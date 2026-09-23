Bữa sáng hữu nghị trên cây cầu nối Hungary - Slovakia

Cách đây 68 năm, Bác Hồ thăm Lào Cai. Những lời Người căn dặn đã theo năm tháng ở lại với đất và người vùng cao. Để hôm nay, giữa những đổi thay của cuộc sống mới, lời Bác như mạch nguồn được tiếp nối, hiện hữu trong từng bản làng và trong những việc làm của người dân nơi địa đầu Tổ quốc.