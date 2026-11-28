Khoản hỗ trợ bán trú và bài toán chất lượng bữa ăn

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền Hội thảo Giáo dục năm 2026 diễn ra sáng 27/11. Ảnh: Media Quốc hội

Từ năm học 2025-2026, Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 diễn ra sáng 27/11 tại Nhà Quốc hội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, sau một năm, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức thực hiện, với 633.323 học sinh được thụ hưởng, tương đương gần 84% học sinh tiểu học. Số học sinh đăng ký ăn bán trú tăng khoảng 26% so với thời điểm xây dựng chính sách.

Theo ông Hiền, kết quả này cho thấy rào cản tài chính đối với việc tổ chức ăn bán trú đã được tháo gỡ đáng kể. Tuy nhiên, khi số lượng học sinh ăn bán trú tăng nhanh, năng lực bếp ăn, nhân lực phục vụ, nguồn cung thực phẩm và quy trình kiểm soát chất lượng đều phải được nâng lên tương ứng.

Thực tế triển khai đã bộc lộ những hạn chế: tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp chưa thống nhất, nguồn thực phẩm qua nhiều khâu trung gian, có nơi xảy ra tình trạng cắt giảm định lượng suất ăn, trong khi cơ sở vật chất bếp ăn chưa kịp đáp ứng số lượng học sinh tăng nhanh. Đáng chú ý, giá thực phẩm và chi phí tổ chức bữa ăn cũng biến động, khiến việc duy trì chất lượng suất ăn theo mức kinh phí đã xác định trở thành bài toán không đơn giản.

Những khó khăn về nguồn lực không chỉ xuất hiện trong quá trình triển khai chính sách của Hà Nội hiện nay. Trước đó, bài toán này cũng từng được đặt ra trong Mô hình điểm “Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam”, do Tập đoàn TH khởi xướng, phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng cùng các chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện trong năm học 2020-2021 tại 10 tỉnh, thành phố đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước.

Bữa ăn học đường của các em nhỏ Trường tiểu học Tô Múa, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La.

Theo PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng, nguyên Chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng quốc gia - chuyên gia trực tiếp tham gia mô hình - thời điểm đó có trường ở Sơn La, Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) chỉ có mức tiền ăn khoảng 12.000 đồng, tại Nghệ An có nơi khoảng 15.000 đồng. Trong giai đoạn can thiệp, mô hình từng hỗ trợ thêm khoảng 3.000 đồng ở một số điểm, nhưng nguồn lực này không thể kéo dài mãi. Ở một số trường khó khăn tại Sơn La, do thiếu kinh phí thuê thêm nhân lực, phụ huynh còn phải thay nhau đến trường hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn.

Những chi tiết này cho thấy, ngay cả khi đã có thực đơn được tính toán về dinh dưỡng và quy trình tổ chức được hướng dẫn, khả năng duy trì bữa ăn khoa học vẫn phụ thuộc đáng kể vào mức thu, điều kiện kinh tế của gia đình và nguồn lực mà nhà trường có thể huy động. Khi phần hỗ trợ bổ sung không còn, việc tiếp tục duy trì đầy đủ những yêu cầu về khẩu phần, nhân lực và tổ chức bữa ăn trở thành thách thức đối với các trường ở địa bàn khó khăn. Đây cũng là giới hạn cần tính đến khi xây dựng chính sách: không thể chỉ thiết kế một mô hình tốt, mà phải có cơ chế bảo đảm để mô hình ấy vận hành lâu dài.

Năm học 2026-2027, Hà Nội điều chỉnh chính sách bằng Nghị quyết 84. Theo đó, thành phố xác định mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/ngày, ngân sách bảo đảm 100% cho nhóm 1 (học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, bảo trợ xã hội, con liệt sĩ và con thương binh) và 70% cho học sinh nhóm 2.

