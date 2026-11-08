Bức tranh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của các tỉnh, thành phố

Các tỉnh, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 từ 10% trở lên, gắn với yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. (Nguồn: TTXVN)

Theo Nghị quyết, yêu cầu đặt ra là tập trung quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2027, thành phố Hải Phòng đặt mức 13%, Quảng Ninh 12% và Hà Nội 11,1%.

Trong khi đó, Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 10,5%, Thành phố Hồ Chí Minh 10,4% và thành phố Huế 10%.

(theo TTXVN)