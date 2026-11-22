Ngày 19/11, bà Nguyễn Ngọc Yến cùng con gái trở lại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, gặp gỡ, tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là ngôi trường gắn bó với ba thế hệ gia đình hoa hậu.

Ông nội Yến Trang, thầy Nguyễn Thế Xuân, từng công tác hơn 20 năm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội - tiền thân của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Bà Ngọc Yến từng học tại đây, trước khi con gái tiếp tục lựa chọn mái trường này để theo đuổi ngành Giáo dục tiểu học.

﻿﻿

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng mẹ trở lại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Bà Ngọc Yến mong con gái cân bằng việc học với trách nhiệm trên cương vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Mẹ vào bếp nấu hai món con thích

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Ngọc Yến cho biết dù con đã đăng quang 2 tuần, bà vẫn bồi hồi, hạnh phúc như lúc tên Yến Trang được xướng lên ở ngôi vị cao nhất.

Trong chuyến cùng con trở lại trường, niềm tự hào ấy còn gắn với những ký ức thời sinh viên. Được gặp lại thầy cô và chứng kiến con gái tiếp tục học tập tại nơi mình từng gắn bó, bà nói cảm thấy tuổi trẻ như được gửi gắm ở ngôi trường này.

Trước buổi gặp gỡ, Yến Trang đã có hai ngày bên gia đình. Khi về nhà, cô muốn ăn bánh tráng và lẩu hải sản, những món yêu thích được mẹ tự tay chuẩn bị.

“Yến Trang cảm thấy rất vui khi được ăn cơm cùng gia đình”, bà Ngọc Yến chia sẻ. Người mẹ nói bà cảm nhận rõ niềm vui ấy trong những bữa ăn có con trở về sau hành trình thi Hoa hậu Việt Nam.

Bà Ngọc Yến là giáo viên THCS tại phường Yên Hòa, Hà Nội. Kể về con gái, bà cho biết Yến Trang tự giác, biết sắp xếp việc học và từng làm gia sư để trang trải chi tiêu cá nhân, chuẩn bị cho cuộc thi. Gia đình động viên tinh thần, đồng thời để con chủ động và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Yến Trang dự kiến trở lại trường vào kỳ học tiếp theo, có thể từ tháng 12 hoặc tháng 1/2027. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Mong con gái hoàn thành việc học và sứ mệnh hoa hậu

Trước chung kết, điều khiến bà Ngọc Yến lo nhất là con gặp sự cố trong lúc trình diễn. Suốt một tuần trước đêm thi, bà mất ngủ nhiều đêm vì nghĩ đến tình huống ấy.

“Trong lúc Yến Trang trình diễn trên sân khấu, tôi rất sợ con sẽ bị vấp”, bà kể. Khi thấy con tỏa sáng, bà mới tạm gác những lo lắng.

Sau đăng quang, mối bận tâm của người mẹ chuyển sang việc con phải cân bằng giữa học tập và trách nhiệm trên cương vị mới. Yến Trang vẫn theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên tiểu học, đồng thời bắt đầu thực hiện các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam.

“Gánh hai công việc cùng một lúc nên tôi lo lắng liệu con có hoàn thành được sứ mệnh mà Hoa hậu Việt Nam giao phó hay không. Đó là nỗi lo rất lớn đối với người làm mẹ”, bà nói.

Trong ngày trở lại trường, bà mong con tiếp nối truyền thống gia đình, hoàn thành việc học cùng trách nhiệm với cộng đồng của một hoa hậu.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng. Trong cuộc thi, cô giới thiệu dự án nhân ái Nâng bước chân em tới trường, hướng đến hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xuất phát từ những trải nghiệm tại Lai Châu.

Chia sẻ với PV Tiền Phong về dự định sau cuộc thi, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho biết cô muốn tiếp tục việc học song song với thực hiện trách nhiệm trên cương vị mới. Cô dự kiến trở lại trường vào kỳ học tiếp theo, có thể từ tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027.

Trong ngày về trường tri ân thầy cô, Yến Trang bày tỏ rất nhớ giảng đường và mong sớm trở lại học tập.