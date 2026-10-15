Bức tranh mùa Thu quyến rũ trên khắp thế giới

Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.(Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Inje, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Inje, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Almaty, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Almaty, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu ở Astana, Kazakhstan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)