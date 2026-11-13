Bức ảnh chụp nam ca sĩ 61 tuổi gây xôn xao, nhìn kỹ càng sốc

Chỉ một bức ảnh chụp trên truyền hình cũng khiến nam ca sĩ Hong Kong (Trung Quốc) trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều người nghi ngờ hình ảnh bị lỗi AI khi phát hiện bàn tay phải của anh có tới 6 ngón. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác.

Theo trang 8days, nam ca sĩ Calvin Choy, 61 tuổi, thành viên nhóm nhạc Cantopop Grasshopper, gần đây thu hút sự chú ý của cư dân mạng sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình This City Never Sleeps của TVB.

Ảnh chụp màn hình cảnh Calvin Choy xuất hiện trong phim. Ảnh: 8days

Một người dùng mạng xã hội Threads đã đăng tải ảnh chụp màn hình cảnh Calvin Choy xuất hiện trong phim, kèm nhận xét: "Chỉ cần nhìn bàn tay phải là biết bức ảnh này do AI tạo ra".

Nguyên nhân là bàn tay phải của nam ca sĩ dường như có tới 6 ngón tay. Thực tế, đây không phải sản phẩm lỗi của trí tuệ nhân tạo. Calvin Choy thực sự có 6 ngón ở bàn tay phải và tình trạng này đã có từ khi anh chào đời.

Calvin sinh ra với một ngón tay cái thừa ở bàn tay phải.

Nam ca sĩ bị dị tật thừa ngón (polydactyly) – một dị tật bẩm sinh khiến người mắc có thêm ngón tay hoặc ngón chân. Vì điểm đặc biệt trên cơ thể, Calvin được người hâm mộ đặt biệt danh "Sir One One" (Ngài 11) hay "Yêu tinh sáu ngón".

Trong khi nhiều người hâm mộ lâu năm đã biết về đặc điểm này, không ít cư dân mạng lần đầu phát hiện và tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài trêu đùa trên mạng.

Một người bình luận hài hước: "AI còn quá "non". Anh ấy đã có 6 ngón từ trước khi AI ra đời". Người khác nói đùa rằng nam ca sĩ có thể giơ hai ngón cái cùng lúc chỉ bằng một bàn tay.

Về phía Calvin Choy, anh chưa bao giờ ngần ngại chia sẻ về bàn tay đặc biệt của mình. Nam ca sĩ từng cho biết ngón tay thừa không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, khả năng nhảy múa hay sự nghiệp âm nhạc.

Thậm chí, anh còn thường xuyên khoe hai ngón cái trên mạng xã hội và từng kể về lần gặp một người có tới 12 ngón tay.