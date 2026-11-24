Theo trang tin nghệ thuật Finestre sull’Arte, ngày 19/11, bức tranh Ser III No. 5 của nữ họa sĩ Hilma af Klint đã được bán với giá 128,9 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 11,5 triệu eur (khoảng 326,5 tỷ đồng), tại phiên đấu giá Modern Art & Design do nhà đấu giá Bukowskis tổ chức ở Stockholm.

Tác phẩm được sáng tác ngày 18/1/1920 bằng sơn dầu và than chì trên vải, có kích thước 38,5 x 29cm.

Bức tranh có kích thước 38,5 x 29cm.

Trước phiên đấu giá, bức tranh được ước tính có giá từ 6–8 triệu kronor (khoảng 540.000–720.000 euro). Tuy nhiên, sau cuộc cạnh tranh giữa nhiều nhà sưu tập, giá bán cuối cùng đã cao hơn 16 lần so với mức ước tính cao nhất.

Kết quả này đưa Ser III No. 5 trở thành tác phẩm nghệ thuật có giá bán đấu giá cao nhất từ trước đến nay tại khu vực Bắc Âu, đồng thời vượt xa kỷ lục đấu giá trước đó của Hilma af Klint.

Bà Louise Arén, Giám đốc điều hành Bukowskis, đánh giá việc một tác phẩm trừu tượng của Hilma af Klint xuất hiện trên thị trường đấu giá vốn đã là sự kiện đặc biệt.

Theo bà, mức giá đạt được không chỉ vượt xa dự đoán mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với thị trường nghệ thuật.

Giá trị của Ser III No. 5 còn đến từ sự khan hiếm của các tác phẩm trừu tượng do Hilma af Klint sáng tác. Trước phiên đấu giá này, chỉ có hai bức tranh trừu tượng của bà từng được đưa ra đấu giá, đều cách đây hơn 30 năm.

Phần lớn sáng tác trừu tượng và phi hình tượng của nữ họa sĩ hiện thuộc sở hữu của Quỹ Hilma af Klint. Riêng Ser III No. 5 nằm trong nhóm tác phẩm được quỹ bán vào đầu những năm 1990.

Năm 1995, bức tranh được một nhà sưu tập tư nhân mua lại và tiếp tục được lưu giữ trong cùng một gia đình cho đến khi xuất hiện tại phiên đấu giá ở Stockholm.

Đáng chú ý, tác phẩm từng góp mặt trong triển lãm The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985 tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (Mỹ) năm 1986.

Đây được xem là cột mốc quan trọng khi các sáng tác trừu tượng của Hilma af Klint lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi với công chúng, khoảng 40 năm sau khi bà qua đời.

Hilma af Klint sinh năm 1862 tại Solna, Thụy Điển, và qua đời năm 1944 tại Danderyd. Bà theo học Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Stockholm trong giai đoạn 1882–1887, thuộc một trong những thế hệ phụ nữ đầu tiên được nhận vào trường.

Ban đầu, bà chủ yếu sáng tác tranh chân dung, phong cảnh và các tác phẩm nghiên cứu thực vật. Tuy nhiên, sự quan tâm đến chủ nghĩa duy linh và các tư tưởng triết học đã dần ảnh hưởng đến phong cách nghệ thuật của bà.

Họa sĩ Hilma af Klint. ↵

Năm 1906, Hilma af Klint bắt đầu sáng tác tranh trừu tượng, đồng thời thực hiện loạt tác phẩm Temple Paintings gồm 193 bức, hoàn thành trong giai đoạn 1906–1915.

Những sáng tác này sử dụng hình khối hình học, biểu tượng và các mảng màu để thể hiện quan niệm của bà về thế giới vô hình.

Theo nhà đấu giá Bukowskis, hành trình sáng tác của Hilma af Klint có những điểm tương đồng với các danh họa Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich và Piet Mondrian, những nghệ sĩ tìm cách kết hợp hội họa trừu tượng với tư tưởng triết học và tâm linh trong cùng thời kỳ.

Dù bắt đầu sáng tác trừu tượng từ rất sớm, Hilma af Klint chỉ giới thiệu những tác phẩm này với số ít người khi còn sống. Phải đến năm 1986, công chúng mới có cơ hội tiếp cận rộng rãi di sản nghệ thuật của bà.

Theo Bukowskis, mức giá kỷ lục tại Stockholm phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của giới sưu tập quốc tế đối với Hilma af Klint, đồng thời cho thấy vị trí của bà trong lịch sử nghệ thuật hiện đại đang được đánh giá lại.

Từ một nữ họa sĩ có những sáng tác ít được biết đến trong nhiều thập kỷ, Hilma af Klint hiện ghi dấu ấn trên thị trường nghệ thuật với tác phẩm lập kỷ lục đấu giá tại các nước Bắc Âu.