Điểm đáng chú ý trong điều chỉnh này là sự thay đổi về tư duy chính sách. Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Hà Nội không chỉ xác định mức hỗ trợ bằng tiền mà chuyển sang bảo đảm một mức sàn chất lượng cho bữa ăn.

Sau khoảng 1,5 tháng triển khai năm học mới, tỷ lệ học sinh tiểu học đăng ký bán trú đạt trên 85%, tăng hơn 1% so với năm học trước. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội cũng lưu ý đây mới là những kết quả bước đầu, chưa đủ cơ sở khẳng định mối quan hệ nhân quả giữa chính sách hỗ trợ với sự phát triển thể chất của học sinh.

Cùng một mức hỗ trợ, vì sao chất lượng vẫn khác nhau?

Một trong những vấn đề được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ ra tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 là nguy cơ hình thành khoảng cách mới giữa các trường. Những nơi phụ huynh có khả năng đóng góp tốt hơn có thể tổ chức được bữa ăn vượt trội, trong khi các trường ở địa bàn khó khăn có thể chỉ duy trì được mức tối thiểu.

Ở góc độ chuyên môn, trong cuộc trao đổi với Tạp chí Trẻ em Việt Nam về thực trạng dinh dưỡng học đường, TS.BS Nguyễn Đỗ Vân Anh, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng, cũng chỉ ra sự không đồng đều trong triển khai giữa các địa phương và cơ sở giáo dục. Theo bà, sự khác biệt về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn và mức độ ưu tiên của từng địa phương dẫn tới chênh lệch trong chất lượng tổ chức bữa ăn và các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng.

Theo TS.BS Vân Anh, một hạn chế khác là các hoạt động tổ chức bữa ăn, giáo dục dinh dưỡng, tăng cường vận động, kiểm soát môi trường thực phẩm và giám sát vẫn còn được triển khai theo từng mảng riêng lẻ, thiếu sự kết nối trong một hệ thống can thiệp thống nhất.

Như vậy, khoảng cách giữa các trường không chỉ nằm ở số tiền dành cho mỗi suất ăn. Ngay cả khi mức hỗ trợ tương đương, năng lực xây dựng thực đơn, lựa chọn thực phẩm, chế biến và theo dõi khẩu phần cũng có thể tạo ra những khác biệt đáng kể.

Tại tọa đàm “Làm sao để bữa ăn bán trú an toàn, đủ chất, học sinh ăn ngon?” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, TS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, lưu ý một khía cạnh khác: chất lượng suất ăn không thể chỉ được đánh giá qua thực đơn hay khẩu phần tính toán trên giấy. Theo ông, có thể xây dựng khẩu phần rất đầy đủ nhưng nếu trẻ ăn không hết, thậm chí bỏ lại một nửa, thì sự tính toán đó cũng không đạt mục tiêu. Cần nhìn vào việc trẻ thực sự ăn được bao nhiêu và cơ thể nhận được gì.

TS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NERCI) tọa đàm “Làm sao để bữa ăn bán trú an toàn, đủ chất, học sinh ăn ngon?” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức.

Ông cũng lưu ý, có trẻ ăn không hết suất nhưng cũng có trẻ ăn hết khẩu phần mà vẫn có nguy cơ thừa năng lượng, dẫn đến thừa cân, béo phì. Do đó, không thể chỉ căn cứ vào số lượng món ăn trên khay hay việc suất ăn có đủ các nhóm thực phẩm, mà cần tính đến chất lượng, sự cân đối và mức độ phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Điều này đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với các trường: thực đơn không chỉ cần được xây dựng đúng về mặt tính toán mà còn phải phù hợp với khẩu vị, khả năng tiếp nhận và tình trạng dinh dưỡng của học sinh.

TS.BS Đặng Ngọc Hùng cho rằng khẩu phần của trẻ lớp 1, lớp 2 không thể giống học sinh lớp 8; trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân, béo phì hoặc có vấn đề sức khỏe đặc thù cũng không nên áp dụng một khẩu phần đồng nhất. Về lâu dài, bữa ăn học đường cần hướng tới tính cá thể hóa hơn.

