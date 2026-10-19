Bức thư gửi mẹ kế ngày 20/10 khiến cõi mạng cay khóe mắt: Đọc đến đâu thương đến đó

Không quà cáp đắt tiền hay những lời chúc cầu kỳ, từng dòng chữ mộc mạc của đứa trẻ đã khiến nhiều người xúc động khi nhận ra tình thân không chỉ bắt nguồn từ máu mủ.

Bức thư tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn lòng biết ơn và sự kính trọng của người con. Cậu bé mở đầu bằng câu nói dân gian “Công sinh không bằng công dưỡng” và khẳng định dù mẹ không sinh ra mình nhưng cậu vẫn dành cho mẹ tình yêu thương sâu sắc.

Đứa trẻ thật thà tâm sự, ban đầu cậu từng lo sợ viễn cảnh mẹ kế đối xử không tốt với con riêng của chồng, nhưng chính sự bao dung của mẹ đã giúp cậu xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ ấy.

Từ ngày về chung sống, người mẹ chưa từng dùng đòn roi dù con phạm lỗi. Khi cậu bé quên dựng nắp bồn cầu, mẹ chỉ yêu cầu viết bản kiểm điểm, sau đó vẫn ân cần cất quần áo và rán bánh cho con ăn vì sợ con đói.

Hay trong một lần vô ý làm lật chiếc võng có em bé đang nằm, dù cậu đã kịp thời bảo vệ em, chính mẹ kế là người đứng ra xin bố không trách phạt đòn roi. Sự nhân hậu ấy đã khiến cậu học trò tự hứa sẽ chăm chỉ học hành và không bao giờ làm mẹ tổn thương hay đau lòng thêm lần nào nữa.

Bức thư con riêng của chồng gửi mẹ kế nhân ngày 20/10 gây bão mạng. Nguồn: @phamhuyen4376

Ở góc trang giấy, cậu nắn nót dòng chữ chan chứa tình yêu thương: "Con yêu mẹ rất nhiều".

Lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện đã chạm đến trái tim của đông đảo người đọc, gợi mở nhiều suy ngẫm sâu sắc về mối quan hệ vốn thường chịu nhiều định kiến.

Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, trẻ con không biết nói lời hoa mỹ mà chỉ ghi nhớ ai là người chăm sóc, kiên nhẫn lắng nghe và bảo vệ chúng mỗi ngày để trao gửi niềm tin. Một đứa trẻ có thể gọi một người là mẹ bằng rất nhiều cách, và tình cảm ấy không tự nhiên nảy sinh mà đòi hỏi sự nỗ lực, kiên nhẫn từ người lớn để trẻ dần mở lòng.

Cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự thấu hiểu với áp lực của những người làm mẹ kế. Việc nuôi dạy con chồng vốn nhiều rào cản, bởi thương con quá dễ bị nói là cố lấy lòng, nhưng nghiêm khắc lại dễ bị mang tiếng khắc nghiệt.

Để một đứa trẻ chủ động bày tỏ tình cảm chân thành bằng thư viết tay, chắc chắn người phụ nữ ấy đã phải vun đắp qua rất nhiều ngày tháng quan tâm thầm lặng, tạo cho con cảm giác an toàn và không bị xem là người ngoài.

Câu chuyện dung dị này là minh chứng rõ nét cho việc tình thân không nhất thiết phải khởi nguồn từ huyết thống. Dù là mẹ ruột hay mẹ kế, con chung hay con riêng, chỉ cần đối đãi với nhau bằng sự chân thành, bao dung và tôn trọng, thời gian sẽ tự nhiên gắn kết họ thành một gia đình đích thực.