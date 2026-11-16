Bức tranh K-Pop tại Grammy 2027: Jennie, IVE hay KiiiKiii có tiềm năng thắng giải?

Tối 16/11 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ (Recording Academy) đã chính thức công bố các đề cử cho giải Grammy lần thứ 69. Năm nay, Jennie (BLACKPINK) trở thành cái tên K-Pop tiếp theo được xướng tên trong những hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải với 2 đề cử: Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn nhóm/đôi xuất sắc nhất) và Record of the Year (Bản thu xuất sắc nhất).

Jennie đã lập được thành tích nhờ bản hit đình đám Dracula (JENNIE Remix) kết hợp cùng Tame Impala (Kevin Parker).

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Record of the Year - một trong 4 giải thưởng danh giá nhất của Grammy. Với đề cử này, Jennie chính thức trở thành nghệ sĩ K-Pop thứ hai đặt chân vào "thánh đường Big 4" sau Rosé. Đáng chú ý, cả hai hạng mục Jennie góp mặt năm nay đều trùng khớp với 2 trong số 3 đề cử mà Rosé từng nhận được vào năm ngoái.

Cột mốc này cũng đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc K-Pop duy nhất sở hữu hai thành viên được đề cử Grammy với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Song hành cùng Jennie trên đường đua giải Grammy 2027, ở hạng mục Record of the Year là hàng loạt những tên tuổi "quái vật" của làng nhạc Âu Mỹ như Taylor Swift, Olivia Dean, Olivia Rodrigo hay RAYE... Mặc dù vậy, nhiều khán giả đánh giá Jennie rất có tiềm năng thắng giải ở hạng mục còn lại nhờ thành tích rực rỡ và chất lượng tương xứng của ca khúc Dracula (JENNIE Remix) mang lại trong năm qua - dù cô vẫn phải đấu với nhiều cái tên lớn như Lady Gaga hay Madonna.

Chưa bàn đến kết quả chung cuộc, nhưng việc được Grammys xướng tên ở những đề cử quan trọng cho thấy tầm ảnh hưởng của Jennie với thị trường âm nhạc toàn cầu là "không thể đùa được".

Hạng mục mới vận hành năm nay của giải Grammy là Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất) cũng gây chú ý với 2 ca khúc K-Pop được vinh danh trên tổng số 6 đề cử, bao gồm: BANG BANG của IVE và 404 (New Era) của KiiiKiii.

Cả BANG BANG và 404 (New Era) đều là những bài hát "làm mưa làm gió" trong thị trường nội địa - thậm chí có thời điểm cả hai phải "đấu đá" hạng quán quân trên những bảng xếp hạng - phản ánh sự yêu thích nhiệt thành của khán giả. Hai bản hit cũng nhận được những đánh giá tích cực của giới phê bình, vì vậy việc nhận được đề cử Grammy là một thành tích xứng đáng.

Với thành tích này, "đôi chị em" IVE và KiiiKiii đều trở thành những nhóm nữ K-Pop đầu tiên được đề cử tại giải Grammy.

Starship Entertainment đã tạo nên bất ngờ lớn khi mang về 2 đề cử Grammy chỉ trong một đêm. Trong khi các "ông lớn" như HYBE, SM, JYP hay YG chọn cách đứng ngoài cuộc chơi, phản đối quyết định của Grammy hoặc chỉ nộp hồ sơ "lấy lệ" mà thiếu đi các chiến dịch vận động hành lang bài bản, Starship lại cho thấy sự quyết liệt và đầu tư đúng hướng cho hai "ngựa chiến" của mình.

Thành công của IVE và KiiiKiii chứng minh rằng K-Pop nói riêng và bản đồ âm nhạc toàn cầu nói chung không phải là sân chơi độc quyền của những tên tuổi lớn. Dù hạng mục Best Asian Pop Music Performance vẫn vấp phải nhiều tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng Viện Hàn Lâm đang cố "khoanh vùng" và gạt âm nhạc châu Á ra khỏi cuộc đua chung sòng phẳng - chất lượng âm nhạc của IVE, KiiiKiii cùng chiến lược hậu thuẫn thông minh của Starship vẫn là những điểm sáng không thể phủ nhận.

IVE và KiiiKiii sẽ cạnh tranh với những nghệ sĩ tài năng "ngang tài ngang sức" của nhiều quốc gia châu Á khác: BABYMETAL và LiSA (Nhật Bản), BINI và SB19 (Philippines).

Nếu sự góp mặt của Jennie ở nhóm giải thưởng chính thống khẳng định vị thế cá nhân của những ngôi sao toàn cầu, thì cú đúp của IVE và KiiiKiii lại mở ra một hướng đi thực tế hơn cho các nghệ sĩ nội địa.

Lễ trao giải Grammy 2027 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/2/2027 tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Những "bóng hồng" của K-Pop đều đang được kỳ vọng sẽ mang về những giải Grammy danh giá cho làng nhạc xứ sở Kim chi.