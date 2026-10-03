Bức tranh kinh tế – xã hội Lâm Đồng quý III/2026

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Tăng trưởng GRDP quý III

9,65%

Ước tính · so cùng kỳ năm 2025

Thực hiện 9,65%Kịch bản 11,47%

Thấp hơn kịch bản 1,82 điểm phần trăm

Lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026. Ảnh: Nguyễn Lương – Chính Thành.

01

Dấu ấn quý III

Số liệu tăng trưởng theo Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9; các chỉ tiêu còn lại theo Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9.

GRDP quý III

9,65%

Ước tăng so với quý III/2025

Vốn đầu tư toàn xã hội

34.192,3 tỷ đồng

Tăng 14,66% so với cùng kỳ

Thu ngân sách nhà nước

9.728 tỷ đồng

Ước thực hiện trong quý III

Doanh nghiệp thành lập mới

764

Ước tính · vốn đăng ký hơn 4.143 tỷ đồng

Doanh nghiệp hoạt động trở lại

145

Giảm 8,8% so với cùng kỳ

Huy chương thể thao

447

Tại 49 giải thể thao quốc gia trong quý

Vụ phạm tội về trật tự xã hội

441

Giảm 16,16% so với cùng kỳ

Lượt tiếp công dân

2.573

Trong quý III/2026

GRDP và bốn khu vực kinh tế là số ước tính quý III được cập nhật ngày 29/9; vốn đầu tư, ngân sách, doanh nghiệp và các chỉ tiêu xã hội là số trong báo cáo ngày 25/9.

02

Công nghiệp – xây dựng dẫn nhịp

Tốc độ tăng trưởng các khu vực Đơn vị: %

Nông, lâm nghiệp và thủy sản4,72%

Kịch bản 4,42% · Vượt kịch bản

Công nghiệp và xây dựng15,36%

Kịch bản 16,95% · Chưa đạt kịch bản

Dịch vụ10,16%

Kịch bản 14,22% · Chưa đạt kịch bản

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp9,32%

Kịch bản 7,93% · Vượt kịch bản

Thanh ngang thể hiện tốc độ tăng trên thang 18%. Số thực hiện: Công văn 2862/CTK-TKQG, phụ lục quý III. Kịch bản: Báo cáo 553/BC-UBND, chú thích 7.

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, công nghiệp – xây dựng tăng 15,36%, cao nhất trong bốn khu vực; riêng công nghiệp tăng 16,90%. Tuy vậy, khu vực này vẫn thấp hơn kịch bản 16,95% của báo cáo tỉnh.

Dịch vụ tăng 10,16%, thấp hơn kịch bản 14,22%. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 9,32%, cả hai cao hơn kịch bản tương ứng.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng trình bày về tăng trưởng tại hội nghị ngày 2/10. Ảnh: Nguyễn Lương – Chính Thành.

03

Vốn đầu tư tăng, doanh nghiệp còn nhiều sức ép

34.192,3 tỷ đồng vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý III đạt 34.192,3 tỷ đồng, tăng 14,66% so cùng kỳ năm 2025; thấp hơn kế hoạch quý là 38.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước quý III ước đạt 9.728 tỷ đồng.

764 doanh nghiệp mới

Trong quý, tỉnh ước có 764 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký hơn 4.143 tỷ đồng; số doanh nghiệp mới giảm 38,9% so cùng kỳ. Có 145 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 259 tạm ngừng kinh doanh và 927 giải thể.

Số giải thể tăng 291% so cùng kỳ theo báo cáo, đặt ra thách thức cho môi trường kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lương – Chính Thành.

04

Dấu ấn đời sống xã hội

Thể thao ghi dấu ấn

Trong quý III, đoàn vận động viên của tỉnh tham gia 49 giải thể thao quốc gia và đạt 447 huy chương, gồm 114 huy chương vàng, 109 huy chương bạc, 224 huy chương đồng. Báo cáo cũng ghi nhận 34 huy chương quốc tế trong quý.

Trật tự và tiếp công dân

Quý III ghi nhận 441 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 16,16% so cùng kỳ. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 169 vụ, làm 105 người chết và 112 người bị thương; số vụ giảm 27,5%.

Toàn tỉnh tiếp 2.573 lượt công dân, tiếp nhận 6.657 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Trong quý, đã thực hiện 31 cuộc thanh tra (gồm cả các cuộc chuyển từ kỳ trước).

05

Tăng trưởng khá nhưng chưa đạt kì vọng

GRDP quý III ước tăng 9,65%, nhưng vẫn thấp hơn kịch bản riêng quý III là 11,47%. Công nghiệp – xây dựng tạo lực kéo, còn dịch vụ và diễn biến doanh nghiệp nhắc tới những điểm cần cải thiện.

Điểm nhấn số liệu · Quý III/2026

Tăng trưởng quý III 9,65%

Mức ước tính mới nhất trong phụ lục Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá tình hình tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026. Ảnh: Nguyễn Lương – Chính Thành.

Nguồn

Công văn số 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026 của Cục Thống kê.

Báo cáo số 553/BC-UBND ngày 25/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh: Nguyễn Lương – Chính Thành. Tổng hợp, trình bày: Ngọc Tú

LÂM ĐỒNG.

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