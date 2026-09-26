Bữa ăn bán trú trở lại trường học

Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, công khai và tăng cường giám sát được đặt lên hàng đầu trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Bữa trưa ngày 24-9, tại Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng) mang đến niềm vui cho cả học sinh và phụ huynh. Sau gần 3 tuần phải đưa đón con về nhà ăn trưa, nhiều gia đình đã có thể trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày. Các em được ăn uống, nghỉ ngơi tại trường dưới sự chăm sóc của giáo viên, trong khi cha mẹ có thêm thời gian tập trung cho công việc.

Không chỉ tại Trường Tiểu học Trưng Vương, việc tổ chức bữa ăn bán trú trở lại cũng là mong mỏi của nhiều gia đình có con học tiểu học trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, việc tổ chức bán trú đang được triển khai theo hướng xác định rõ hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp.

Theo cô giáo Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong kiểm tra cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý và hợp đồng kinh tế đã giúp Nhà trường tháo gỡ nhiều khó khăn. Việc huy động các lực lượng chuyên môn, từ y tế, giáo dục, cùng tham gia kiểm tra thực tế tạo thêm cơ sở để Nhà trường triển khai bán trú và phối hợp với phụ huynh trong lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn.

Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng).

Khi các trường tổ chức bán trú trở lại, yêu cầu kiểm soát chất lượng cũng được đặt ra đối với những đơn vị cung cấp hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Tại cơ sở chế biến của Công ty CP Tập đoàn Vas Group, công tác chuẩn bị được triển khai từ nhân lực, trang thiết bị đến phương tiện vận chuyển và kiểm soát thực phẩm đầu vào.

Theo ông Vũ Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty, bếp ăn được đầu tư với công suất thiết kế 15.000 suất/ngày; trong năm học này, đơn vị dự kiến phục vụ khoảng 8.000-10.000 suất/ngày. Để đáp ứng nhu cầu, cơ sở đã ký hợp đồng với gần 100 cán bộ, nhân viên và bố trí 14 phương tiện chuyên dụng vận chuyển suất ăn tới các trường học.

Việc kiểm tra nguyên liệu được thực hiện ngay khi xe của nhà cung cấp đến cơ sở. Nhân viên trực tiếp kiểm tra chủng loại, số lượng, chất lượng và nguồn gốc thực phẩm trước khi tiếp nhận. Theo đại diện doanh nghiệp, những lô hàng không đáp ứng yêu cầu sẽ bị từ chối ngay từ khâu này. Thực đơn cũng được xây dựng, điều chỉnh theo từng tuần, từng tháng nhằm đa dạng món ăn nhưng vẫn bảo đảm định lượng và giá trị dinh dưỡng của mỗi suất ăn.

Cùng với kiểm soát tại cơ sở cung ứng, công khai thông tin và phát huy vai trò giám sát của phụ huynh là những yêu cầu được chú trọng. Ghi nhận tại một số trường học trên địa bàn, thực đơn được thông báo trước hằng tuần; hình ảnh suất ăn thực tế được giáo viên cập nhật hằng ngày qua nhóm phụ huynh.

Bữa ăn bán trú trở lại giải quyết nhu cầu thiết thực của nhiều gia đình, giúp học sinh có điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại trường. Quan trọng hơn, việc phân định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát cần duy trì trong suốt năm học, để chất lượng và an toàn thực phẩm được bảo đảm trong từng suất ăn của học sinh.