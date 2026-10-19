Bữa nhậu 'bẫy tình' và hành trình 17 tháng truy bắt kẻ trốn truy nã xuyên biên giới

Chiếc bẫy giăng sẵn

Ngày 12-4-2025 là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng với Nguyễn Viết Lâm (SN 1975, trú tại thôn Mát, xã Quảng Bị, Hà Nội) thì khác. Hắn bảo vợ chuẩn bị một bữa nhậu và gọi điện mời ông N.O (SN 1955, trú tại Xuân Mai, Hà Nội) đến nhà ăn uống. Ông O sau khi nhận được cuộc gọi lập tức nhận lời. Lúc này, Lâm âm thầm đặt camera giấu kín để quay rõ toàn cảnh phòng khách nhà mình rồi chờ đợi...

Bữa nhậu ban đầu vẫn diễn ra bình thường. Đến khi ngà ngà say, Lâm bắt đầu hỏi về mối quan hệ giữa ông O và vợ mình. Thực tế, Lâm đã phát hiện mối quan hệ trên mức bình thường này từ nhiều năm, cũng đã yêu cầu cả 2 chấm dứt, nhưng việc qua lại vẫn diễn ra tuy không công khai nhưng cũng chẳng lén lút. Điều đó khiến Lâm cảm thấy bị coi thường, mất thể diện. Ghen tuông bốc lên và gã quyết định đối mặt với tình địch một lần để làm cho rõ. Cả chủ lẫn khách sau khi có hơi men đã lời qua tiếng lại. Lúc này, mâm nhậu có cả vợ của Lâm. Thấy đối phương cự cãi, Lâm bỏ vào phòng ngủ và âm thầm kiểm tra camera, phát hiện vợ và ông O đang có những cử chỉ thân mật với nhau. Nóng mắt, Lâm liền rút con dao bầu và lao ra đâm một nhát vào vùng bụng tình địch khiến ông O bị thương nặng. Sau khi gây án, Lâm trốn khỏi địa phương, còn nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 14-4-2025 (2 ngày sau khi xảy ra vụ án), gia đình ông O đến trình báo Công an xã Quảng Bị. Nhận được tin báo, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) và các đơn vị có liên quan tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ. Đến ngày 28-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Viết Lâm về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Một cuộc truy tìm kéo dài, nhiều khó khăn chính thức bắt đầu.

Đối tượng Nguyễn Viết Lâm bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Thiếu tá Đỗ Việt Hoài - cán bộ Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự nhớ lại, ngay từ đầu việc truy tìm Lâm đã gặp không ít trở ngại. Đối tượng có các mối quan hệ xã hội phức tạp, từng làm nghề lái xe nên đi qua nhiều địa phương, quen biết nhiều người và thông thuộc nhiều địa bàn. Đáng chú ý, Lâm gần như cắt đứt mọi liên hệ với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Mỗi nơi, đối tượng chỉ ở lại ít ngày, chọn công việc lao động chân tay để có tiền ăn và chi trả sinh hoạt phí. Lâm từng làm thuê tại các trang trại, công trường, tá túc trong những lán trại dành cho công nhân ở khu vực hẻo lánh. Những thông tin thu thập được cho thấy, người đàn ông này đã đi qua nhiều địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Gia Lai, Đắk Lắk… “Khi bỏ trốn, đối tượng chỉ mang theo một chiếc điện thoại và khoảng 2 triệu đồng. Hết tiền thì tìm việc làm thuê, làm mướn để sinh sống. Có việc gì làm được là đối tượng làm, miễn sao có chỗ ăn, chỗ ở và không bị phát hiện…” - Thiếu tá Đỗ Việt Hoài, cán bộ Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

Lần theo dấu vết

Theo Thiếu tá Đỗ Việt Hoài, điều khiến công tác truy bắt trở nên khó khăn không chỉ là phạm vi di chuyển rộng mà còn bởi những thông tin thu thập được phần lớn chưa phải nguồn tin chính thức, cần tiếp tục xác minh. Đến trung tuần tháng 7-2026, từ nhiều nguồn tin, trinh sát phát hiện dấu vết của Lâm tại Mộc Châu, Sơn La. Ngay lập tức, một tổ công tác gồm 5 cán bộ xuất phát từ Hà Nội lúc 23h đêm.

