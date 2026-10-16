Bức ảnh đám cưới xuất hiện người đàn ông lạ mặt, cô dâu chú rể mất 4 năm mới tìm ra sự thật

Theo BBC, Michelle và John Wylie có một đám cưới hạnh phúc vào tháng 11/2021 tại một khách sạn ven biển ở South Ayrshire, Scotland. Thế nhưng, trong ngày trọng đại của họ, ngoài bạn bè và người thân còn có một vị khách hoàn toàn xa lạ.

Cặp đôi chỉ phát hiện người đàn ông bí ẩn khi nhận được những bức ảnh cưới. Người này khá cao, mặc bộ vest tối màu và có vẻ mặt bối rối rõ rệt. Họ hỏi han người thân, bạn bè, nhân viên địa điểm tổ chức, thậm chí cả nhiếp ảnh gia, nhưng không ai biết người đàn ông đó là ai.

Sau gần 4 năm, nhờ sự giúp đỡ của một người chuyên sáng tạo nội dung trên mạng, danh tính vị khách lạ cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.

Người đàn ông lạ mặt (khoanh đỏ) xuất hiện trong lễ cưới. Ảnh: BBC

Cô dâu bối rối vì người lạ trong ảnh cưới

Andrew Hillhouse, người vốn được mời dự một đám cưới khác cách đó khoảng 3 km, kể với BBC Scotland News rằng anh chỉ nhận ra mình đến nhầm địa điểm khi cô dâu bước vào lễ đường.

Michelle và John kết hôn ngày 20/11/2021 tại khách sạn Carlton ở Prestwick. Cô dâu sống tại Kilmarnock, Scotland, nhớ lại khoảnh khắc hai vợ chồng xem những bức ảnh đầu tiên được gửi về.

Cô kể: “Khi tôi và chồng xem ảnh, chúng tôi đã hỏi nhau: Người này là ai vậy?”.

Hai người lần lượt hỏi cha mẹ, các cô dì, họ hàng và bạn bè. Tuy nhiên, không một ai nhận ra người đàn ông xuất hiện trong những bức hình.

Cặp đôi tiếp tục liên hệ với khách sạn Carlton để tìm hiểu. Họ từng nghĩ người đàn ông có thể là người hỗ trợ mang sổ đăng ký kết hôn xuống, nhưng giả thuyết này cũng không có căn cứ.

Michelle đăng ảnh lên Facebook để hỏi cộng đồng mạng, song vẫn không tìm được câu trả lời. Theo thời gian, việc tìm kiếm dần bị bỏ quên, dù câu hỏi về người đàn ông lạ vẫn khiến cô băn khoăn.

Michelle từng hỏi chồng liệu người này có phải đồng nghiệp của anh hay không. Hai người thậm chí còn nghĩ đến khả năng đó là một người có hành vi theo dõi bất thường.

Một số giả thuyết khác được đặt ra, chẳng hạn người đàn ông là bạn đời mới của con gái một người bạn gia đình hoặc có liên quan đến nhiếp ảnh gia Steven Withers.

Cuối cùng, Michelle tìm đến Dazza, một nhà sáng tạo nội dung tại Scotland, nhờ chia sẻ những bức ảnh để cộng đồng mạng cùng tìm kiếm.

Cùng ngày 20/11/2021, Andrew Hillhouse đang vội vã đến dự một đám cưới. Chỉ còn khoảng 5 phút, anh đến địa điểm được chỉ dẫn, nhanh chóng bước vào trong và tìm chỗ ngồi. Bạn đời của Andrew, David, dự kiến tham gia đoàn rước dâu. Vì vậy, Andrew rất nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình đã đến kịp giờ.

Thế nhưng, khi đoàn rước dâu bắt đầu tiến vào lễ đường, anh bất ngờ nhận ra điều bất thường. Andrew kể rằng anh tưởng David đang ở một căn phòng khác cùng cô dâu. Khi nhạc vang lên và mọi người quay lại nhìn cô dâu, anh nhận ra người phụ nữ đang bước vào không phải Michaela, cô dâu mà mình biết.

Anh nhớ lại cảm giác lúc đó: “Tôi nghĩ, ôi không, đây không phải cô ấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Tuy nhiên, buổi lễ đã bắt đầu, Andrew cảm thấy không thể đứng dậy bỏ đi giữa chừng. Anh quyết định ngồi lại, cố gắng không gây chú ý.

Là người cao khoảng 1,88 m, Andrew còn phải khom người để tránh nổi bật giữa những vị khách khác. Anh chỉ mong buổi lễ sớm kết thúc.

Hóa ra, bạn đời đã cung cấp nhầm địa điểm. Đám cưới mà Andrew cần tham dự thực sự diễn ra tại khách sạn Western House ở Ayr, chứ không phải khách sạn Carlton ở Prestwick.

Andrew không quá lo lắng khi bước vào một căn phòng toàn người lạ, bởi anh vốn chỉ quen biết David và cô dâu trong đám cưới mình được mời.

Bên ngoài khách sạn có người thổi kèn túi, trong khi các vị khách đều ăn mặc lịch sự. Những chi tiết này khiến anh tin rằng mình đã đến đúng nơi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Andrew lập tức hướng về phía cửa để gọi điện cho David. Nhưng đúng lúc đó, anh nghe thấy lời đề nghị mọi người tập trung chụp ảnh chung.

Andrew kể rằng anh chỉ muốn rời đi ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong bức ảnh tập thể, ở hàng sau và cố gắng tránh gây chú ý.

Bí mật được giải đáp nhờ mạng xã hội

Cuối cùng, Andrew cũng ra khỏi khách sạn. Trên đường đi, anh còn lấy một chai nước ngọt rồi gọi điện hỏi David về địa điểm chính xác. Khi David nói mọi người đang chụp ảnh bên đài phun nước tại khách sạn ở Ayr, Andrew mới hiểu mình đã đến nhầm nơi. Anh nhanh chóng đến đám cưới thực sự được mời tham dự.

Sự cố trở thành câu chuyện hài hước mà Andrew kể lại với những vị khách tại buổi tiệc.

Gần 4 năm sau, một người bạn gửi cho Andrew bài đăng tìm kiếm danh tính vị khách lạ trong ảnh cưới của Michelle. Anh nhận ra mình chính là người đàn ông trong những bức hình và lên tiếng giải thích. Lời giải thích của Andrew trên bài đăng của Dazza thu hút hơn 600 bình luận và hơn 29.000 lượt thích.

Nhờ đó, Michelle cuối cùng cũng biết được danh tính người đàn ông từng khiến vợ chồng cô băn khoăn suốt nhiều năm. Cô và Andrew kết bạn trên Facebook, sau đó gặp trực tiếp để cùng cười về sự nhầm lẫn hy hữu.

Michelle cho biết cô đã không thể ngừng cười khi biết sự thật. Cặp đôi không thể tin rằng phải gần 4 năm họ mới tìm ra người đàn ông xuất hiện trong album cưới.

Andrew cũng hài hước nói rằng Michelle từng đùa anh đã ám ảnh cô suốt nhiều năm. Anh nhận xét việc vô tình dự nhầm đám cưới dễ dàng hơn mình tưởng, dù “phần thưởng” nhận được chỉ là một chai nước ngọt.

Câu chuyện khép lại bằng một cuộc gặp vui vẻ giữa cô dâu và vị khách không mời. Điều từng là bí ẩn trong album cưới suốt gần 4 năm hóa ra chỉ bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn địa điểm.

(Theo BBC News, ngày 12/9/2025)