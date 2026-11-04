'Bức tranh' kinh tế Việt Nam 10 tháng: Ghi nhận nhiều điểm sáng

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, kinh tế cả nước 10 tháng có nhiều điểm sáng như: vốn FDI cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua; sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh...

Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, đánh dấu bước tiến mới về quy mô thương mại và mức độ hội nhập của nền kinh tế./.