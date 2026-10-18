“Bữa cơm công đoàn” ấm tình sẻ chia

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với gần 900 suất ăn cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi.

Đến Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi (xã Thăng Bình) đúng giờ ăn ca, chúng tôi cảm nhận rõ không khí ấm áp, phấn khởi lan tỏa khắp khu nhà ăn tập thể. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt gần 900 cán bộ, đoàn viên và NLĐ khi Công đoàn xã Thăng Bình phối hợp cùng ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức chương trình “Bữa cơm công đoàn”. Thay cho khẩu phần ăn quen thuộc hằng ngày, mỗi công nhân đều được thụ hưởng một bữa ăn trị giá 65.000 đồng, tăng 45.000 đồng so với ngày thường. Trên bàn ăn, những khay cơm đầy đặn với tôm tươi, thịt bò, thịt gà, canh nóng và sữa chua tráng miệng khiến ai nấy đều hào hứng.

Bà Bùi Thị Nguyên, Chủ tịch Công đoàn xã Thăng Bình, cho biết: “Chương trình “Bữa cơm công đoàn” không đơn thuần là một bữa ăn tăng giá trị dinh dưỡng, mà là hành động chăm lo thiết thực, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên. Qua đó tạo không khí phấn khởi, tiếp thêm năng lượng để NLĐ hăng say sản xuất và góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, gắn kết bền vững trong doanh nghiệp”.

Cùng chung tinh thần hướng về NLĐ, tại Công ty CP Nông sản Phú Gia (Khu Công nghiệp Lễ Môn), chương trình “Bữa cơm công đoàn” cũng mang lại bầu không khí gần gũi, ấm áp sẻ chia. Mỗi suất ăn ca tại đây được nâng lên mức 55.000 đồng, tăng 30.000 đồng so với ngày thường. Nhìn khay thức ăn đầy đặn, tươi ngon được chuẩn bị tươm tất, ai nấy đều cảm nhận rõ sự quan tâm, trách nhiệm từ tổ chức công đoàn và ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Chị Lê Thị Cúc, công nhân Công ty CP Nông sản Phú Gia, bày tỏ: ““Bữa cơm công đoàn” có rất nhiều món ngon, đủ chất và tươm tất hơn ngày thường. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng trước sự chăm lo chu đáo của công đoàn và công ty. Mong rằng những chương trình nhân văn như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng để công nhân thêm yên tâm lao động, cống hiến hết mình cho đơn vị”.

“Công ty sẽ tiếp tục duy trì và lan tỏa chương trình “Bữa cơm công đoàn” trong thời gian tới. Việc làm này không chỉ nâng cao sức khỏe cho NLĐ mà còn là cầu nối quan trọng nhằm bồi đắp tinh thần đoàn kết, gắn kết bền chặt giữa NLĐ với tổ chức công đoàn và giữa NLĐ với người sử dụng lao động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, ông Phùng Sỹ Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia, khẳng định.

Điểm nổi bật của chương trình “Bữa cơm công đoàn” tại cơ sở là sự hiện diện, đồng hành trực tiếp của lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện công đoàn cấp trên. Cùng ngồi bên bàn ăn với NLĐ, các đồng chí cán bộ công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp đã ân cần thăm hỏi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, nắm bắt kịp thời điều kiện làm việc và đời sống của công nhân. Sự bình đẳng, gần gũi trong không gian nhà ăn đã xóa tan mọi khoảng cách, giúp đôi bên thêm thấu hiểu và gắn bó. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng bữa ăn, nhiều công đoàn cơ sở còn linh hoạt lồng ghép các hoạt động văn hóa, tinh thần phong phú như trao tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, chúc mừng sinh nhật, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, tổ chức giao lưu văn nghệ... tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, NLĐ.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng Ban Công tác công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: Thời gian qua, tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và người sử dụng lao động đồng loạt triển khai chương trình “Bữa cơm công đoàn” năm 2026. Từ tháng 5 đến nay, toàn tỉnh đã có 89 công đoàn cơ sở tổ chức thành công “Bữa cơm công đoàn”, mang lại niềm vui thiết thực cho 86.056 lượt đoàn viên, NLĐ. Tổng kinh phí tăng thêm cho bữa ăn so với tiêu chuẩn thường ngày hơn 10,14 tỷ đồng; trong đó nguồn kinh phí công đoàn cấp tỉnh hỗ trợ gần 449 triệu đồng, công đoàn cơ sở trích kinh phí hỗ trợ hơn 1,69 tỷ đồng và nguồn huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp đóng góp lên tới gần 8 tỷ đồng. Những con số ấn tượng này là minh chứng sống động khẳng định sức lan tỏa, tính nhân văn sâu sắc của chương trình, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn Thanh Hóa ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và NLĐ.