Bữa cơm gia đình thay đổi thế nào trong nhịp sống bận rộn?

Công việc áp lực, lịch học của con trẻ và sự phổ biến của dịch vụ giao đồ ăn đang làm thay đổi thói quen ăn uống của nhiều gia đình. Dù không còn dễ dàng quây quần mỗi tối nhưng bữa cơm nhà vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc gắn kết các thành viên.

Bữa cơm gia đình không còn theo một khuôn mẫu cố định

Trước đây, với nhiều gia đình Việt, bữa cơm tối thường là khoảng thời gian các thành viên cùng trở về nhà, quây quần bên mâm cơm do người lớn chuẩn bị. Những món ăn quen thuộc như canh rau, cá kho, thịt rang hay đĩa rau luộc không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn tạo nên nhịp sinh hoạt chung của cả nhà.

Ngày nay, mô hình ấy đang dần thay đổi. Tại các đô thị lớn, nhiều người làm việc theo giờ linh hoạt, thường xuyên tăng ca hoặc phải di chuyển xa giữa nhà và nơi làm việc. Trẻ em cũng có lịch học chính khóa, học thêm và các hoạt động ngoại khóa. Khi thời gian biểu của mỗi thành viên không giống nhau, việc cùng ngồi ăn một bữa cơm vào giờ cố định trở thành thách thức.

Không ít gia đình lựa chọn ăn tối lệch giờ, chuẩn bị thức ăn từ trước hoặc đặt món bên ngoài khi không kịp nấu nướng. Một số nhà duy trì bữa cơm chung vào cuối tuần, trong khi ngày thường mỗi người chủ động sắp xếp bữa ăn theo lịch cá nhân.

Sự thay đổi này phản ánh cách các gia đình thích nghi với nhịp sống mới. Tuy nhiên, nếu mỗi thành viên thường xuyên ăn riêng, ít trò chuyện và gần như không có thời gian chia sẻ với nhau, bữa cơm gia đình có thể mất dần ý nghĩa kết nối vốn có.

Một gia đình trẻ xoay xở với bữa cơm giữa lịch trình bận rộn

Chia sẻ với PV Tiêu dùng, gia đình chị Ngọc Linh sống tại Green bay - Mễ Trì - Hà Nội, cả hai vợ chồng đi làm giờ hành chính và một con trai đang học tiểu học. Trước đây, chị thường đi chợ sau giờ làm, về nhà nấu bữa tối với hai đến ba món rồi cả nhà cùng ăn. Đây cũng là khoảng thời gian vợ chồng chị hỏi han chuyện học hành, nghe con kể những việc xảy ra ở trường.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi công việc của hai vợ chồng ngày càng bận rộn, lịch đón con và giờ tan làm đôi lúc không khớp nhau, việc chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ mỗi tối trở nên khó khăn. Có hôm chị Linh về muộn, cả nhà phải chờ cơm hay những hôm bố đón con về trước nên hai bố con ăn tạm, còn mẹ dùng bữa sau khi hoàn thành công việc.

Thay vì cố giữ thói quen cũ bằng mọi giá, gia đình chị Ngọc Linh chuyển sang cách tổ chức linh hoạt hơn. Hai vợ chồng thống nhất lên thực đơn cho vài ngày, sơ chế một phần nguyên liệu vào cuối tuần và ưu tiên những món dễ chế biến trong ngày thường. Khi có người về muộn, phần ăn được để riêng, bảo quản phù hợp và hâm nóng trước khi dùng. Gia đình cũng cố gắng dành ít nhất vài bữa tối mỗi tuần để mọi người ngồi ăn cùng nhau, không sử dụng điện thoại trong lúc ăn.

Đây cũng là một cách sắp xếp hợp lý ở thời điểm hiện tại giúp gia đình có thể thích nghi với nhịp sống bận rộn mà vẫn duy trì sự gắn kết. Điều quan trọng không phải tối nào mâm cơm cũng phải đủ món hay mọi thành viên luôn có mặt đúng giờ, mà là cả nhà chủ động dành thời gian cho nhau và không để việc ăn uống trở thành hoạt động hoàn toàn tách biệt.

