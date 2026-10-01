Bữa sáng an toàn của trẻ: Trách nhiệm không riêng nhà trường

Phân hiệu 2 Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ bố trí khu vực học sinh ăn sáng.

Cần nhìn nhận đầy đủ sự việc

Ngày 30/9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số học sinh ăn sáng trước cổng trường tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Có người đề nghị nhà trường bố trí chỗ ăn phù hợp; nhiều ý kiến cho rằng phụ huynh cần chủ động cho con ăn tại nhà hoặc lựa chọn hàng quán bảo đảm vệ sinh. Một số người đặt câu hỏi: Nhà trường thu tiền vệ sinh để làm gì?

Nhiều ý kiến khác nhau từ cộng đồng mạng.

Từ những phản ánh này, cần làm rõ việc tổ chức ăn sáng cho học sinh tại từng trường, tránh đánh đồng yêu cầu giữ vệ sinh, trật tự với việc cấm trẻ mang thức ăn vào khuôn viên.

Ngày 1/10, bà Nguyễn Thị Chín - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ khẳng định, nhà trường không cấm học sinh mang đồ ăn sáng vào trường.

“Những tuần trước, do mưa lớn, trường tạo điều kiện cho phụ huynh đưa xe vào sân để thuận tiện đưa đón con. Tuy nhiên, một số người ở lại ăn sáng cùng học sinh, thậm chí có người hút thuốc trong trường”, bà Chín nói.

Khi thời tiết thuận lợi, trường đề nghị phụ huynh không đưa xe vào sân và không ở lại ăn cùng con. Theo bà Chín, thông báo này có thể khiến một số phụ huynh hiểu nhầm rằng học sinh cũng không được vào trường ăn sáng. Trường đã thông báo lại tới các lớp, bố trí biển chỉ dẫn khu vực ăn sáng tại ghế đá trong khuôn viên.

Tại Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, ông Phạm Văn Hậu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tình trạng bán hàng rong trước cổng trường diễn ra nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và tai nạn khi học sinh sang đường mua đồ ăn.

Học sinh Trường Tiểu học&THCS Lê Lợi ăn sáng tại ghế đá sáng 1/10.

Theo ông Hậu, những năm qua, khu vực trước cổng trường đã xảy ra các vụ va chạm giao thông. Nhà trường cũng ghi nhận một số học sinh bị đau bụng, song chưa xác định nguyên nhân.

Vì vậy, ngay tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học, trường đã vận động các gia đình cho con ăn sáng tại nhà hoặc lựa chọn quán ăn bảo đảm vệ sinh. Theo ông Hậu, nhiều phụ huynh đồng tình.

“Với phụ huynh đi làm sớm hoặc có lý do bất khả kháng, chưa thể thu xếp cho con ăn sáng tại nhà, trường đã bố trí ghế đá để các em ngồi ăn”, ông Hậu cho biết.

Thức ăn thừa được xả vào khuôn viên cây xanh Trường Tiểu học&THCS Lê Lợi sáng 1/10. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Những thông tin này cho thấy các trường cần thông báo rõ quy định, đồng thời có phương án hỗ trợ học sinh chưa kịp ăn sáng tại nhà. Việc hạn chế phương tiện trong sân, giữ vệ sinh và vận động gia đình chủ động chăm lo bữa sáng cũng cần được nhìn nhận trong mục tiêu bảo đảm an toàn cho trẻ.

Về khoản tiền vệ sinh được phụ huynh đề cập, theo thông tin Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ cung cấp, Phân hiệu 2 tại tổ dân phố 1, phường Ea Kao có 776 học sinh. Năm học 2026–2027, mức thu là 90 nghìn đồng/học sinh/năm, dùng để hỗ trợ chi trả cho hai lao động dọn vệ sinh. Mỗi người được chi thêm 3 triệu đồng/tháng từ khoản thu này, bên cạnh phần chi từ ngân sách hơn 4 triệu đồng/tháng.

Nhân viên dọn vệ sinh sau khi học sinh vào lớp.

Phụ huynh có quyền được biết khoản thu sử dụng ra sao và yêu cầu trường lớp sạch sẽ. Tuy nhiên, đóng tiền vệ sinh không đồng nghĩa học sinh được tự do xả rác. Việc thuê người thu dọn không thay thế trách nhiệm hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi và giữ gìn không gian chung.

Sự phối hợp của phụ huynh vì thế không chỉ là đóng góp kinh phí, mà còn là chăm lo bữa sáng, nhắc nhở con thực hiện quy định và hình thành thói quen giữ vệ sinh. Đây cũng là những việc thiết thực để chia sẻ trách nhiệm với nhà trường.

Những nguy cơ trước cổng trường

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ sáng 1/10, trước cổng các trường học có hàng chục quầy hàng bán đồ ăn. Hoạt động mua bán diễn ra giữa lúc học sinh, phụ huynh và phương tiện tập trung đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và giao thông.

Có 2 con trong độ tuổi đến trường, chị Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1990) cho biết gia đình luôn thu xếp để các con ăn sáng tại nhà trước khi đến trường.

“Ban đầu, tôi cũng bức xúc khi thấy thông tin về sự việc. Nhưng khi nhìn nhận đầy đủ hơn, tôi nghĩ phụ huynh nên chủ động cho con ăn sáng tại nhà hoặc lựa chọn quán ăn bảo đảm vệ sinh”, chị Hương chia sẻ.

Nhiều quầy hàng trước cổng trường học.

Sự chủ động ấy giúp phụ huynh biết con ăn gì, mua ở đâu và có phải băng qua đường để mua đồ hay không. Nếu cho trẻ mang thức ăn đến trường, gia đình cần nhắc con ngồi ăn tại nơi được bố trí, tự thu dọn và bỏ rác đúng chỗ. Giao tiền cho trẻ tự mua bữa sáng vẫn cần đi cùng hướng dẫn, theo dõi của người lớn.

Về phía nhà trường, cần thông báo rõ khu vực, thời gian ăn sáng, bố trí chỗ ngồi phù hợp, cách xa nơi tập kết rác và quản lý học sinh sau khi vào trường. Việc kiểm soát hàng quán, bảo đảm trật tự bên ngoài cổng trường cần sự phối hợp của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ea Kao cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bán hàng rong, dọn dẹp vỉa hè và bảo đảm an toàn thực phẩm trước cổng trường.

Những tranh luận cần hướng tới việc bảo đảm cho trẻ một bữa sáng an toàn và hình thành thói quen giữ vệ sinh. Để làm được điều đó, bên cạnh trách nhiệm của nhà trường, chính quyền, phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến việc ăn uống và đi lại của con mỗi ngày.