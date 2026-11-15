Bữa tiệc điện ảnh châu Âu tại Seoul

Theo Tờ Korea Times (Hàn Quốc), LHP này do Bảo tàng Lịch sử Seoul, Mạng lưới các Viện Văn hóa quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tại Hàn Quốc (EUNIC Korea) và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

Poster quảng cáo Liên hoan phim châu Âu lần thứ 12 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: MUSEUM OF HISTORY

Năm nay, LHP ghi nhận số lượng kỷ lục với sự góp mặt của 23 tác phẩm điện ảnh đại diện 23 quốc gia, tiêu biểu như: Ba Lan, Italy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp, Hungary và Ireland. Sự mở rộng chưa từng có này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của những hoạt động giao lưu điện ảnh châu Âu tại Hàn Quốc.

Với chủ đề Memories of past, visions of future (tạm dịch: Ký ức quá khứ, tầm nhìn tương lai), LHP năm nay khám phá mối liên hệ giữa lịch sử và hiện tại, cách những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống hôm nay và cách con người hình dung về tương lai.

Ở đó, những tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn về xã hội châu Âu đương đại, từ bản sắc văn hóa, di cư, khoảng cách thế hệ đến các vấn đề về giới và quyền con người.

Mở màn LHP ngày 20-11 là bộ phim tài liệu VIKA! của nữ đạo diễn Ba Lan Agnieszka Zwiefka. Phim nói về nữ DJ VIKA, 84 tuổi, sống tại Warsaw, đam mê âm nhạc mãnh liệt. Thay vì nhìn tuổi già như một giai đoạn khép lại những trải nghiệm mới, phim khắc họa tinh thần sống tích cực, tự do thể hiện bản thân và khát vọng được tiếp tục sáng tạo.

Câu chuyện của nhân vật chính cũng gợi mở suy ngẫm về mối quan hệ giữa các thế hệ, những giới hạn do xã hội đặt ra và quyền được sống theo đam mê của mỗi người.

Một điểm đáng chú ý của LHP là nỗ lực đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Toàn bộ những suất chiếu được miễn phí. Những buổi chiếu được tổ chức tại hội trường Yajugae thuộc Bảo tàng Lịch sử Seoul từ thứ sáu đến chủ nhật.

Việc kết hợp không gian bảo tàng với hoạt động chiếu phim góp phần mở rộng trải nghiệm văn hóa của người dân và du khách tại khu vực Gwanghwamun-Jeong-dong, một trong những khu vực giàu giá trị lịch sử tại thủ đô Hàn Quốc.

Cổng đặt vé trước được mở từ ngày 6-11 thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của TP Seoul. Đối với những ghế trống chưa có người đặt, ban tổ chức sẽ phân phối theo nguyên tắc ưu tiên người đến trước tại địa điểm tổ chức trong vòng 10 phút trước khi các suất chiếu bắt đầu.

Đại sứ EU tại Hàn Quốc Ugo Astuto đánh giá, LHP châu Âu lần thứ 12 là cơ hội ý nghĩa để những góc nhìn đa dạng từ 23 quốc gia hội tụ trên một màn ảnh, qua đó giúp những người yêu điện ảnh nhìn lại quá khứ và cùng hình dung về tương lai.

Trong khi đó, ông István Medvigy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hungary Liszt Institute tại Seoul, đồng thời là người đứng đầu EUNIC Korea, chia sẻ: “Chúng tôi đang mang đến Seoul những câu chuyện châu Âu đa chiều hơn”.

Ông cũng khuyến khích công chúng thưởng thức các tác phẩm điện ảnh cùng gia đình và bạn bè, để học hỏi và trân trọng đời sống cũng như nền văn hóa của nhau.

Theo Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Seoul Choi Young-chang, LHP là dịp để người dân tiếp cận gần hơn với lịch sử và văn hóa châu Âu. Những suất chiếu buổi tối cũng góp phần làm phong phú thêm các hoạt động thưởng thức văn hóa tại thủ đô Seoul.