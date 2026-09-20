Bữa sáng đặc biệt trên cây cầu lịch sử nối Hungary và Slovakia

Một cây cầu lịch sử nối liền Hungary và Slovakia đã trở thành địa điểm ăn sáng đặc biệt vào thứ Bảy (19/9), khi người dân hai địa phương tập trung trên cây cầu bắc qua sông Danube để kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai cộng đồng láng giềng.

Cầu Maria Valeria, nối thành phố Esztergom của Hungary với Sturovo của Slovakia, đã hai lần bị phá hủy và xây dựng lại kể từ khi được khánh thành lần đầu vào năm 1895.

Một người Hungary và một người Slovakia trò chuyện trong bữa sáng chung trên cầu Maria Valeria nối liền Esztergom(Hungary) và Sturovo(Slovakia) vào ngày 19/9/2026. Ảnh: REUTERS/Marton Monus

Cuối năm 1944, khi Thế chiến II đi đến hồi kết, quân đội Đức đang rút lui đã cho nổ tung ba nhịp giữa của cây cầu. Sau đó, cây cầu bị bỏ hoang trong gần 60 năm, buộc người dân phải sử dụng phà để di chuyển trong nhiều thập kỷ.

Và Cầu Maria Valeria được xây dựng lại và mở cửa trở lại vào năm 2001, khôi phục diện mạo vốn có và một lần nữa trở thành tuyến kết nối giữa hai cộng đồng ở hai bên sông Danube.

Bữa sáng đặc biệt trên cầu Maria Valeria

Vào thứ Bảy, hàng chục chiếc bàn được bố trí dọc theo cây cầu để phục vụ một bữa sáng cộng đồng với bánh sừng bò, giăm bông, phô mai và cà phê.

Những người tham gia đến từ cả hai thị trấn được ghép cặp dựa trên sở thích và ngôn ngữ, qua đó tạo cơ hội để người dân hai bên biên giới làm quen và xây dựng những tình bạn mới.

Ảnh: REUTERS/Marton Monus

"Tôi nghĩ người dân Esztergom và Párkány có thể giao lưu với nhau nhiều hơn một chút", nhà tổ chức Norbert Nagy nói.

Người Hungary gốc chiếm khoảng 9% trong tổng số 5,5 triệu dân của Slovakia. Nhiều người trong cộng đồng này sinh sống tại Sturovo.

"Sáng nay trên cây cầu này, tôi đã gặp một người rất dễ mến và tốt bụng. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi", Mark Zelenak, người đến từ Esztergom chia sẻ.

Hungary và Slovakia duy trì biên giới mở kể từ khi cả hai gia nhập khu vực Schengen của châu Âu vào năm 2007.

Sự kiện trên cầu Maria Valeria cho thấy một công trình từng trở thành biểu tượng của chiến tranh và chia cắt nay có thể được sử dụng như không gian gặp gỡ, giao lưu giữa người dân Hungary và Slovakia.