Bức tranh kinh doanh của nhóm doanh nghiệp năng lượng: Lợi nhuận phân hóa, nợ vay lớn

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng, bài toán cân đối nguồn vốn, kiểm soát nợ vay và duy trì dòng tiền trở thành yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp trong ngành. Báo cáo tài chính quý III/2026 của REE, HDG, GEG và TTA phần nào hé lộ bức tranh tài chính với những gam màu khác biệt, không chỉ ở kết quả kinh doanh mà còn ở chất lượng tài sản, cơ cấu nguồn vốn và áp lực chi phí tài chính.

Lợi nhuận phân hóa, REE dẫn đầu về quy mô

Trong quý III/2026, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.269,6 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 926 tỷ đồng, tăng 12,3%; trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 788 tỷ đồng, tăng 17%.

Động lực tăng trưởng của REE đến từ nhiều mảng hoạt động. Trong kỳ, doanh thu mảng Cơ điện lạnh tăng 686 tỷ đồng nhờ nghiệm thu, hoàn thành một số dự án. Đồng thời, chi phí lãi vay giảm đóng góp thêm 48 tỷ đồng vào lợi nhuận hợp nhất. Ở mảng Điện, lợi nhuận tăng 44 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó có đóng góp từ việc ghi nhận thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

Ảnh minh hoạ: AI.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, REE đạt 8.166,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14,5%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.646,7 tỷ đồng, tăng 11,2%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2.134,2 tỷ đồng.

Trái ngược với REE, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) ghi nhận kết quả kinh doanh quý III kém tích cực hơn. Doanh thu thuần đạt 597,5 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 360,5 tỷ đồng, thấp hơn mức 495,4 tỷ đồng của quý III/2025.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ đạt 228 tỷ đồng, giảm 32,3%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 163,4 tỷ đồng, so với 285 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của HDG đạt 1.773 tỷ đồng, giảm 6,7%. Trong đó, doanh thu từ các hoạt động thủy điện, điện mặt trời và điện gió đạt 1.353,4 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu suy giảm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn đạt 614,2 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG), lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2026 đạt 100,4 tỷ đồng, tăng 25,4% so với mức 80,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu bán điện trên báo cáo hợp nhất tăng 15,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả trên báo cáo riêng của công ty mẹ lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Lợi nhuận sau thuế riêng quý III đạt 38 tỷ đồng, giảm 48,5% so với mức 73,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu công ty mẹ giảm hơn 79 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện giảm gần 29 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức nhận từ các công ty con giảm.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (TTA), doanh thu thuần quý III/2026 đạt 210,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 4,8%, còn 118,1 tỷ đồng do giá vốn hàng bán tăng từ 82,4 tỷ đồng lên 92,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính của TTA ở mức 33,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay 33,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 74,4 tỷ đồng, giảm 8,4% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TTA ghi nhận 575,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6,1%. Trong đó, doanh thu bán điện đóng góp 542,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 206,7 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng tài sản, nguồn vốn và áp lực nợ vay

Bên cạnh kết quả kinh doanh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn cho thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính cũng như khả năng tạo dòng tiền của bốn doanh nghiệp.

Tại ngày 30/9/2026, REE có tổng vay và nợ thuê tài chính khoảng 11.465,2 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm. Trong đó, vay ngắn hạn và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.266,1 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 10.199,1 tỷ đồng.

Mặc dù có dư nợ lớn, REE sở hữu lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.070,5 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.890,1 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tổng hai khoản mục này đạt 7.960,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,4% tổng dư nợ vay.

Như vậy, nếu lấy tổng dư nợ vay trừ tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, nợ vay ròng ước tính của REE vào khoảng 3.504,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí vốn vẫn là khoản mục đáng quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí lãi vay của REE đạt khoảng 562,5 tỷ đồng. Dòng tiền chi trả chi phí đi vay trong kỳ đạt 594,8 tỷ đồng

Tại GEG, tổng vay và nợ thuê tài chính cuối quý III/2026 đạt khoảng 8.597,1 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn là 161,8 tỷ đồng, nợ dài hạn đến hạn trả là 644,6 tỷ đồng và vay dài hạn đạt 7.790,7 tỷ đồng.

Phần lớn dư nợ của GEG tập trung ở các khoản vay dài hạn phục vụ đầu tư dự án điện. Đáng chú ý, dư nợ vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai đạt 7.207,4 tỷ đồng. Các khoản vay được sử dụng để tài trợ nhiều dự án phát điện như Krông Pa, Hàm Phú 2, Đức Huệ 2, Ia Bang và VPL.

Trong 9 tháng đầu năm, chi phí lãi vay của GEG đạt 98,4 tỷ đồng, tổng chi phí đi vay đạt 101,4 tỷ đồng. Ở chiều tích cực, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.156,6 tỷ đồng, tăng so với mức 856,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng của GEG chỉ đạt 372,2 tỷ đồng, giảm 56,2% so với cùng kỳ.

Đối với HDG, tổng dư nợ vay tại ngày 30/9/2026 đạt 4.226,9 tỷ đồng, giảm 10,1% so với mức 4.699,5 tỷ đồng đầu năm. Tuy nhiên, chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm vẫn đạt 231,1 tỷ đồng, tăng 3,7% so với mức 222,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HDG đạt 707,6 tỷ đồng, thấp hơn mức 786,7 tỷ đồng cùng kỳ. Bên cạnh nghĩa vụ trả nợ, doanh nghiệp còn có khoản dự phòng phải thu khó đòi 939,9 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026. Trong đó, khoản nợ có giá trị gốc 865,8 tỷ đồng của một công ty mua bán điện đã được trích lập dự phòng 100%.

Trong khi đó, TTA có quy mô vay nợ thấp nhất trong bốn doanh nghiệp. Tại ngày 30/9/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt khoảng 1.554,5 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả là 292,3 tỷ đồng; dư nợ dài hạn còn lại khoảng 1.262,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TTA đạt khoảng 2.535 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ dư nợ vay trên vốn chủ sở hữu khoảng 0,61 lần. Xét về quy mô, đây là mức đòn bẩy thấp hơn so với các doanh nghiệp còn lại trong nhóm.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm vẫn đạt khoảng 98,7 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Riêng quý III, khoản chi phí này đạt 33,5 tỷ đồng, cao hơn mức 31,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TTA trong 9 tháng chỉ đạt khoảng 159 tỷ đồng. So với chi phí lãi vay gần 98,7 tỷ đồng, nguồn tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh có mức chênh lệch tương đối hạn chế nếu chỉ xét riêng hai chỉ tiêu này.