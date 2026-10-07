Bức tranh kinh tế tỉnh Ninh Bình 9 tháng năm 2026
9 tháng năm 2026, kinh tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục ghi nhận đà bứt phá ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,31% (đứng thứ 5 toàn quốc). Trong bối cảnh công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vững vai trò động lực dẫn dắt và ngành du lịch bùng nổ mạnh mẽ, các cân đối lớn của nền kinh tế cùng chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho chặng nước rút cuối năm.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/buc-tranh-kinh-te-tinh-ninh-binh-9-thang-nam-2026-261007140431067.html