Bức tranh hai cô gái ẩn chứa điểm vô lý, 90% người nhìn không nhận ra

Bức tranh có hai người phụ nữ ở trong một căn phòng. Một người phụ nữ đang với lấy một chai nước. Cô ấy đứng cạnh một chiếc bàn đầy thức ăn. Người phụ nữ thứ hai mặc chiếc áo màu đỏ. Cô ấy đứng trước một chiếc gương. Người phụ nữ này để hai tay sau đầu. Mới nhìn qua thì mọi thứ có vẻ hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, có một lỗi sai lớn đang ẩn giấu trong bức ảnh này. Bạn phải suy nghĩ như một thám tử và quan sát kỹ khắp căn phòng. Hãy nhìn kỹ vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

Điểm vô lý trong bức ảnh là gì? (Ảnh: AI)

Bạn có đủ tinh mắt để nhận ra chi tiết sai từ cái nhìn đầu tiên không? Hãy để lại câu trả lời ở dưới phần bình luận và xem có bao nhiêu người cùng suy nghĩ như bạn.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.