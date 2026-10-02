Bữa ăn học đường phải đặt an toàn, sức khỏe và quyền lợi của học sinh lên hàng đầu

Không được cắt xén khẩu phần, giảm định lượng hoặc chất lượng bữa ăn học đường

Theo đó, việc tổ chức bữa ăn học đường phải đặt an toàn, sức khỏe và quyền lợi của trẻ em, học sinh lên hàng đầu; bảo đảm dinh dưỡng, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan không được cắt xén khẩu phần, giảm định lượng hoặc chất lượng bữa ăn để bù chi phí tổ chức, vận chuyển hoặc vì mục tiêu lợi nhuận.

Không được cắt xén khẩu phần, giảm định lượng hoặc chất lượng bữa ăn mà phải đặt an toàn, sức khỏe và quyền lợi học sinh lên hàng đầu (ảnh minh họa).

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn không được chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp mà phải xem xét đồng thời chất lượng, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và điều kiện vận chuyển…

Đáng chú ý, việc lựa chọn nhà cung cấp có thể thực hiện theo từng trường, cụm trường, tuyến cung ứng hoặc từng nhóm thực phẩm, nguyên liệu nếu phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.

Tỉnh Gia Lai không bắt buộc lựa chọn một nhà cung cấp cho toàn bộ địa bàn xã trong trường hợp phương án này làm tăng quãng đường vận chuyển, giảm độ tươi của thực phẩm, tăng rủi ro mất an toàn hoặc không có đơn vị đáp ứng yêu cầu.

Phân định theo ba tầng trách nhiệm trong quản lý bữa ăn học đường

Việc quản lý bữa ăn học đường được phân định theo ba tầng trách nhiệm. UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng và quản lý việc thực hiện hợp đồng đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra, giám sát thực phẩm, suất ăn và tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Cơ quan y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp.

Khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát nhằm tăng tính công khai, minh bạch, nhưng không thay thế trách nhiệm của nhà trường và các cơ quan quản lý nhà nước.

Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chất lượng, số lượng, định lượng và việc tổ chức bữa ăn cho học sinh tại trường.

Các trường phải phân công bằng văn bản lãnh đạo phụ trách và nhân sự thực hiện giám sát hằng ngày; kiểm tra thực tế mỗi lần giao nhận thực phẩm, đối chiếu với hợp đồng, hồ sơ, chứng từ về nguồn gốc, khối lượng, chủng loại và tình trạng thực phẩm.

Đối với thực phẩm hoặc suất ăn không đạt yêu cầu, nhà trường phải từ chối tiếp nhận, lập biên bản và báo cáo; nghiêm cấm việc ký xác nhận khi chưa kiểm tra thực tế hoặc hợp thức hóa hồ sơ.

Xử lý, phản hồi ý kiến trong 24h

Các trường đồng thời phải công khai hằng ngày bằng hình thức phù hợp các nội dung tối thiểu gồm thực đơn, mức tiền ăn, đơn vị hoặc nguồn cung chính, thông tin cần thiết về thực phẩm và hình ảnh suất ăn thực tế; định kỳ công khai việc thu, chi tiền ăn.

Ngành Giáo dục thiết lập đầu mối tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, học sinh thông qua đường dây nóng hoặc nền tảng số phù hợp và theo dõi việc xử lý phản ánh trong thời hạn 24 giờ.

Tại từng trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục cũng phải tổ chức tiếp nhận, xác minh và phản hồi ý kiến của phụ huynh, học sinh trong 24 giờ.

Khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, cắt xén khẩu phần, thiếu định lượng hoặc chất lượng không đúng cam kết, nhà trường phải kịp thời dừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ khi cần thiết, tổ chức sơ cấp cứu, bảo quản mẫu và hiện trạng, báo ngay cơ quan y tế, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương.

Các hành vi che giấu sự cố, chậm báo cáo, tự ý tiêu hủy mẫu hoặc cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng đều không được phép.

Sở Y tế được giao chủ trì rà soát bếp ăn tập thể, căng tin có cung cấp dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục; kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm và suất ăn cho trường học...