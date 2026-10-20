Bữa cơm đặc biệt vun đắp tình thân trong nhà máy ở Bắc Ninh

Những suất cơm ý nghĩa

Buổi trưa, khi nhịp sản xuất tạm ngưng, nhà ăn Công ty TNHH Onechang Vina, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, đón đông đảo công nhân vào giờ nghỉ trưa.

Ngày 12/5, 435 đoàn viên công đoàn của công ty cùng tham gia chương trình “Bữa cơm Công đoàn”. Mỗi suất ăn trị giá 45.000 đồng, cao hơn mức 20.000 đồng của bữa ăn ca thường ngày nhờ sự chung tay của tổ chức Công đoàn và đơn vị cung cấp suất ăn.

Với những người công nhân vốn quen nhịp làm việc liên tục, từng công đoạn đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ, bữa ăn giữa ca là khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi, phục hồi sức lực trước khi trở lại dây chuyền.

Bữa cơm Công đoàn tại Công ty TNHH Onechang Vina.

Bữa cơm hôm ấy vì thế mang ý nghĩa hơn một lần cải thiện khẩu phần ăn. Đó còn là dịp để người lao động cảm nhận sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp dành cho mình.

Ông Phan Thế Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Onechang Vina, cho biết chương trình "Bữa cơm Công đoàn" được triển khai theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, với sự phối hợp của ban lãnh đạo công ty.

Theo ông Huy, công nhân ngành may phải làm việc liên tục theo dây chuyền, đòi hỏi sự tập trung và chính xác. Một bữa ăn đủ dinh dưỡng, bảo đảm chất lượng giúp người lao động tái tạo sức lao động, bảo vệ sức khỏe và yên tâm làm việc.

Nhưng điều ông trân trọng hơn cả là ý nghĩa tinh thần của chương trình. Trong bữa ăn chung, cán bộ Công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân có cơ hội gần gũi, trò chuyện, chia sẻ những điều đôi khi khó nói giữa guồng quay công việc.

“Giá trị lớn nhất của bữa cơm Công đoàn không chỉ nằm ở giá trị vật chất của mỗi suất ăn, mà còn ở tình cảm, sự sẻ chia và thông điệp rằng người lao động luôn được quan tâm, trân trọng”, ông Huy chia sẻ.

Tại Tổng Công ty May Bắc Giang BGG, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, những bữa cơm Công đoàn cũng được duy trì vào các dịp Tháng Công nhân, Tết Nguyên đán và một số ngày kỷ niệm phù hợp với điều kiện kinh phí.

Đằng sau hoạt động ấy là tập thể công đoàn với hơn 1.900 đoàn viên, sinh hoạt tại 57 tổ Công đoàn trong công ty, cùng chung mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

Tổng Công ty May Bắc Giang BGG tổ chức bữa cơm Công đoàn.

Ông Trần Minh Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang BGG, cho biết công ty chuyên gia công, sản xuất hàng may mặc xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong những dịp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, suất ăn được bổ sung các món giàu dinh dưỡng và hoa quả tráng miệng. Ngoài phần ăn ca thường ngày trị giá 20.000 đồng do doanh nghiệp bảo đảm, Công đoàn cơ sở hỗ trợ thêm, phổ biến từ 40.000 đến 50.000 đồng mỗi suất.

Chương trình cũng thường được kết hợp với hoạt động tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, chúc mừng sinh nhật đoàn viên hoặc trao giải các cuộc thi do Công đoàn tổ chức.

Những việc làm ấy khiến bữa ăn giữa ca trở thành dịp để người lao động được quan tâm bằng những hành động cụ thể. Không chỉ có suất cơm được cải thiện, công nhân còn có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những vấn đề liên quan đến công việc và đời sống.

Theo ông Hoàn, khi lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn và người lao động cùng ngồi bên mâm cơm, khoảng cách giữa cấp quản lý và công nhân được thu hẹp. Sự gần gũi giúp các bên hiểu nhau hơn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Hơn 277.000 người lao động cùng được thụ hưởng

Từ những bữa ăn tại từng nhà máy, “Bữa cơm Công đoàn” đã trở thành hoạt động chăm lo người lao động được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, riêng trong tháng 5/2026, có 516 Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức chương trình cho hơn 277.000 đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh thăm hỏi công nhân tại bữa cơm Công đoàn.

Trong đó, nguồn kinh phí Công đoàn đóng góp hơn 8 tỷ đồng; doanh nghiệp và đơn vị cung cấp suất ăn hỗ trợ trên 2,6 tỷ đồng; giá trị các suất ăn thường ngày là 7,28 tỷ đồng. Giá trị bình quân mỗi suất ăn cao hơn bữa ăn ca thông thường.

Cũng theo Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, những con số trên cho thấy sự chung tay của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp suất ăn nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho công nhân.

Quan trọng hơn, chương trình tạo không gian để người lao động giao lưu, trò chuyện; đồng thời giúp tổ chức Công đoàn phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi đoàn viên thông qua đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động.

Và từ những bữa cơm bình dị ấy, tình đồng nghiệp, sự sẻ chia cùng niềm tin giữa người lao động, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục được vun đắp, góp phần làm nên những mái nhà chung gắn bó trong các nhà máy ở thành phố Bắc Ninh.