Bức tranh kinh tế – xã hội Lâm Đồng quý III/2026
Tăng trưởng GRDP ước đạt 9,65%. Công nghiệp – xây dựng dẫn nhịp, dòng vốn đầu tư tăng; doanh nghiệp và dịch vụ vẫn đối diện áp lực từ khoảng cách với kịch bản.
Tổng quanTăng trưởngĐầu tưXã hộiNguồn
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Tăng trưởng GRDP quý III
9,65%
Ước tính · so cùng kỳ năm 2025
Thực hiện 9,65%Kịch bản 11,47%
Thấp hơn kịch bản 1,82 điểm phần trăm
01
Dấu ấn quý III
Số liệu tăng trưởng theo Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9; các chỉ tiêu còn lại theo Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9.
GRDP quý III
9,65%
Ước tăng so với quý III/2025
Vốn đầu tư toàn xã hội
34.192,3 tỷ đồng
Tăng 14,66% so với cùng kỳ
Thu ngân sách nhà nước
9.728 tỷ đồng
Ước thực hiện trong quý III
Doanh nghiệp thành lập mới
764
Ước tính · vốn đăng ký hơn 4.143 tỷ đồng
Doanh nghiệp hoạt động trở lại
145
Giảm 8,8% so với cùng kỳ
Huy chương thể thao
447
Tại 49 giải thể thao quốc gia trong quý
Vụ phạm tội về trật tự xã hội
441
Giảm 16,16% so với cùng kỳ
Lượt tiếp công dân
2.573
Trong quý III/2026
GRDP và bốn khu vực kinh tế là số ước tính quý III được cập nhật ngày 29/9; vốn đầu tư, ngân sách, doanh nghiệp và các chỉ tiêu xã hội là số trong báo cáo ngày 25/9.
02
Công nghiệp – xây dựng dẫn nhịp
Tốc độ tăng trưởng các khu vực Đơn vị: %
Nông, lâm nghiệp và thủy sản4,72%
Kịch bản 4,42% · Vượt kịch bản
Công nghiệp và xây dựng15,36%
Kịch bản 16,95% · Chưa đạt kịch bản
Dịch vụ10,16%
Kịch bản 14,22% · Chưa đạt kịch bản
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp9,32%
Kịch bản 7,93% · Vượt kịch bản
Thanh ngang thể hiện tốc độ tăng trên thang 18%. Số thực hiện: Công văn 2862/CTK-TKQG, phụ lục quý III. Kịch bản: Báo cáo 553/BC-UBND, chú thích 7.
Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, công nghiệp – xây dựng tăng 15,36%, cao nhất trong bốn khu vực; riêng công nghiệp tăng 16,90%. Tuy vậy, khu vực này vẫn thấp hơn kịch bản 16,95% của báo cáo tỉnh.
Dịch vụ tăng 10,16%, thấp hơn kịch bản 14,22%. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 9,32%, cả hai cao hơn kịch bản tương ứng.
03
Vốn đầu tư tăng, doanh nghiệp còn nhiều sức ép
34.192,3 tỷ đồng vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý III đạt 34.192,3 tỷ đồng, tăng 14,66% so cùng kỳ năm 2025; thấp hơn kế hoạch quý là 38.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước quý III ước đạt 9.728 tỷ đồng.
764 doanh nghiệp mới
Trong quý, tỉnh ước có 764 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký hơn 4.143 tỷ đồng; số doanh nghiệp mới giảm 38,9% so cùng kỳ. Có 145 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 259 tạm ngừng kinh doanh và 927 giải thể.
Số giải thể tăng 291% so cùng kỳ theo báo cáo, đặt ra thách thức cho môi trường kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.
04
Dấu ấn đời sống xã hội
Thể thao ghi dấu ấn
Trong quý III, đoàn vận động viên của tỉnh tham gia 49 giải thể thao quốc gia và đạt 447 huy chương, gồm 114 huy chương vàng, 109 huy chương bạc, 224 huy chương đồng. Báo cáo cũng ghi nhận 34 huy chương quốc tế trong quý.
Trật tự và tiếp công dân
Quý III ghi nhận 441 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 16,16% so cùng kỳ. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 169 vụ, làm 105 người chết và 112 người bị thương; số vụ giảm 27,5%.
Toàn tỉnh tiếp 2.573 lượt công dân, tiếp nhận 6.657 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Trong quý, đã thực hiện 31 cuộc thanh tra (gồm cả các cuộc chuyển từ kỳ trước).
05
Tăng trưởng khá nhưng chưa đạt kì vọng
GRDP quý III ước tăng 9,65%, nhưng vẫn thấp hơn kịch bản riêng quý III là 11,47%. Công nghiệp – xây dựng tạo lực kéo, còn dịch vụ và diễn biến doanh nghiệp nhắc tới những điểm cần cải thiện.
Điểm nhấn số liệu · Quý III/2026
Tăng trưởng quý III 9,65%
Mức ước tính mới nhất trong phụ lục Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026.
Nguồn
Công văn số 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026 của Cục Thống kê.
Báo cáo số 553/BC-UBND ngày 25/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Ảnh: Nguyễn Lương – Chính Thành. Tổng hợp, trình bày: Ngọc Tú
LÂM ĐỒNG.
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-lam-dong-quy-iii-2026-467603.html