Vẻ đẹp Venice qua nét vẽ của Canaletto

Theo trang tin nghệ thuật Finestre sull’Arte, một tác phẩm do chính danh họa Giacomo Antonio Canal, thường được biết đến với tên Canaletto (1697–1768), thực hiện vừa xuất hiện trở lại sau thời gian dài ít được biết đến.

Bức tranh mang tên Kênh đào Grand Canal nhìn về phía đông nam, từ Palazzo Pesaro đến Fondaco dei Tedeschi, là một bổ sung quan trọng vào danh mục sáng tác của họa sĩ người Venice, đồng thời phản ánh một giai đoạn then chốt trong sự nghiệp nghệ thuật của ông.

Việc đưa tác phẩm vào bộ sưu tập của Palazzo Maffei có được nhờ sự quan tâm của nhà sưu tập Luigi Carlon. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt đối với di sản nghệ thuật vùng Veneto, nơi hiện có chưa đến 10 tác phẩm được xác nhận là của Canaletto mà công chúng có thể tiếp cận.

Tác phẩm khắc họa kênh đào Grand Canal được danh họa Canaletto thực hiện năm 1744. (Ảnh: Andrea Pugiotto)

Bức tranh từng được Phòng trưng bày Sacerdoti tại Milan giới thiệu trên trang quảng cáo của tạp chí Arte Veneta vào năm 1975. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn ít được biết đến cho tới khi xuất hiện trở lại gần đây.

Các phương pháp khảo sát bằng tia hồng ngoại và tia cực tím, quá trình phục chế do Carlotta Beccaria thực hiện, cùng những nghiên cứu của Anna Bożena Kowalczyk, một trong những chuyên gia hàng đầu về Canaletto, đã góp phần xác nhận tính xác thực của tác phẩm.

Bức tranh tái hiện khung cảnh kênh đào Grand Canal từ điểm nhìn giữa dòng nước, hướng về khu vực Rialto và Fondaco dei Tedeschi. Nhiều công trình kiến trúc đặc trưng của Venice như Ca’ Pesaro, Ca’ Corner della Regina, Palazzo Fontana và Palazzo Civran được thể hiện trong bố cục.

Bầu trời nổi bật với những dải mây dài, mảnh, đan xen các đám mây trắng mềm mại. Trên mặt nước, những con thuyền và bóng dáng con người được khắc họa bằng các nét cọ nhanh, uyển chuyển. Ánh sáng phủ lên khung cảnh một sắc hồng nhẹ, đặc trưng trong các sáng tác của Canaletto ở giai đoạn nghệ thuật chín muồi.

Đặc biệt, tại góc dưới bên trái bức tranh xuất hiện dòng chữ *Ant. Canal Fecit MDCCXLIV*, xác nhận tác phẩm được Canaletto thực hiện vào năm 1744.

Đây là một trong số rất ít bức tranh có chữ ký của danh họa.

Theo các chuyên gia, việc ký tên có thể xuất phát từ nhu cầu phân biệt tác phẩm của Canaletto với những sáng tác của người cháu, đồng thời là học trò của ông, Bernardo Bellotto (1722–1780).

Ngay từ những năm 1743–1744, Bellotto đã có khả năng thực hiện những bức tranh phong cảnh đô thị chất lượng cao, mô phỏng phong cách và kỹ thuật của người thầy. Vì vậy, Canaletto, người vốn hiếm khi ký tên lên tranh, có thể đã làm điều này để giúp các tác phẩm của mình dễ dàng được nhận diện.

Dấu ấn trong giai đoạn đỉnh cao sáng tạo

Niên đại năm 1744 cho thấy bức tranh được thực hiện khi Canaletto đã đạt đến độ chín trong sự nghiệp nghệ thuật, không lâu trước khi ông đến London vào năm 1746.

Các sáng tác của ông trong giai đoạn này nổi bật với sự chú trọng đến từng chi tiết, kỹ thuật phối cảnh phức tạp và cách xử lý ánh sáng đặc trưng.

Không gian trưng bày tác phẩm của Canaletto tại Palazzo Maffei, Verona, Italy. (Ảnh: Andrea Pugiotto)

Thương nhân kiêm nhà bảo trợ nghệ thuật Joseph Smith, người được bổ nhiệm làm Lãnh sự Anh tại Venice vào năm 1744, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Canaletto.

Từ những năm 1730, Smith đã giới thiệu các tác phẩm phong cảnh đô thị của danh họa tới giới quý tộc Anh tham gia Grand Tour – những chuyến du hành khám phá văn hóa và nghệ thuật châu Âu.

Để đáp ứng số lượng lớn đơn đặt hàng, Canaletto sử dụng camera obscura (buồng tối quang học) để phác họa các công trình kiến trúc và phong cảnh Venice, sau đó chỉnh sửa, kết hợp thành những bố cục mới.

Một số bản phác thảo của ông hiện được lưu giữ trong tập Cagnola tại Gallerie dell’Accademia ở Venice.

Từ những tư liệu này, Canaletto từng thực hiện một phiên bản khác về kênh đào Grand Canal vào khoảng năm 1734, hiện thuộc bộ sưu tập của các Công tước Bedford tại Woburn Abbey (Anh).

Theo chuyên gia Anna Bożena Kowalczyk, tác phẩm tại Palazzo Maffei kế thừa một số yếu tố từ phiên bản trước nhưng có nhiều thay đổi đáng kể.

Danh họa lựa chọn điểm nhìn cao hơn, bổ sung các chi tiết kiến trúc, thay đổi hình ảnh những con thuyền, nhân vật và sự chuyển động của các đám mây. Phối cảnh của các công trình dọc bờ kênh cũng được thể hiện rõ nét hơn.

Đưa tác phẩm trở lại với công chúng

Quá trình phục chế đã giúp khôi phục độ rõ nét của bề mặt tranh. Các chuyên gia loại bỏ những lớp véc-ni và màu vẽ đè được bổ sung theo thời gian, qua đó làm hiện rõ màu sắc nguyên bản với sắc độ sáng và rực rỡ hơn.

Chi tiết kiến trúc và phong cảnh Venice trong tác phẩm của Canaletto. (Ảnh: Andrea Pugiotto)

Công tác phục chế cũng giúp nhận diện thêm những đặc điểm kỹ thuật trong phương pháp sáng tác của Canaletto, trong đó có việc sử dụng lớp nền với các sắc độ khác nhau.

Tác phẩm được đánh giá là minh chứng cho giai đoạn thử nghiệm của danh họa người Venice, khi ông theo đuổi những góc nhìn phối cảnh táo bạo, giàu kịch tính cùng hiệu ứng ánh sáng sống động hơn.

Với việc gia nhập bộ sưu tập của Palazzo Maffei, bức tranh đã trở về vùng Veneto và được giới thiệu tới công chúng, bên cạnh những tác phẩm phong cảnh đô thị khác, trong đó có bức Khung cảnh Verona bên sông Adige, gần nhà thờ San Giorgio in Braida (1705) của họa sĩ Gaspar Van Wittel.