Bức ảnh ở Vạn Lý Trường Thành khiến nữ VĐV tennis bị chỉ trích

Sau khi vô địch China Open đầu tháng 10, tay vợt tennis Zheng Qinwen bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận vì loạt ảnh diện váy trắng, giày cao gót đính đá và cầm cúp trên Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc). Một số ý kiến cho rằng hình ảnh này phục vụ ánh nhìn nam giới, đồng thời chưa khẳng định được vị thế của một phụ nữ độc lập.

Chiến thắng của Zheng được mạng xã hội Trung Quốc chào đón rộng rãi. Cô trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên vô địch giải đấu trong lịch sử 22 năm của China Open.

Ngày 12/10, Zheng đăng tải bộ hình mặc váy dài, đi giày cao gót và cầm chiếc cúp China Open trên Vạn Lý Trường Thành. Cô để lại dòng chú thích: “Bức ảnh với chiếc cúp mà tôi mong đợi từ lâu”. Bài đăng thu hút 1,8 tỷ lượt xem và 1,3 triệu bình luận trên Weibo. Trên RedNote, một nền tảng mạng xã hội lớn khác tại Trung Quốc, loạt ảnh nhận được 345.000 lượt thích.

Tuy nhiên, trang phục của Zheng mới là vấn đề thu hút sự chú ý. Bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo mới, một số bình luận chỉ trích nhanh chóng lan truyền, làm bùng lên cuộc tranh luận về việc vận động viên nữ có nên theo đuổi hình ảnh nữ tính, quyến rũ không, theo SCMP.

Zheng Qinwen bị chỉ trích vì ăn mừng với chiếc váy nữ tính, có phần quyến rũ. Ảnh: @zhengqinwen_tennis/IG.

Tranh cãi về lựa chọn trang phục

Ở tuổi 24, Zheng là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất Trung Quốc kể từ khi lọt vào vòng 4 Roland-Garros cách đây 4 năm. Cô cũng giành huy chương vàng đơn nữ tại Olympic Paris 2024.

Về bộ hình ăn mừng chiến thắng, một bình luận đặt câu hỏi liệu việc đi giày cao gót có phù hợp ngay sau khi Zheng trải qua 7 trận đấu căng thẳng tại China Open hay không. Người khác nhận xét rằng trang phục khiến cô trông khác với hình dung phổ biến về một vận động viên.

Song, phần đông cư dân mạng đứng về phía Zheng, cho rằng trang phục ngoài sân đấu không nên trở thành tiêu chí đánh giá năng lực thể thao hay tính độc lập của một người phụ nữ.

Trên Sina.com, một người dùng chỉ ra sự khác biệt trong cách công chúng nhìn nhận vận động viên nam và nữ. Theo người này, khi các nhà vô địch nam mặc vest chụp ảnh thời trang, họ thường được khen ngợi vì vẻ lịch lãm, phong độ. Trong khi đó, phụ nữ lựa chọn ăn mặc chỉn chu lại bị cho là khác với hình tượng vận động viên.

Một ý kiến khác cho rằng quá trình trở thành phụ nữ độc lập không đồng nghĩa với việc phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định. Điều đó có nghĩa là mỗi người có quyền tự do lựa chọn trang phục và chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Zheng Qinwen xây dựng hình ảnh mạnh mẽ trên sân và vẻ ngoài nữ tính ngoài đời. Ảnh: @zhengqinwen_tennis/IG.

Không phải nữ VĐV duy nhất bị chỉ trích

Chiếc váy và đôi giày cao gót trong bộ ảnh của Zheng đến từ Dior, thương hiệu thời trang cao cấp mới bổ nhiệm cô làm đại sứ toàn cầu.

Tranh cãi lần này không phải trường hợp cá biệt trong thể thao Trung Quốc. Trước Zheng, Wu Yanni, vận động viên điền kinh chuyên chạy vượt rào 100 m, cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ lựa chọn làm đẹp của mình trước những ý kiến phản đối.

Wu thường trang điểm lấp lánh khi thi đấu, phong cách khiến cô liên tục đối mặt với làn sóng chỉ trích. Việc vận động viên nữ theo đuổi diện mạo nữ tính liên tục trở thành chủ đề gây tranh luận. Cuộc tranh cãi tiếp diễn trên mạng xã hội dù vẻ ngoài không ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đấu.

Trường hợp của Zheng cho thấy sự khác biệt trong cách công chúng kỳ vọng vào vận động viên nam và nữ vẫn là vấn đề gây chú ý. Một bộ trang phục có thể được xem là biểu hiện của sự lịch lãm ở nam giới, nhưng lại trở thành lý do để đặt câu hỏi về sự độc lập của phụ nữ.

Trong cuộc tranh luận này, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng một nữ vận động viên không cần phải lựa chọn giữa hình ảnh mạnh mẽ trên sân đấu và vẻ ngoài nữ tính ngoài đời. Thành tích thể thao, phong cách cá nhân và quan điểm về sự độc lập không nhất thiết phải liên quan.