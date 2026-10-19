Bức ảnh Trump ngồi cùng 2 mỹ nhân gây sốt: Danh tính 2 người đẹp là ai?

Theo The Daily Beast, Katie Zacharia, 41 tuổi, và Natalie Harp, 35 tuổi, xuất hiện bên cạnh ông Trump trên chuyên cơ Marine One hôm 13/10, khi Tổng thống Mỹ di chuyển từ Căn cứ Không quân Elmendorf ở Anchorage đến Wasilla, Alaska. Hai người ngồi cạnh nhau, gần vị trí của ông Trump, trong khoang máy bay. Những hình ảnh do các nhiếp ảnh gia Alex Wong và Kent Nishimura ghi lại cho thấy hai nữ cộng sự hướng sự chú ý về phía Tổng thống.

Ảnh: Alex Wong/Getty Images

Chuyến đi kéo dài khoảng 8 giờ, nhằm tham dự cuộc vận động tranh cử ủng hộ Thượng nghị sĩ bang Alaska Dan Sullivan. Cùng ngày, Zacharia và Harp cũng xuất hiện tại Căn cứ Andrews ở Maryland trước khi lên đường, bên cạnh Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Natalie Harp và biệt danh “máy in biết đi”

Natalie Harp là một trong những trợ lý thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Trump. Cô được đặt biệt danh “máy in biết đi” vì nhanh chóng đáp ứng nhiều yêu cầu của Tổng thống, từ tìm kiếm thông tin trên Google, in bài viết từ các trang tin bảo thủ đến đề xuất và soạn nội dung đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Harp hiện giữ vai trò trợ lý đặc biệt kiêm trợ lý điều hành của Tổng thống, với mức lương 150.000 USD mỗi năm từ ngân sách công.

Tổng thống Donald Trump phát biểu về kế hoạch nâng cấp sân bay quốc tế Dulles tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 29/7, trong khi trợ lý Natalie Harp chăm chú theo dõi. Ảnh: AFP

Trong cuộc vận động tại Wasilla, ông Trump tuyên bố ân xá cho Zachary Czuback và Patrick Fleming, hai đồng sở hữu một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Anchorage. Hai người từng nhận tội vi phạm Đạo luật Không khí sạch vào năm 2022 liên quan đến việc tháo bỏ thiết bị kiểm soát khí thải và can thiệp hệ thống giám sát trên gần 40 xe chạy dầu diesel.

Tại sự kiện, ông Trump gọi Harp lên sân khấu và yêu cầu cô mang các quyết định ân xá đến. Nữ trợ lý nhanh chóng thực hiện yêu cầu, tiếp tục thể hiện vai trò hỗ trợ trực tiếp cho Tổng thống.

Katie Zacharia có màn ra mắt gây tranh luận

Chuyến đi Alaska cũng đánh dấu ngày đầu tiên Katie Zacharia xuất hiện trong vai trò Thư ký báo chí Nhà Trắng. Trước đó, cô thường xuyên xuất hiện trên Fox News và Newsmax với tư cách bình luận viên bảo thủ.

Trong buổi họp báo đầu tiên hôm 13/10, Zacharia phát biểu rằng cô cảm ơn ông Trump vì đã tin tưởng và cho biết bản thân mong muốn được làm việc cùng Tổng thống từ lâu. Cô cũng bày tỏ kỳ vọng phối hợp với các phóng viên trong giai đoạn vận động trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Katie Zacharia. Ảnh:

Tuy nhiên, phần thể hiện kéo dài khoảng 14 phút của Zacharia nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo The Daily Beast, ngay cả một số người trong Nhà Trắng cũng cho rằng cô cần cải thiện nhanh chóng khả năng đảm nhiệm vị trí mới. Một quan chức giấu tên nhận xét cô cần tiến bộ nếu không muốn lập kỷ lục tại nhiệm ngắn như Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng chỉ giữ chức vụ trong khoảng 10 ngày vào năm 2017.

Dù vậy, ông Trump đánh giá tích cực màn ra mắt của nữ thư ký báo chí mới, nhận xét cô đã làm tốt sau buổi họp báo.

(Nguồn: The Daily Beast, ngày 15/10/2026)