Bữa sáng hữu nghị trên cây cầu nối Hungary - Slovakia
Cây cầu lịch sử bắc qua sông Danube, nối Hungary và Slovakia, cuối tuần qua trở thành nơi người dân hai bên biên giới cùng ăn sáng, trò chuyện và làm quen. Không có những nghi thức trang trọng, chỉ có bánh sừng bò, giăm bông, pho mát và cà phê, nhưng cuộc gặp gỡ đặc biệt đã gửi đi một thông điệp giản dị về tình hữu nghị giữa hai cộng đồng láng giềng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bua-sang-huu-nghi-tren-cay-cau-noi-hungary-slovakia-418937.htm