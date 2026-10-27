Bữa cơm nghĩa tình lan tỏa yêu thương

Anh Tiến cho biết, những ngày đầu, chương trình chỉ phục vụ khoảng 50 suất cơm mỗi lần. Khi số người tìm đến ngày càng đông, anh cùng các thành viên tích cực vận động nguồn lực, nâng quy mô lên hơn 300 suất. Với tinh thần “Ai có tiền góp tiền, ai có gạo góp gạo, ai có công góp công”, chương trình đã huy động được sự chung tay của cộng đồng. Cách phục vụ cũng được điều chỉnh theo hướng thiết thực, từ ăn tại chỗ sang những suất cơm đóng hộp mang đi, đồng thời thay hộp xốp bằng hộp đựng cơm thân thiện với môi trường.

Anh Nguyễn Mạnh Tiến trao đổi với các chiến sĩ dân quân về tổ chức hoạt động thiện nguyện trên địa bàn.

Để hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh, anh Tiến cùng các thành viên lập danh sách, cấp sổ theo dõi cho những người thường xuyên nhận cơm và đổi sổ mới vào cuối năm. Cách làm thiết thực này giúp hoạt động đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn hỗ trợ. Cùng với những suất cơm nghĩa tình, mỗi dịp Tết, Giáo xứ Bắc Dũng còn trao quà tặng các hộ nghèo trị giá 700-800.000 đồng/suất, góp phần mang đến cái Tết ấm áp hơn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, anh Tiến cũng phối hợp vận động trao hơn 600 phần quà trị giá 700.000 đồng/phần tặng người nghèo trên địa bàn; đồng thời kết nối nguồn lực tặng hơn 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều tỉnh trên cả nước.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động thiện nguyện, anh Tiến luôn tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân và người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tình đoàn kết giữa đồng bào có đạo và đồng bào không theo đạo, cùng thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng khu phố an toàn, chấp hành tốt pháp luật... Với những đóng góp tích cực, anh Nguyễn Mạnh Tiến được Chủ tịch UBND phường An Hội Đông khen thưởng là điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, anh còn được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường An Hội Đông nhiệm kỳ 2026-2031.