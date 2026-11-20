Theo AP, tác phẩm mang tên Near Abiquiu, New Mexico I, được sáng tác năm 1930, là bức tranh phong cảnh khắc họa đỉnh Lobo ở phía bắc bang New Mexico. Theo nhà đấu giá Christie's, đây có thể là tác phẩm đầu tiên trong loạt ba bức tranh cùng mô tả ngọn núi này.

Sự tồn tại của bức tranh từng được biết đến thông qua một bức ảnh chụp năm 1931, nhưng tung tích của nó gần như biến mất cho đến khi được tìm thấy tại một căn hộ ở Manhattan.

(Một bức tranh được tìm thấy trong tủ quần áo tại thành phố New York sau khi bị cất giấu từ những năm 1980 dự kiến sẽ được bán với giá hơn 3 triệu USD trong phiên đấu giá diễn ra tuần này. Tác phẩm được vẽ năm 1930 và được cho là bức đầu tiên trong loạt ba bức tranh của họa sĩ Georgia O’Keeffe. Nguồn video: AP/Joseph B. Frederick)

Theo AP, một phụ nữ ngoài 90 tuổi từng tình cờ nói với cháu gái rằng trong tủ quần áo nhà mình có một bức tranh của Georgia O’Keeffe. Gia đình tin rằng tác phẩm này là món quà tốt nghiệp mà bà nhận được từ mẹ. Người mẹ đã mua bức tranh tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở New York vào năm 1963 với giá 3.800 USD.

Trong nhiều năm, người phụ nữ treo bức tranh tại căn hộ ở khu East Village. Tuy nhiên, vào khoảng giữa thập niên 1980, bà nhận thấy một vị khách có vẻ chú ý đến tác phẩm quá mức. Lo ngại bức tranh có thể bị nhòm ngó, bà quyết định cất nó vào tủ quần áo, giấu phía sau những chiếc áo khoác và các thùng đồ.

Bức tranh nằm im ở đó suốt hàng chục năm mà ít người trong gia đình biết đến.

Ảnh: AP

Đầu năm 2026, khi người thân mở hộp và lấy tác phẩm ra, họ phát hiện những đặc điểm đặc trưng trong tranh của Georgia O’Keeffe. Đặc biệt, mặt sau bức tranh có dấu hiệu nhận diện của nữ họa sĩ: một ngôi sao với chữ cái viết tắt tên bà ở chính giữa.

Tác phẩm sơn dầu có kích thước khoảng 25,4 x 61 cm. Đây là một trong những bức tranh phong cảnh thời kỳ đầu thể hiện tình yêu của Georgia O’Keeffe dành cho vùng đất New Mexico, nơi bà sinh sống và sáng tác trong nhiều thập kỷ.

Danh tính người mua bức tranh tại phiên đấu giá không được công bố. Tác phẩm cuối cùng được bán với giá 4.878.000 USD, cao hơn đáng kể so với mức giá 3.800 USD mà gia đình đã bỏ ra để mua vào năm 1963.

Georgia O’Keeffe được xem là một trong những nhân vật tiên phong của chủ nghĩa hiện đại trong hội họa Mỹ. Bà nổi tiếng với những bức tranh hoa và phong cảnh vùng Tây Nam nước Mỹ. Nữ họa sĩ qua đời năm 1986, hưởng thọ 98 tuổi.

Trong loạt tranh Near Abiquiu, New Mexico, tác phẩm thứ hai hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York. Bức thứ ba từng thuộc bộ sưu tập của gia đình Rockefeller trong nhiều năm.