Bức tranh năng lượng Cần Thơ qua quy hoạch 56 dự án điện

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, thành phố Cần Thơ được quy hoạch 56 dự án nguồn điện với tổng công suất dự kiến lên đến 9.154 MW, với cơ cấu nguồn điện đa dạng, gồm điện khí hóa lỏng (LNG), điện sinh khối, điện mặt trời và điện gió, thể hiện định hướng phát triển ngành năng lượng theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, từng bước chuyển dịch xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Thành phố quy hoạch nguồn điện đồng thời đi đôi với quy hoạch và kế hoạch phát triển lưới điện để không xẩy ra nguy cơ quá tải, nghẽn mạch và hạn chế huy động nguồn điện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Cần Thơ đang đứng trước cơ hội khai thác tiềm năng năng lượng của địa phương, gắn với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp và điều kiện tự nhiên. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cơ hội phát triển năng lượng xanh đang mở ra hướng đi mới cho Cần Thơ khi lợi thế được khai thác bằng tư duy dài hạn, chính sách phù hợp và năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Các mô hình điện mặt trời giúp Cần Thơ giảm một phần nhu cầu điện lưới vào thời điểm có nắng, đồng thời tận dụng diện tích mái sẵn có. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Phát triển năng lượng xanh không chỉ là giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng mà còn là hướng đi quan trọng để Cần Thơ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cơ hội phát triển năng lượng xanh đang mở ra hướng đi mới cho Cần Thơ khi lợi thế được khai thác bằng tư duy dài hạn, chính sách phù hợp và năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Để năng lượng xanh thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, thành phố Cần Thơ có những giải pháp đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, hạ tầng và cơ chế thu hút đầu tư. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Trong phát triển năng lượng thành phố Cần Thơ xem xét trên cơ sở tổng thể, không tư duy chạy theo một loại nguồn điện hoặc chỉ chú trọng quy mô công suất. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu, Cần Thơ gắn quy hoạch phát triển nguồn điện với nhu cầu thực tế, khả năng giải tỏa công suất của hệ thống lưới điện. Ảnh: Duy Khương – TTXVN