Mờ sáng, tổ công tác đến địa bàn Sơn La. Đêm vùng cao, sương xuống dày, tầm nhìn hạn chế, các cán bộ dừng chân tại khu vực đèo Đá Trắng tranh thủ uống nước rồi tiếp tục tính toán phương án tiếp cận. “Chúng tôi xác định mình là người lạ nên khi xuất hiện rất dễ bị chú ý. Do đó phải lựa chọn cách tiếp cận thật thận trọng” - Thiếu tá Đỗ Việt Hoài nhớ lại. Tuy nhiên, chuyến xác minh lần đó không mang lại kết quả như mong đợi, Lâm đã rời đi. Tổ công tác buộc phải rút về Hà Nội tiếp tục rà soát theo những dấu vết mới.

Rồi thông tin khác lại xuất hiện, Lâm từng trốn sang Lào qua đường tiểu ngạch vào tháng 8-2026. Đến ngày 20-9-2026, đối tượng quay trở lại Việt Nam, được xác định có dấu vết tại Bình Dương. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa đủ chắc chắn để tổ công tác lên đường. Các trinh sát tiếp tục rà dựng các mối quan hệ, đối chiếu những nguồn tin thu thập được, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy đối tượng đang thực sự có mặt ở đâu. Bước ngoặt xuất hiện khi trinh sát tiếp nhận thông tin Nguyễn Viết Lâm đang làm việc tại một công trường ở Hải Phòng.

Theo lời kể của các trinh sát, nơi Lâm làm việc là một khu đất rộng, xung quanh có nhiều mồ mả, không có tường bao, công nhân ra vào đông, nơi ở được bố trí theo từng khu, lịch làm việc chia thành ca ngày và ca đêm. Nếu đối tượng thấy động hoặc phát hiện có người tìm kiếm là có thể nhanh chóng biến mất, dấu vết sẽ lại đứt quãng. Vì vậy, các trinh sát phải “ẩn thân” để tìm cách tiếp cận. “Rất khó khăn để vừa xác định được chính xác khu vực đối tượng làm việc và sinh hoạt, vừa giấu đi thân phận, tránh “bứt dây động rừng” - Thiếu tá Hoài nói.

Qua điều tra và nắm thông tin từ cơ sở, một đầu mối tại khu vực này nhanh chóng nhận diện ra Lâm trong số hàng nghìn công nhân tại công trường. “Lúc đó, chúng tôi mới chắc chắn sự có mặt của đối tượng tại đây” - một trinh sát kể.

Đối tượng Nguyễn Viết Lâm bị bắt sau 17 tháng gây án

3 ngày ở Hải Phòng là 3 ngày của sự kiên trì. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc ăn uống, nghỉ ngơi đều phải linh hoạt theo yêu cầu công tác. Có lúc ăn muộn, bữa ăn chỉ là những thứ đơn giản mang theo, khi cần tiếp tục xác minh, giấc ngủ cũng phải tranh thủ trên xe hoặc ở những nơi tạm nghỉ, đó là những vất vả trong hành trình truy bắt đối tượng Nguyễn Viết Lâm.

Cuối cùng, 20h ngày 25-9-2026, khi đối tượng vừa hết ca làm việc, rời khỏi xưởng thì tổ trinh sát thuộc Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự đã đợi sẵn. Biết không thể trốn được nữa, Lâm buộc phải tra tay vào còng số 8, khép lại 17 tháng lang bạt và cũng khép lại những ngày theo dấu tội phạm của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự - những người không quản ngại khó khăn, vất vả, thầm lặng hy sinh vì nhiệm vụ.