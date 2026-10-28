Bữa cơm yêu thương dưới mái trường Tiểu học Phúc Đồng

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Hà An - Lớp 3A1, Trường Tiểu học Phúc Đồng (TP. Hà Nội) tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Em rất thích những buổi ở trường. Với em, giờ ăn bán trú không chỉ là lúc được ăn một bữa cơm ngon mà còn là khoảng thời gian em được ngồi bên các bạn, được cô giáo chăm sóc và cảm nhận ngôi trường giống như một ngôi nhà thứ hai của mình.

Mỗi buổi sáng đến trường, em biết rằng hôm nay mình sẽ lại ăn trưa cùng các bạn. Đến gần trưa, khi tiếng trống báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc, chúng em thu dọn sách vở, chuẩn bị cho giờ ăn. Việc đầu tiên, cô giáo thường nhắc nhở chúng em là rửa tay thật sạch. Chúng em xếp hàng, lần lượt rửa tay rồi về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô còn nhắc chúng em không chạy nhảy, không chen lấn và giữ vệ sinh chung.

Khi những suất ăn được mang đến, em rất vui. Mỗi ngày món ăn lại khác nhau. Có cơm, có món mặn, có rau xanh, có canh và những món ăn phù hợp với chúng em. Nhìn khay cơm đầy đủ, em thấy bụng mình đã bắt đầu "biểu tình".

Có một điều trước đây em chưa hiểu: Em từng nghĩ món nào mình thích thì ăn nhiều, món nào không thích thì bỏ lại. Có hôm thấy rau xanh, em chỉ gắp sang cho bạn. Nhưng cô giáo thường nhắc nhở chúng em: "Các con cố gắng ăn đủ các món nhé. Mỗi loại thức ăn đều giúp cơ thể khỏe mạnh theo một cách khác nhau". Cô còn nhắc chúng em ăn chậm, nhai kĩ và không bỏ phí thức ăn.

Nghe cô nói nhiều lần, em bắt đầu hiểu rằng một bữa cơm ngon không chỉ cần có món mình thích. Bữa ăn phải có nhiều loại thực phẩm để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng. Có cơm để có năng lượng, có thịt, cá, trứng để có thể lớn lên, có rau và hoa quả để chúng em khỏe mạnh hơn.

Em nhớ có một hôm, bạn ngồi cạnh em khóc mãi không hết suất. Bạn có vẻ không muốn ăn nữa. Cô giáo đến bên cạnh, nhẹ nhàng động viên: "Con ăn thêm một chút nhé. Cố gắng ăn đủ để có sức học buổi chiều". Cô không quát bạn mà kiên nhẫn ngồi bên cạnh động viên. Nhìn cô, em thấy giống như người mẹ thứ 2 ở trường vậy.

Sau giờ ăn, chúng em dọn dẹp gọn gàng rồi chuẩn bị nghỉ trưa. Cả lớp nằm ngay ngắn, cô giáo đi kiểm tra từng bạn, nhắc nhở bạn nào chưa đắp chăn đúng chỗ, kéo chăn cho bạn bị lạnh.

Có những lúc em chưa ngủ được. Em nằm yên và nghe tiếng quạt chạy khẽ khế. Nhìn các bạn dần ngủ say, em cảm thấy buổi trưa ở trường thật bình yên.

Sau khi được nghỉ ngơi, chúng em lại chuẩn bị cho những tiết học buổi chiều. Em thấy người khỏe khoắn hơn và có thể tiếp tục học bài, vui chơi cùng các bạn.

Qua những bữa ăn bán trú, em cũng học được nhiều điều. Em biết phải rửa tay trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh, biết ăn uống đủ chất, không lãng phí thức ăn và biết nói lời cảm ơn với những người đã chuẩn bị bữa ăn cho chúng em.

Em cũng hiểu nếu muốn học tốt thì phải có sức. Muốn khỏe mạnh, chúng em cần ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và thường xuyên vận động. Những giờ ra chơi, giờ thể dục hay những buổi hoạt động ngoài trời đều giúp cơ thể chúng em khỏe hơn.

Bố mẹ chăm sóc chúng em ở nhà, trong khi hầy cô chăm sóc chung chúng em ở trường nhưng ai cũng đều mong chúng em khỏe mạnh, vui vẻ và học tập thật tốt.

Đối với em, bữa cơm bán trú ở Tiểu học Phúc Đồng không chỉ giúp em ăn no mà còn giúp em cảm nhận được sự yêu thương. Em yêu tiếng cười của các bạn trong giờ ăn. Em yêu lời nhắc nhẹ nhàng của cô giáo. Em yêu những buổi trưa bình yên dưới mái trường thân thuộc. Vì thế, em sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ, chăm tập thể dục, giữ gìn sức khỏe và không bỏ phí thức ăn.

Em muốn mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui - được học, được chơi, được ăn những bữa cơm ngon và được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và mái trường Tiểu học Phúc Đồng.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc