Bục bình nhiên liệu, tài xế vẫn cho xe chạy khiến nhiều người ngã

Ngày 8/10, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc xe tải làm chảy dầu ra đường Bạch Thành Phong gây trơn trượt nguy hiểm, đơn vị đã khẩn trương xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm.

Mặt đường bị trơn trượt sau khi xe tải rò rỉ dầu.

Theo đó, sự cố xảy ra vào trưa 7/10 trên đường Bạch Thành Phong khiến nhiều người đi xe máy bị ngã. Đơn vị sau đó đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng phương tiện rải cát, thấm hút dầu, khắc phục tình trạng trơn trượt.

Trong quá trình khắc phục sự cố, người dân lưu thông qua khu vực được CSGT cảnh báo giảm tốc độ, phân luồng di chuyển an toàn.

Một người đi xe máy bị ngã do trơn trượt.

Khẩn trương xác minh, Đội CSGT số 6 xác định chiếc xe tải liên quan vụ việc mang BKS 29LA-49XX do tài xế L.S.T (SN 1984, trú tại Thanh Hóa) điều khiển.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, tài xế T cho biết, quá trình lưu thông trên đường khi đến nút giao Bạch Thành Phong - Đại lộ Thăng Long thì xe bị bục bình nhiên liệu khiến dầu chảy xuống mặt đường. Mặc dù phát hiện sự cố gây rò rỉ dầu nhưng tài xế T vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện thay vì dừng lại kiểm tra, khắc phục hoặc cảnh báo nguy hiểm. Dầu theo đó tiếp tục chảy xuống đường khiến nhiều người đi xe máy bị ngã.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 8/10, Đội CSGT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.S.T về hành vi “Đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ”.

Cán bộ CSGT rải cát khắc phục tình trạng trơn trượt trên đường.

Mức phạt đối với hành vi vi phạm trên là 7 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện, nhất là xe tải, xe vận chuyển hàng hóa, cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật trước khi lưu thông. Khi phương tiện gặp sự cố, phải nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn nếu có thể, bật tín hiệu cảnh báo, chủ động cảnh báo nguy hiểm và thông báo cho lực lượng chức năng.

Đặc biệt, khi phát hiện dầu, nhiên liệu hoặc chất khác rơi, đổ xuống mặt đường, người điều khiển không được tiếp tục di chuyển, tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.