 43,5 tỷ đồng, tăng 270% so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy kết quả kinh doanh quý III suy giảm mạnh, dù lợi nhuận lũy kế vẫn duy trì mức dương.

EVS: Doanh thu lao dốc, 9 tháng vẫn chưa thoát lỗ

Công ty CP Chứng khoán EVS ghi nhận lỗ sau thuế hơn 42,3 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược với mức lãi gần 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, EVS ghi nhận khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh gần 51,9 tỷ đồng. Khoản lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khoảng 9,8 tỷ đồng giúp thu hẹp mức lỗ sau thuế xuống còn 42,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt gần 296,5 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng từ 162 tỷ đồng lên 251,4 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp lỗ trước thuế 3,23 tỷ đồng và lỗ sau thuế 2,27 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2025, EVS lãi sau thuế gần 7,38 tỷ đồng.

Theo báo cáo ngành của Chứng khoán SHS, tổng lợi nhuận sau thuế của ngành chứng khoán trong quý III/2026 đạt 8.600 tỷ đồng, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm trước và giảm 30,4% so với quý II, dù doanh thu vẫn duy trì ở mức cao 35.100 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý trước. Diễn biến này kéo biên lợi nhuận sau thuế toàn ngành xuống còn 24%, mức thấp nhất trong 7 quý, phản ánh hiệu quả sinh lời suy giảm trong bối cảnh hoạt động tự doanh và môi giới kém tích cực. Xét theo từng mảng kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tự doanh giảm 49% so với cùng kỳ, trong khi mảng môi giới giảm tới 91%, chịu tác động từ thanh khoản thị trường suy yếu và diễn biến chỉ số thiếu xu hướng rõ ràng. Ngược lại, hoạt động cho vay tăng trưởng 28% và ngân hàng đầu tư (IB) tăng 44% so với cùng kỳ, góp phần bù đắp một phần đà suy giảm của các mảng kinh doanh khác. Trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến kém tích cực hơn thị trường chung. Từ đầu năm 2026, nhóm này giảm khoảng 13%, trong khi VN-Index chỉ giảm khoảng 1%. Theo SHS, thanh khoản thị trường suy yếu tiếp tục gây áp lực lên doanh thu môi giới. Trong khi đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) lập đỉnh làm gia tăng rủi ro đối với các công ty chứng khoán nếu thị trường bước vào nhịp điều chỉnh, qua đó tạo thêm áp lực lên triển vọng kinh doanh của toàn ngành.