Giám sát phải đi cùng công khai

Trở lại với những giải pháp được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền trình bày tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, Hà Nội đang triển khai mô hình quản lý dựa trên ba yếu tố: kinh phí, chuẩn chuyên môn và dữ liệu. Các trường được yêu cầu xây dựng bảng định lượng riêng cho nhóm lớp 1-2 và nhóm lớp 3-5; thực đơn được công khai theo chu kỳ hai tuần, không lặp lại món chính. Mỗi bữa ăn phải bảo đảm năm thành phần, thực hiện quy trình bếp một chiều, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn 24 giờ.

Đáng chú ý, thành phố đưa dữ liệu về thực đơn, định lượng, nhà cung cấp, hóa đơn và hình ảnh suất ăn lên nền tảng Hà Nội Check để phụ huynh theo dõi.

Theo mô hình này, thực đơn phải đáp ứng yêu cầu về năng lượng và thành phần dinh dưỡng mới được hệ thống chấp thuận. Sau khi chế biến và cung cấp, hình ảnh suất ăn được cập nhật; hiệu trưởng xác nhận kết quả tổ chức bữa ăn trước khi dữ liệu được sử dụng làm căn cứ quyết toán.

Công tác giám sát được tổ chức ở ba tầng: cấp thành phố với các đoàn kiểm tra liên ngành, cấp nhà trường thông qua trách nhiệm của hiệu trưởng và tầng cộng đồng với sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh.

PGS.TS.BS Nguyễn Quang Dũng

Tuy nhiên, từ góc nhìn dinh dưỡng, công khai thực đơn và định lượng mới chỉ là một phần của giám sát. Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, PGS.TS.BS Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội; kiêm Trưởng khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, Bệnh viện Phổi Trung ương, cho rằng việc nhà trường công khai thực phẩm, món ăn và thực đơn theo tuần, tháng giúp phụ huynh biết trẻ đã ăn gì ở trường để điều chỉnh bữa ăn tại nhà cho phù hợp.

Theo ông, dinh dưỡng học đường chỉ phát huy hiệu quả khi có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, không chỉ trong lựa chọn thực phẩm mà cả việc hình thành thói quen ăn uống cho trẻ.

Song, công khai thực đơn mới giúp phụ huynh biết trẻ được phục vụ món gì, chưa phản ánh đầy đủ trẻ thực sự ăn và hấp thu được bao nhiêu. Tại tọa đàm “Làm sao để bữa ăn bán trú an toàn, đủ chất, học sinh ăn ngon?”, TS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NERCI) lưu ý, chất lượng bữa ăn không chỉ được quyết định bởi những gì có trên khay cơm, mà còn ở việc trẻ thực sự ăn được bao nhiêu và hấp thu dinh dưỡng như thế nào. Ông cũng nhấn mạnh việc giáo dục văn hóa ăn uống, giúp trẻ biết trân trọng thực phẩm, hạn chế bỏ thừa và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Trở lại với mô hình quản lý dữ liệu của Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hiền cũng lưu ý một hạn chế trong quá trình triển khai: việc cập nhật dữ liệu hằng ngày tạo thêm khối lượng công việc hành chính cho nhà trường. Đây là vấn đề cần tính đến khi mở rộng mô hình. Chuyển đổi số phải giúp tăng hiệu quả giám sát, giảm những khoảng trống trong quản lý, chứ không nên chỉ tạo thêm một tầng hồ sơ.

Từ thực tiễn Hà Nội, có thể thấy bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú đòi hỏi nhiều hơn một chính sách hỗ trợ tài chính. Cần có định mức đủ linh hoạt, chuẩn dinh dưỡng rõ ràng, nhân lực được đào tạo, nguồn cung minh bạch và cơ chế giám sát có khả năng kiểm chứng./.