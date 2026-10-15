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Bức tranh mùa Thu quyến rũ trên khắp thế giới

Mùa Thu là thời điểm nhiều nơi trên thế giới khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ; những hàng cây thay lá, mặt hồ phản chiếu bầu trời trong xanh và ánh nắng dịu nhẹ tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

Báo VietnamPlus
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Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.(Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.(Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Inje, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Inje, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Inje, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Inje, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Almaty, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Almaty, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Almaty, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Almaty, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Astana, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu ở Astana, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/buc-tranh-mua-thu-quyen-ru-tren-khap-the-gioi-post1142081.vnp