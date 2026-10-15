Bức tranh mùa Thu quyến rũ trên khắp thế giới

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh chính thức ra mắt dự án MV mới mang tên “Gạo của ta”. Lấy cảm hứng từ hạt gạo và hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi, sản phẩm âm nhạc tôn vinh giá trị của hạt gạo Việt Nam – sản vật bình dị gắn liền với đời sống và là một phần trong hành trang nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ người Việt.