Từ nấu ăn tại nhà đến đặt món trên ứng dụng điện thoại

Sự phát triển của siêu thị, cửa hàng thực phẩm chế biến sẵn và ứng dụng giao đồ ăn mang đến nhiều lựa chọn cho các gia đình. Khi không có thời gian đi chợ hoặc nấu nướng, người tiêu dùng có thể đặt một bữa ăn hoàn chỉnh, mua thực phẩm sơ chế hoặc lựa chọn các món ăn phù hợp với khẩu vị từng thành viên.

Những tiện ích này giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực nội trợ và tạo điều kiện để các thành viên cân bằng công việc với đời sống cá nhân. Tuy nhiên, nếu phụ thuộc quá nhiều vào đồ ăn chế biến sẵn, gia đình có thể khó kiểm soát lượng muối, đường, chất béo và khẩu phần ăn. Chi phí cho những bữa ăn đặt ngoài thường xuyên cũng có thể trở thành khoản đáng kể trong ngân sách sinh hoạt.

Vì vậy, thay vì xem nấu ăn tại nhà và đặt món là hai lựa chọn đối lập, các gia đình có thể kết hợp linh hoạt. Ngày ít thời gian, một bữa ăn đơn giản hoặc món ăn mua sẵn từ nguồn đáng tin cậy có thể là giải pháp hợp lý. Những ngày rảnh hơn, cả nhà có thể cùng chuẩn bị món ăn, bổ sung rau xanh, trái cây và các nguồn đạm phù hợp để bảo đảm sự đa dạng dinh dưỡng.

Điều cần lưu ý là lựa chọn thực phẩm an toàn, bảo quản đúng cách và tránh để thức ăn chín ở nhiệt độ phòng quá lâu. Thức ăn thừa cần được làm nguội và đưa vào tủ lạnh kịp thời, sau đó hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Giữ giá trị của bữa cơm trong nhịp sống hiện đại

Bữa cơm gia đình không nhất thiết phải được duy trì theo một khuôn mẫu truyền thống mới có ý nghĩa. Trong điều kiện sống hiện nay, giá trị của bữa ăn còn nằm ở sự quan tâm, chia sẻ và cảm giác được kết nối giữa những người thân.

Các gia đình có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như thống nhất một vài buổi tối ăn chung mỗi tuần, chuẩn bị thực đơn đơn giản, phân chia việc nhà hoặc để trẻ tham gia những công việc phù hợp với lứa tuổi. Việc cùng rửa rau, dọn bàn hay thu dọn sau bữa ăn cũng có thể trở thành khoảng thời gian để các thành viên trò chuyện và chia sẻ trách nhiệm.

Trong bữa ăn, cha mẹ có thể hỏi con về một điều vui trong ngày, vợ chồng trao đổi những câu chuyện thường nhật hoặc cùng bàn bạc kế hoạch cuối tuần. Những cuộc trò chuyện giản dị ấy giúp các thành viên hiểu nhau hơn, đồng thời tạo cơ hội để cha mẹ nhận biết sớm những thay đổi trong cảm xúc và sinh hoạt của con trẻ.

Quan trọng hơn, không nên biến bữa cơm thành một áp lực mới, đặc biệt với người đang gánh phần lớn công việc nội trợ. Việc chia sẻ trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn giữa các thành viên sẽ giúp duy trì thói quen này bền vững hơn.

Nhịp sống bận rộn có thể khiến bữa cơm gia đình thay đổi về thời gian, cách chuẩn bị và hình thức tổ chức. Dù vậy, một bữa ăn giản dị, được chuẩn bị chu đáo và có sự hiện diện của những người thân vẫn mang giá trị riêng. Khi biết linh hoạt thích nghi mà không bỏ quên sự kết nối, mỗi gia đình đều có thể giữ lại hơi ấm của bữa cơm nhà giữa cuộc sống hiện đại.