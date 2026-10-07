Bức tranh kinh tế tỉnh Ninh Bình 9 tháng năm 2026

Dù đã có những chuyển biến nhất định nhưng chỉ số trưởng thành chuyển đổi số của các hợp tác xã (HTX) hiện vẫn dừng ở mức khởi điểm do điểm nghẽn về dữ liệu và năng lực quản trị. Để tháo gỡ bài toán "sinh tồn" này, việc xây dựng một hệ sinh thái chuyển đổi số dùng chung cùng lộ trình thực chất là giải pháp then chốt giúp HTX nâng cao hiệu quả và mở rộng thị trường.