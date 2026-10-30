Bữa cơm bán trú nâng bước học sinh vùng biên giới Yên Khương

Trường Tiểu học và THCS Yên Khương được Nhà nước xây dựng mới khang trang sạch đẹp.

Chúng tôi đến Trường Tiểu học và THCS Yên Khương khi căn bếp của nhà trường đã thơm mùi cơm trắng. Từ sáng sớm, các thầy cô giáo, nhân viên cấp dưỡng đã tất bật chuẩn bị những món ăn nóng hổi, mong mỗi học sinh có bữa cơm ngon, đủ chất, đủ no để tiếp tục học tập.

Sau giờ học, 710 học sinh của trường, gồm 373 học sinh tiểu học và 337 học sinh THCS, lần lượt chia thành hai ca xuống nhà ăn. Những chiếc bàn ghế được lau sạch sẽ, các khay cơm cùng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Bữa trưa hôm nay gồm: thịt lợn kho, hành tây xào thịt bò, bầu luộc, cơm trắng và canh xương củ quả.

Các em xếp hàng ngay ngắn, lần lượt vào bàn ăn. Những bữa cơm tưởng chừng giản dị ấy lại là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với nhiều học sinh vùng cao, giúp các em có sức khỏe để học tập, sinh hoạt tại trường.

Cháu Hà Phương Nhu, học sinh lớp 2G, ở bản Mè Giàng, xã Yên Khương, cười tươi khi được hỏi về bữa cơm bán trú. Em kể: “Con đi học được ăn thịt lợn, thịt gà, cá, đậu phụ, trứng, rau củ quả, cơm trắng ngon lắm ạ”.

Cùng chung niềm vui ấy, Pa Thị Thu Trà, học sinh lớp 1B, nhà ở bản Bôn, cách trường hơn 3km, chia sẻ: “Cơm ở đây ngon như ở nhà mẹ con nấu ạ”.

Anh Lê Văn Thành, nhân viên cấp dưỡng của trường đang miệt mãi công việc nấu ăn phục vụ các em học sinh thân yêu tại trường Tiểu học và THCS Yên Khương.

Theo cô Hà Thị Thanh - giáo viên chủ nhiệm lớp 1B cho biết, nhiều học sinh có nhà cách trường khoảng 12km. Vì vậy, việc tổ chức ăn bán trú, nội trú giúp các em có những bữa cơm ngon, no bụng, bảo đảm sức khỏe để học tập. Đây cũng là điều kiện quan trọng để học sinh vùng cao biên giới tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành từ con chữ.

Thức ăn nóng hổi sẽ được nhân viên cấp dưỡng của nhà trường bày biện ra trước 10 phút trước khi học sinh vào ăn.

Để có những khay cơm nóng hổi, đủ chất, công tác xây dựng thực đơn, lựa chọn thực phẩm và chế biến luôn được nhà trường chú trọng.

Anh Lê Văn Thành, nhân viên cấp dưỡng của trường, cho biết thực đơn bán trú được xây dựng, thay đổi theo ngày, tuần và tháng nhằm bảo đảm cân đối dinh dưỡng cho học sinh. Thực phẩm đầu vào đều được kiểm tra trước khi đưa vào bếp sơ chế, chế biến, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cô giáo sẽ trông các em học sinh và phụ giúp trong việc lấy thêm cơm, đồ ăn, canh cho các học sinh.

“Các món ăn được tính toán định lượng, bố trí trong từng khay cơm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh. Đặc biệt, nhà trường chú trọng bảo đảm các em được ăn no, giúp các em yên tâm học tập, sinh hoạt tại trường” - anh Thành thông tin.

Cháu Hà Phương Nhu, học sinh lớp 2G tại bữa ăn bán trú.

Các thầy cô giáo, nhân viên cấp dưỡng không giấu được niềm vui khi học sinh được thụ hưởng những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhất là từ khi nhà trường được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện tốt hơn cho việc dạy và học.

Mỗi học sinh, giáo viên đều thấy hạnh phúc khi được học tập, ăn ngủ trong ngôi trường mới khang trang.

Thầy Hoàng Khắc Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Yên Khương, cho biết trường hiện có 710 học sinh, trong đó 486 em ở nội trú và 224 em bán trú. Học sinh chủ yếu là người dân tộc Thái, ngoài ra có khoảng 10 em dân tộc Mường, Kinh.

Theo thầy Hạnh, mức hỗ trợ bữa ăn nội trú hiện là 1,17 triệu đồng/học sinh/tháng, được chia cho ba bữa ăn mỗi ngày. Đối với học sinh bán trú, mức hỗ trợ là 450.000 đồng/học sinh/tháng, dành cho bữa trưa.

Học sinh ngồi ngay ngắn trong bữa ăn tại nhà ăn bán trú của trường.

Với đặc thù địa bàn vùng cao biên giới, nhiều học sinh ở xa trường, việc tổ chức ăn bán trú, nội trú mang ý nghĩa thiết thực. Những bữa cơm đủ chất, đủ no đang tiếp thêm sức khỏe, niềm vui cho học sinh, đồng thời góp phần tạo điều kiện để con chữ đến với trẻ em, từng bước nuôi dưỡng ước mơ và góp phần đổi thay cuộc sống nơi miền biên giới Yên Khương.