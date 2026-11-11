Bức tranh hiếm 500 năm tuổi được đấu giá tới 6 triệu USD

Bức tranh phong cảnh thời Phục Hưng hơn 500 tuổi sắp được Sotheby’s đưa ra đấu giá vào tháng 12. Ảnh: Rayan Bamhayan/Sotheby’s.

Một bức tranh phong cảnh cực kỳ quý hiếm của họa sĩ người Đức Albrecht Altdorfer sẽ được đưa ra đấu giá tại London (Anh) vào tháng 12. Đây được xem là một trong những tác phẩm phong cảnh đầu tiên của nghệ thuật phương Tây, theo The Guardian.

Bức tranh hơn 500 tuổi

Được hoàn thành vào khoảng năm 1520, tác phẩm có tên khá dài: A Thickly Wooded Landscape With a Rainbow Behind the Trees and a Distant Outcrop to the Right Beneath a Cloud-Laden Sky (tạm dịch: Cảnh rừng rậm thưa thớt bóng cây với cầu vồng vắt ngang phía sau và mỏm đá phía bên phải dưới bầu trời mây xám).

Tác phẩm khắc họa một khu rừng rậm với những tán cây dày đặc, phía trên là bầu trời nhiều mây và chiếc cầu vồng xuất hiện lấp ló. Bên phải khung hình là mỏm đá ẩn khuất sau những hàng cây.

Kiệt tác này đã vắng bóng trước công chúng suốt 70 năm do được cất giữ trong một bộ sưu tập tư nhân tại Thụy Sĩ.

Tác phẩm A Thickly Wooded Landscape With a Rainbow Behind the Trees and a Distant Outcrop to the Right Beneath a Cloud-Laden Sky (1520) của họa sĩ người Đức Albrecht Altdorfer.

Được vẽ bằng sơn dầu trên giấy da, tác phẩm cũng là một ví dụ đặc biệt, khó xếp vào những khuôn mẫu hội họa thông thường. Đồng thời, với kích thước chỉ khoảng 23 x 20 cm, bức tranh vẫn tạo nên ấn tượng thị giác mạnh nhờ mang đến cảm giác tươi mới, sống động, dù đã hơn 500 tuổi.

Bức họa đã góp phần khiến Altdorfer được giới chuyên môn xếp vào hàng ngũ những họa sĩ tiên phong đưa phong cảnh trở thành chủ đề độc lập trong hội họa sơn dầu châu Âu.

Theo kế hoạch, bức tranh sẽ được Sotheby’s đưa ra đấu giá vào ngày 9/12, với mức giá ước tính khoảng 3-5 triệu bảng Anh (4-6 triệu USD). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1980 một tác phẩm được biết đến của Altdorfer xuất hiện trên sàn đấu giá.

George Gordon, đồng Chủ tịch bộ phận tranh cổ điển toàn cầu của Sotheby’s, gọi đây là “một trong những phát hiện ngoạn mục nhất trong lĩnh vực của chúng tôi”. Ông cũng cho rằng Altdorfer là một trong những tên tuổi quan trọng nhất của nền hội họa Phục Hưng Đức.

“Sau Albrecht Dürer và có thể cả Lucas Cranach Già, người có vị thế khá khác biệt, Altdorfer là bậc thầy thời Phục Hưng quan trọng bậc nhất của Đức”, ông nhận định.

Trước phiên đấu giá, tác phẩm sẽ được trưng bày tại Sotheby’s New York từ ngày 7 đến 19/11, sau đó chuyển đến Sotheby’s London để giới thiệu với công chúng từ ngày 4 đến 9/12.

Tác phẩm từng thuộc bộ sưu tập của gia tộc bá tước Harrach tại cung điện Palais Harrach, Vienna (Áo). Đến năm 1957, cha của chủ sở hữu hiện tại đã mua lại tác phẩm.

Bức tranh Landscape With a Footbridge của Altdorfer hiện được trưng bày tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London. Ảnh: ART Collection/Alamy.

Sự xuất hiện của bức họa được đánh giá là một sự kiện đáng chú ý trên thị trường nghệ thuật, bởi các tác phẩm của Altdorfer rất hiếm khi được bán công khai.

Lần gần nhất một tác phẩm của ông được bán đấu giá là năm 1980. Khi đó, bức Christ Taking Leave of His Mother (tạm dịch: Chúa Giêsu tạm biệt Mẹ), hoàn thành năm 1520 đã được Bảo tàng Quốc gia mua lại với giá 2,45 triệu bảng Anh (gần 3,3 triệu USD).

Tính đến đầu năm nay, giới nghệ thuật cũng chỉ biết đến 2 bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh khác của Altdorfer. Một tác phẩm mang tên Landscape With a Footbridge (tạm dịch: Phong cảnh với cầu đi bộ) hiện được lưu giữ tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London (Anh). Bức còn lại là Landscape of the Danube near Regensburg (tạm dịch: Phong cảnh sông Danube gần Regensburg), thuộc bộ sưu tập của bảo tàng Alte Pinakothek tại Munich (Đức).

Nghệ sĩ Phục Hưng hàng đầu ở Đức

Sinh năm 1480 tại Regensburg, vùng Bavaria (Đức), Altdorfer khởi đầu sự nghiệp với các tác phẩm hội họa và tranh khắc. Sau chuyến đi về phía nam, hướng đến dãy Alps, vào khoảng năm 1511, ông bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc mô tả thiên nhiên và phát triển dòng tranh phong cảnh.

Gordon cho biết các nhà điêu khắc Đức từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16 thường đưa hình ảnh cây cối, dây leo và các họa tiết thực vật vào tác phẩm. Altdorfer cũng kế thừa cảm hứng này trong hội họa. Khi khắc họa con người, ông thường sử dụng hình thể phóng đại, đường nét giàu tính biểu cảm và mang đậm chất phóng khoáng, nguyên bản.

Trong sự nghiệp, Altdorfer nhận được nhiều đơn đặt hàng từ giới hoàng gia. Nổi bật trong số đó là bức The Battle of Alexander at Issus (tạm dịch: Trận chiến của Alexander tại Issus), hoàn thành năm 1529 theo yêu cầu của Công tước Wilhelm IV xứ Bavaria. Hiện tác phẩm được trưng bày tại bảo tàng Alte Pinakothek ở Munich.

Từ năm 1513, Altdorfer phục vụ Hoàng đế Maximilian I tại Innsbruck. Tuy nhiên, trong thời kỳ Cải cách, ông trở về Regensburg và qua đời tại đây vào năm 1538, khi ông 58 tuổi.

Năm 2020-2021, Bảo tàng Louvre từng tổ chức triển lãm quy mô lớn dành riêng cho sự nghiệp của họa sĩ, mang tên Albrecht Altdorfer: A German Renaissance Master (tạm dịch: Albrecht Altdorfer: Một bậc thầy thời Phục Hưng Đức).